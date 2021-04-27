Çiftçiler yasaktan muaf mı? Tam kapanmadan çiftçiler muaf mı? Sokağa çıkma yasağından mevsimlik işçiler muaf mı?

Çiftçiler yasaktan muaf mı? Sokağa çıkma yasağından mevsimlik işçiler muaf mı? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Tam kapanmadan çiftçiler muaf mı? Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından tam kapanma kararının alındığı açıklandı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yeni bir genelge yayımlandı. Alınan kararlara göre Tam kapanmadan çiftçiler muaf mı? Sokağa çıkma yasağında mevsimlik işçiler etkilenecek mi?

Sokağa çıkma yasağından mevsimlik işçiler muaf mı? Çiftçiler yasaktan muaf mı? Vaka sayısının istenilen düzeye ulaşmaması nedeniyle Ramazan Bayramı'dan tam kapanma kararı uygulanacak. Kabine Toplantısı'nın ardından yasakta çiftçiler çalışabilecek mi? Tam kapanma çiftçileri kapsıyor mu? sorularının yanıtları araştırılıyor. Vatandaşlar, 'çiftçiler 17 gün tam kapanmadan muaf mı?' sorusunun yanıtını araştırıyor.

TAM KAPANMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Koronavirüs yeni önlemleri, 26 Nisan Kabine toplantısında netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararları bir bir açıkladı. Buna göre; "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.'' dedi.

ÇİFTÇİLER YASAKTAN MUAF MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek, şartları uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir.

Bakanlıktan yayımlanan genelgeye göre; ''Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, işyeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecektir.

Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar ise yasaklardan muaf olacak.''

MEVSİMLİK İŞÇİLER YASAKTAN MUAF

İller arası hareketliliğin zorunlu olduğu mevsimlik tarım işçileri, hayvancılık ve arıcılık faaliyetlerinde salgınla mücadele koşullarına uygun hareket edilebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda valilikler tarafından gerekli tedbirler eş zamanlı olarak alınacak, bu bağlamda mevsimlik tarım işçilerinin iller arası hareketliliği ile konaklayacakları alanlarda alınacak tedbirler ve iller arası hayvancılık ve arıcılık faaliyetleri konusunda Bakanlık tarafından yeni bir genelge yayımlanıncaya kadar 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı genelgede belirlenen esaslara göre hareket edilecek.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLERİN VE KİŞİLERİN LİSTESİ

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;