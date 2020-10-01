Chrissy Teigen kimdir? Chrissy Teigen kaç yaşında, nereli? Chrissy Teigen TV şovları

Model ve sunucu Chrissy Teigen, üçüncü kez anne olmaya hazırlanırken düşük nedeniyle bebeğini kaybetti. Teigen, 2010 yılında her yıl düzenlenen Sports Illustrated Swimsuit Issue 'da model olarak çıkış yaptı. Peki, Chrissy Teigen eşi kim?

Chrissy Teigen, dünya çapında tanınan başarılı modellerdendir. Washington eyaletindeki Snohomish Lisesinde amigoluk yapan ünlü isim, sörf malzemeleri satışı yapılan bir mağazada fotoğrafçı tarafından keşfedildi. Sonrasında model olarak tanınır hale geldi.

CHRİSSY TEİGEN KİMDİR?

Teigen, 30 Kasım 1985 tarihinde Amerika'nın Utah eyaletinde bulunan Delta'da dünyaya geldi. Annesi Taylandlı, babası Norveç kökenlidir. Teigen'nin babası elektrikçilik yapmaktaydı. Hawaii, Idaho ve Washington'da yaşadıktan sonra Teigen, gençliğinde Kaliforniya'da yer alan Huntington Beach'e yerleşti. Washington eyaletindeki Snohomish Lisesinde amigoluk yaptı. İlerleyen zamanda sörf malzemeleri satan bir mağazada çalışırken bir fotoğrafçı tarafından keşfedilerek mankenliğe adım attı.

Chrissy Teigen, New York merkezli IMG Models ajansını dünya çapında temsil ediyor. 2004 yılında IGN Babe ve 2006-2007 yılları arasında Deal or No Deal'da sunuculuk yaptı. 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında Sports Illustrated Swimsuit Issue dergisinde Nina Agdal ve Lily Aldridge ile birlikte yer aldı.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'neTeigen, Planned Parenthood'a yaptığı bağışlarla gündem olmuştu. 2020 yılındaki George Floyd protestolarında tutuklanan eylemcilerin serbest bırakılmaları için 200 bin dolar kefalet ücreti bağışlamıştı.

Teigen şarkıcı John Legend ile 14 Eylül 2013 tarihinde Como, İtalya'da yer alan Villa Pizzo'da dünyaevine girdi. 14 Nisan 2016'da Luna adını koydukları bir kızı, 16 Mayıs 2018 doğumlu Miles adında oğulları oldu.