CHP'li Belediye Başkanı Gürkan'ın darbe girişiminde skandal görüntülerini çeken gazeteci Benli, İHA'ya konuştu

15 Temmuz darbe girişiminde skandal görüntülere imza atan CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın görüntülerini yayınlamasının ardından yaşadığı insanlık dışı işkenceleri anlatan gazeteci Şükrü Benli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Kılıçdaroğlu'na seslenen Benli, "Senin belediye başkanının bana yaptırdığı bu olayla ilgili, başıma gelenlerle ilgili neler diyeceksin merakla bekliyorum" dedi.

Gazeteci Şükrü Benli, 15 Temmuz gecesi FETÖ darbe girişimini kutlayıp skandal görüntülere imza atan CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın görüntülerini yayınlamasının ardından şiddete maruz kalmıştı. Görüntüleri kendisinden almak isteyenlerce kaçırıldığını ve işkenceye maruz bırakılan Benli, yaşadıklarını İHA'ya anlattı. Bulgaristan'ın ikinci büyük şehri Filibe'de yaşayan Şükrü Benli, Svilengrad kentinde Türkiye'den gelen kişilerce Aralık 2018 yılında kaçırıldığını ve üç gün boyunca işkenceye maruz bırakıldığını ve cinsel tacize uğradığını söyledi.

"Çırılçıplak soyularak 3 saate yakın insanlık dışı uygulamayı gördüm"

Kaçırılarak bir köy evine götürüldüğünü ifade eden Benli, Benli kaçırıldığı köy evinde yaşadıklarıyla ilgili şunları anlattı:

"Çektiğim o malum video sonrası başıma beklenmedik ve insanlık dışı bir takım olaylar geldi. O videoyu benden alabilmek için Svilengrad'ta bana abi diyen bazı kişiler tarafından kentinde kaçırılarak bir köy evine götürüldüm. Orda çırılçıplak soyularak 3 saate yakın her türlü insanlık dışı uygulamayı gördüm. O 3 saatin içerisinde de konu tümüyle Edirne Belediye Başkanı ile ilgiliydi. Onunla ilgili yazı yazmamam, bu görüntüleri bir yerlerde paylaşmamam ve görüntüleri onlara vermemle ilgiliydi."

O görüntüleri o döneme kadar kimseye vermediğini ifade eden Benli, "Hayatım boyunca kimseyi satmadım. Aralık ayının sonunda beni çırılçıplak soyarak beton bir zemine yatırdılar, bayıltarak götürdüler. Bayılmış gibi yapmadım. Yüzümü sardılar. Kafamı kaldırıp görebiliyordum. Araba köy yoluna saptı, tabelayı gördüm. Olay onun üzerine ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

"Askıdayken cinsel organıma elektrik verdiler"

"Ahşap tahta türü bir şeyle kollarımı sardılar" diyen Benli, daha sonra bir başka odaya alınarak Filistin askısına asıldığını sözlerine ekledi. Benli açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Çırılçıplak bir haldeyim. Sen nasıl yazarsın, nasıl böyle şeyler gündeme getirirsin Edirne Belediye Başkanı hakkında diye sırtıma, özellikle de böbreklerime yumruklar atıldı. Bir süre sonra gazeteci olduğumu ve yapmam gerekenleri yaptığımı, Edirne Belediyesi ile ilgili doğruları da yanlışları da yazdığımı söyledim ama 'yanlışlar fazla olduğu için birilerinin gözüne batıyorum' dedim. 'Hayır' dediler. 'Sen bundan sonra hiç yazmayacaksın, bir şey yapmayacaksın. Bak bunun bedelini böyle ödetiriz' dediler."

"Askıdayken cinsel organıma elektrik verdiler" diyen Benli, "Sonra askıdan indirdiler. Dizlerimin üstüne yatırdılar ve yumruklarla kafama ve sırtıma vurdular. Tekrar çıkardılar ve ben kabul etmedim tabi söylenenleri. 'Özür dileyeceksin Edirne Belediye Başkanından, affetmesini isteyeceksin ondan' dediler" açıklamasını ifade ederek bu anların görüntülerinin çekildiğini dile getirdi.

"Kadın elbisesi giydirilerek görüntüm çekildi"

Yaşadığı insanlık dışı işkenceyi anlatan Benli, "Askıdan ikinci kez indirildikten sonra kadın elbisesi giyindirildi. Ruj sürüldü, sarı bir peruk takıldı. bunlar Bulgaristan polisi tarafından delil olarak alındı. Müzik açıp beni oynatmaya çalıştılar. Ayaklarımın, elleri uyuşmuş durumdaydı, hiçbir şey hissetmedim. bir kez daha askıya çıkarıldım ve elektrik verildi. Bu sırada, 'bana ne yaparsanız yapın bu görüntüler İstanbul'da banka kasasında. Başıma bir şey gelirse bu görüntüleri yayınlatırım" dedim.

Ailesine zarar vermekle tehdit ettiler

Cep telefonuna el konduğunu ifade eden Benli açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"'Bu görüntüler, bana bir şey yaparsanız ortaya çıkacak' dediğimde sanırım işkenceci başı oluyor, 'şimdilik affediyoruz' dedi. Oradan indirdiler ve küçük bir rakı şişesinden ağzıma rakı dökmeye çalıştılar. Sonradan anladık ki herhangi bir adli kontrolde sarhoş imajı oluşturmak içinmiş. Söyledikleri şu; 'Bir daha yazarsan, bir daha bu görüntülerle ilgili bir şey paylaşırsan seni öldürürüz, ailene zarar veririz. Kesinlikle ve kesinlikle polise gidip şikayetçi olmayacaksın' Askıdan indirdiler ve giydirmeye başladılar. Ardından Filibe girişinde beni arabadan attılar."

Arabasına el koyduklarını, bir şehrin girişine atıldığını dile getiren gazeteci Benli olayın şokunu atlatınca ertesi gün Svilengrad polisine şikayette bulunduğunu belirten Benli, işkence gördüğü köy evinin Bulgar polisi tarafından tespit edildiğini ve işkence sırasında kullanılan malzemelerin de bulunduğunu vurguladı.

Türkiye'de de harekete geçen Benli, Edirne Cumhuriyet Savcılığının harekete geçtiğini hatırlattı.

"Yapılan işkence ve cinsel tacizle ilgili biri firari, kişi gözaltına alındı"

Kendisine yapılan işkence ve cinsel tacizle ilgili gözaltılar olduğunu anlatan Benli, "Biri firari, 4 kişinin gözaltına alındı. Oradan Edirne Cezaevi'ne sevk edildi ve 21 ay tutuklu kaldı. En son mahkeme Aralık ayındaydı: Tutukluluk göz önüne alınarak savıcının itirazına rağmen tahliye edildiler. Dosyada eksik kalan benim ifademle ilgili" dedi.

Oturduğu adresin farklı yazıldığını ve bu nedenle Bulgar makamlarının kendisinin bulunmadığının ifade edildiğini ancak adres bilgilendirmesinin yapıldığını kaydeden Benli, Bulgar makamları tarafından alınacak ifadesinin Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesine ulaştığında davayla ilgili karar verileceğini ifade etti.

"Para karşılığı bunu yaptılar"

İddianamede çok önemli bilgiler olduğunu kaydeden Benli, dosyada kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, nitelikli yağma, nitelikli cinsel saldırı suçlamalarının olduğunu dile getirdi. Benli, "İnsanlık dışı işkence gecesinin en önemli konusu Edirne Belediye Başkanı hakkında yayın yapmamam, yazı yazmamamdır. İddianamede gördüğümüz bazı bilgiler var. İşkenceciler Bulgaristan'dan çıkar çıkmaz ne tesadüftür, Edirne Belediye Başkanı ile bir otelde biraya geldiler. Otelin kamera kayıtlarında bu tespit ediliyor. otelin kamera kayıtlarında işkenceci başı elinde bir aparatla geliyor. Ben bunun cep telefonu olduğunu, çektikleri görüntüleri izlettiğini tahmin ediyorum. Ama mahkemede verdikleri ifadede elektronik sigarayı gösterdiklerini ifade ediyorlar. yalan söylüyorlar. İşkenceci başının Edirne'de bir kaç tane eşinin üzerine arsa, vasıfsız tarla aldığı ve bunların imara açılması için çalışmalar da yapıldığı da gündem de. bu işi, insanlığından nasibini almamışlar para karşılığı bunu yaptılar. 50 yıla yakın ceza ile yargılanıyorlar. Edirne Belediye Başkanı aynı davada azmettirici sanık olarak yargılanıyor. Bana yapılanlardan ortaya çıkan bu. 3 saate yakın işkencenin içerisindeki bu" açıklamasını yaptı.

İşkenceciler cezaevindeyken arabulucu olarak 4 ayrı kişi tarafından davadan vazgeçmesi veya ifadesini değiştirmesi için kendisine 75 bin Euro'ya yakın para teklifinde bulunulduğunu iddia eden Benli, Türk adalet sistemine güvendiğini ve hak ettikleri cezayı almalarını beklediğini söyledi.

"Kılıçdaroğlu, senin belediye başkanının bana yaptırdıkları konusunda ne diyeceksin merakla bekliyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Benli, uzun yıllar CHP'de aktif görev aldığını sözlerine ekleyerek, "Beni yazılarımdan paylaşımlarım nedeniyle gıyabımda partiden ihraç ettiler. Bizim için siyaset önemli değil gerçekler önemli. Hayatımda hiç yakala, yağdanlık olmadım. CHP'nin Genel Başkanı grup konuşmalarında veya basın toplantılarında dile getirdiği bir olay var. Gazetecilere çok önem verir, gazetecileri ön planda tutar. Gazetecilerin başına gelenleri hep gündeme getirir ve iktidarı sürekli bu konuda eleştirir. Evet Kılıçdaroğlu, hadi bakalım senin belediye başkanının bana yaptırdığı bu olayla ilgili, başıma gelenlerle ilgili bir gazeteciyim ben de. Bu konuda neler diyeceksin merakla bekliyorum" ifadelerini kullandı. - FİLİBE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı