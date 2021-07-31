Kardeş Azerbaycan'dan "Bugün fidan, yarın nefes" kampanyasına destek gecikmedi
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Kardeş Azerbaycan'dan "Bugün fidan, yarın nefes" kampanyasına destek gecikmedi

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Günlerdir süren orman yangınları herkesi hüzne boğarken kardeş ülke Azerbaycan'dan destek gecikmedi. Her zaman Türkiye'nin yanında olan Azerbaycanlılar, "Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyasına çok sayıda bağış yaptı.

Türkiye'nin ciğerleri günlerdir alev alev yanıyor. Birçok bölgede çıkan yangınlara müdahale edilirken bazı yangınlarsa halen deva ediyor. Çok sayıda hayvan, bitki, ağacın yandığı olaylarda herkes hüzne boğulurken en büyük destek kardeş ülke Azerbaycan'dan geldi.

BAĞIŞTA BULUNUYORLAR

Azerbaycanlılar, sosyal medyada başlattığı "Yanındayız Türkiye'm" etiketiyle bir kez daha Türkiye'nin yanında olduklarını gösterdi. Sözlü desteklerinin yanı sıra Azerbaycanlılar, "Bugün Fidan, Yarın Nefes" etiketiyle sosyal medyada düzenlenen bağış kampanyasına da destek verdi.

Ciğerlerimizin alev alev yandı, Azerbaycanlılardan 'Bugün fidan, yarın nefes' kampanyasına destek gecikmedi

AZERBAYCAN'DAN GELEN EKİP YANGINLARA MÜDAHALE ETTİ

Marmaris'te orman yangını için Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev tarafından görevlendirilen 100 kişilik itfaiye ekibi ayaklarını tozu ile Asparan mevkiinde yanan alevlere müdahale etti.

Ciğerlerimizin alev alev yandı, Azerbaycanlılardan 'Bugün fidan, yarın nefes' kampanyasına destek gecikmedi
Ciğerlerimizin alev alev yandı, Azerbaycanlılardan 'Bugün fidan, yarın nefes' kampanyasına destek gecikmedi
Ciğerlerimizin alev alev yandı, Azerbaycanlılardan 'Bugün fidan, yarın nefes' kampanyasına destek gecikmedi
Kardeş Azerbaycan'dan 'Bugün fidan, yarın nefes' kampanyasına destek gecikmedi
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