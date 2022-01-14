CHP'li Onursal Adıgüzel'den fiber altyapıya ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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CHP'li Onursal Adıgüzel'den fiber altyapıya ilişkin açıklama Açıklaması

CHP'li Onursal Adıgüzel'den fiber altyapıya ilişkin açıklama Açıklaması
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Türkiye'de istenen seviyede olmayan fiber altyapının gelişmesi için merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin iş birliği içerisinde çalışmak zorunda olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Türkiye'de istenen seviyede olmayan fiber altyapının gelişmesi için merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin iş birliği içerisinde çalışmak zorunda olduğunu belirtti.

Adıgüzel, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin güncel fiber haritasını çıkardığını ifade etti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) yıllık son güncel haberleşme istatistiklerine dayandırılarak hazırlanan haritaya göre, 2020 yılında kişi başına İstanbul'da 3,9, Ankara'da 4,8, İzmir'de ise 4,7 metre fiber altyapı düştüğünü açıklayan Adıgüzel, nüfusa oranla en düşük fiber altyapıya sahip illerin Şanlıurfa ve Hatay olduğunu kaydetti.

Şanlıurfa'da kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğu 2,5 metre iken, 1 milyon 600 binden fazla nüfusa sahip Hatay'da kişi başına 3 metre fiber altyapı düştüğünü aktaran Adıgüzel, şunları kaydetti:

" Türkiye, fiber altyapı konusunda dünyayla rekabet edebilecek bir seviyeye gelebilmiş değil. Dünyada 2018'de 500 milyon, 2019'da ise 480 milyon kilometre fiber kablo döşenmiş. Türkiye'de ise pandeminin etkisiyle özellikle son dönemde yatırımlarda fiber abone sayılarında bir artış gerçekleşmiş olsa dahi BTK'nin geçen yılın üçüncü çeyrek raporuna göre Türkiye genelindeki toplam fiber altyapı uzunluğu yalnızca 455 bin kilometre. 2020 yılının aynı çeyreğinde 413 bin kilometre olan fiber uzunluk, 1 yılda yalnızca 42 bin kilometre artmış. Bu hızla Türkiye'de fiber altyapının yaygınlaştırılmasını sağlamak hayal. Ortak altyapının geliştirilmesi için çalışmalar hızlandırılmalı, ortak altyapı şirketi için somut adımlar bir an önce atılmalıdır. Fiber altyapının gelişmesi için merkezi hükümet ve yerel yönetimler iş birliği içerisinde çalışmak zorunda."

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AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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