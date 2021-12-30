CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

İSTANBUL (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki sözlerini değerlendirirken, "Cesaretiniz varsa bütün seçimleri yenileyebilirsiniz. Millet size nasıl bir demokrasi tokadı atacak, ortada." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bahçeli'nin İmamoğlu'na ilişkin açıklamalarının, yenilenen İstanbul seçimlerine gösterdiği hazımsızlığın devamı olduğunu öne sürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimlerini Millet İttifakı'nın kazandığını anlatan Özel, "İstanbulluların, Cumhur İttifakı'na demokrasi tokadı attığını" savundu. Özel, "Şimdi bunu unutmuş görünüyorlar. Fahrettin Koca'ya söyleyelim, hatırlatma dozunu yakında seçmen bir kez daha yapacak Cumhur İttifakı'na. Seçmenin kararına saygı duymayan, seçimi kendi kazanınca önemseyen, kaybedince seçmen kararını hakir görenlere hatırlatma dozu geliyor yakında. Bu sefer de başladılar, İstanbul'da ikinci seçimi 806 bin farkla İmamoğlu'na veren İstanbullu'nun kararına karşı 'suçişleri bakanı'nın tezviratı." ifadelerini kullandı.

İBB'ye yönelik iddianameye değinen Özel, "Döndük dolaştık 5 kişilik DİYAYDER iddianamesine saplandık. Bu dernek ile iddianame kabul edildi. İki gizli tanığa, bir de PKK hükümlüsünün beyanlarına. Orada suçlananlardan bir tanesi, İBB çalışanıysa, ceza alırsa otomatikman gider. Nerede 550'den fazla terör örgütüyle irtibatlı?" diye konuştu.

Özel, iddianamede, DİYAYDER'in "Çözüm Süreci'ni desteklediği" ifadesinin yer aldığına dikkati çekerek, "Aradan geçen zamanda masanın bu tarafını suçlu, bu tarafını suçsuz ilan edebilmek, ancak AK Parti ve onun emrindeki savcıların yapabileceği bir iştir. Eğer bir hesap verilecekse önce bir Mahir Ünal'dan, Hakan Fidan'dan soralım hesabı. Sonra gelelim, o sürece destek verdiler diye başkalarını suçlayalım." sözlerini sarf etti.

Bahçeli'nin "İmamoğlu'nun görevden alınmasına" yönelik sözlerini aktaran Özel, "Cesaretiniz varsa bütün seçimleri yenileyebilirsiniz. Millet size nasıl bir demokrasi tokadı atacak, ortada. Ama 'Yok öyle olmasın. Biz millete gidince oy alamıyoruz, kayyum yoluyla atıyoruz.' Vay be, nereden nereye geldik." dedi.

"Bir tane başöğretmen var, o da Atatürk"

CHP Grup Başkanvekili Özel, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın açıkladığı Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi'nin aslında CHP'nin üzerinde durduğu bir düzenleme olduğunu ancak AK Parti'nin anketlerdeki "önlenemez düşüşüne çare olsun diye çıkarılan paketle bunun da gündeme getirildiğini" ileri sürdü.

Muhalefetteyken asgari ücrete zam yapabilen tek partinin CHP olduğunu savunan Özel, iktidarın, emeklilere bayram ikramiyesi ve taşerona kadro gibi birçok düzenlemeyi CHP'nin vaatlerinden sonra hayata geçirdiğini iddia etti.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'ni TBMM'ye sunduklarını açıkladığını aktararak, "Kanun Meclis'e sunulmamış, şu ana kadar da sunulmadı. Erdoğan'ın kastettiği, 'Sarayda hazırladık, yolladık.' Mahir Ünal'ın haberi yok kanundan, 'Bugün imzaya açtık.' diyor. Referandumda oy isterken 'Artık kanunlar milletvekilleri tarafından hazırlanacak, bakanlar, yürütme kanun teklifi sunamayacak, diyordunuz. Kanun teklifinin altına milletvekilleri imza atıyorlar, Anayasaya karşı muvazaa suçu. Kanun teklifi sarayda hazırlandı, dün akşamki ifadeyle ve bugün suçüstü yakalandılar." görüşlerini öne sürdü.

Teklifin "cılız bir düzenleme" olduğunu iddia eden Özel, teklifin kariyer basamaklarına yönelik düzenlemesini kabul etmediklerini söyledi. Öğretmenlere 24 Kasım'da birer maaş ikramiye verilmesini talep eden Özel, 3600 ek göstergenin bir an önce yürürlüğe girmesini ve çalışan öğretmenlere verilecek bütün hakların emekli olanlara da tanınmasını istedi.

Özel, öte yandan teklifteki "başöğretmen" ifadesini eleştirerek, "Bu ülkede bir tane başöğretmen var, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. İlla vereceksen başka bir unvan ver. Başöğretmenlik, Mustafa Kemal Atatürk'e bu milletin gönülden verdiği bir unvandır. Başkasının bunu taşıması gibi bir şey söz konusu olamaz. Sırf değersizleştirmek için yapılan tuhaf bir iştir." sözlerini sarf etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'ı eleştiren Özel, "Mahir Ünal, saraydan yazılmış, kendisine yollanmış, geldiğinden haberi bile olmayan bir kanun teklifinin altına bugün imza toplamaya başlamış. Meclis'i düşürdükleri durum açısından, bir grup başkanvekilinin sarayın buradaki çıktı alma ve imza toplama memuruna dönüştürülmesinden çok büyük sıkıntı duyuyoruz. Mahir Ünal, bir özür dilenecekse, Anayasa'ya karşı muvazaa suçu işlemekten kendilerini alıkoyamadıkları bu sistem için referandumda kandırdıkları milletimizden özür dilesin." şeklinde konuştu.

Özgür Özel, öğretmen atamalarındaki mülakatlara da değinerek, "Hem sınavı kazananları kamuya almıyor, bir de bu rezilliği örtmek için alnına başka bir kara çalıyor. Bu, tam bir rezalettir. Bir kul hakkı varsa bundan büyük kul hakkı yoktur." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin dün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalara işaret eden Özel, elindeki tabloları göstererek, "169 milyar dolar hiç olmamış. Göstersin hangi tarihte bireysellerin döviz hesabı 169 milyardı?" sorusunu yöneltti.

CHP'li Özel, Bakan Nebati'nin açıklamasının gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Onlar, bu rakamların yalan çıkmasından utanmıyorlar, yüzleri kızarmıyor." sözlerini sarf etti.

"(Mahir Ünal) İbn-i Haldun'un Mukaddimesi'nden haberin var mı?"

Bir basın mensubunun, Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik sözlerine gösterilen tepkileri sorması üzerine Özel, bu konudaki açıklamalarından sonra "AK Parti'nin 3 trol ordusunun birden kendisiyle meşgul olmasından keyif aldığını" söyledi. Özel, "Bu trollerin hepsine, Meclis'te İdare Amirliği görevi yapan trolün de şahsına şunu söyleyeyim; Özgür Özel, Kur'an'a laf ettiyse Kur'an çarpsın. Özgür Özel, Kur'an'a laf etmediği halde 'Kur'an'a laf etti' diye yalan atanlar varsa onları çarpsın." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının okul öncesi eğitim vermesinin doğru olmadığını, bunun Milli Eğitim Bakanlığının görevi olduğunu anlatan Özel, "Mahir Ünal çıkmış bana kitap tavsiye ediyor. Mahir Ünal, senin bana tavsiye ettiğin kitaplardan haberim var. Senin İbn-i Haldun'un Mukaddimesi'nden haberin var mı? Ben de sana o kitabı tavsiye ediyorum, oku bakalım." şeklinde konuştu.

Özel, sarf ettiği sözlerin montajlanmadan izlenmesi halinde anlaşılacağını, kendisinin ve partisinin ne Kur'an-ı Kerim'e ne de Kur'an'ın öğretilmesine karşı olduğunu vurgulayarak, "Milli Eğitimin yetkisi ortada dururken, okul öncesi eğitime Diyanet İşleri kalkışacaksa bu işin bu ülkedeki en dindar kişinin torununa da faydası yok." dedi.

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri

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