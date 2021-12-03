CHP'nin Mersin mitingi için dağıttığı kartlarda dikkat çeken detay! "Squid Game"li çağrı yaptılar
CHP'nin yarın Mersin'de yapacağı mitingi için bölge halkına davetiye dağıtıldı. Kartlarda, son dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri olan "Squid Game"le özdeşleşen semboller ve "Oyunu sonlandırmak için, 4 Aralık Cumartesi 13.00" yazısı yer aldı.
MERSİN (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 4 Aralık'ta Mersin'de düzenleyeceği miting öncesinde kentte dağıtılan kartlar gündem oldu.
DİZİYE GÖNDERME YAPTILAR
CHP'nin mitingi önce kent ve çevre illerde geniş kapsamlı çalışmalar devam ederken, bir dizi ve film izleme platformunda izlenme rekor kıran Güney Kore yapımı "Squid Game" adlı dizi ile halka çağrı yapıldı. Kentte, dizi ile gündem olan kartlar dağıtıldı. Kartta, "Oyunu sonlandırmak için, 4 Aralık Cumartesi 13.00" yazıldığı görüldü.
MİTİNG YERİ TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU
Türkiye'de dolar ve enflasyondaki dalgalanmaların ardından CHP Mersin'de miting kararı almıştı. Ancak CHP'nin miting yapmak istediği Cumhuriyet Meydanı'na Valilik'ten izin çıkmamıştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, mitinge ilişkin yaptığı açıklamasında şunları söylemişti: "Mitingimizden niye rahatsız oluyorlar, anlamakta zorluk çekiyorum. Demek ki bir kusurları var. Sayın Vali, Cumhuriyet Meydanı'nı yasaklıyor, başka bir yer göstermiş. Mitingimizi yapacağız. Vali de görecek, Erdoğan da görecek, herkes görecek."
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri