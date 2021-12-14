CHP Grup Başkanvekili Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 5 bin liranın altında asgari ücreti kabul etmeyeceklerini belirterek, "5 bin 450 kurun gereğidir. İhracatçı olmayan bu parayı nasıl verecek, önemli bir sorun. Bu yükün işverenin sırtına bırakılmasını doğru bulmuyoruz. Meclis kapanmadan, bütçe bittikten sonra hemen asgari ücretten vergi kaldırılmalıdır." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Dün demokrasiye karşı başka kavramları kullanarak vesayet üretmeye çalışanların bugün daha kurnaz, daha hilekar biçimde demokrasiden bahsederek, başka türlü bir vesayet üretmeye çalıştığı, demokrasinin içeriğini çalarak, böyle millete ait gerçek demokrasiyi, gerçek demokratik iradeyi gasbetmeye çalıştığı" şeklindeki sözlerini eleştirdi.

Böyle bir ifadeyi kullanmayı "kendi varlığını inkar etmek" olarak nitelendiren Özel, "En iyimser durumla kendini, güç aldığı seçimleri, demokrasiyi, iktidarının meşruiyetini tartışmaya açmaktır." dedi.

Özel, Çelik'in ifadelerini "bulanık fikirleri barındıran aklın dile gelmesi" olarak değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Kardeşim seçim yoluyla darbe olur mu? Seçim yoluyla demokrasi olur. Sen bunu şeytanlaştırmaya çalışırsan gerçek darbeci, gerçek vesayetçi sensin. Geldiğin gibi gideceksin, milletin oyuyla gideceksin, halkın talebiyle gideceksin. Halk seni sandıkta gönderecek. Aynı İstanbul seçimlerindeki gibi şimdiden mızıklanmaya başladılar. Hatırlatırız, İstanbul seçimlerinden sonra çamura yattınız, mızıkçılık yaptınız. Kendinize oy veren halkın başkasına oy vermesini makul görmediniz ve ardından halktan en büyük cezalandırmayı gördünüz. 60 gün arayla 13 bin olan farkı yeterli görmeyince size bir demokrasi tokadı vurdular, 806 bin fark yediniz. AK Parti'ye, İstanbul'daki AK Parti'ye 806 bin fark yediren Ömer Çelik kafası hala devrede..."

Özel, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın, "Ok yaydan çıktı artık" sözlerini de eleştirdi ve "Demokrasilerde geri dönülemez bir şey yoktur." dedi. Bu deyimin bir demokrasi deyimi olmadığını savunan Özel, "Tek adam rejimi millete iyilik değil, zam, işsizlik ve yoksulluk getirdiyse öyle 'ok yaydan çıktı' demek yok. Ömer Çelik kafası, Bülent Turan kafası aynı. Bu kafa referandumda da 'atı alan Üsküdar'ı geçti' diyordu. Demokrasilerde atı alan Üsküdar'ı geçemez, eğer atı alan bir kusuru varsa Üsküdar'da da bir sonraki ilçede de durdurulur, indirilir, suçu varsa da hesap sorulur..." diye konuştu.

-Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin sözlerini eleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyası ile görüşmesi sonrasında dövizin arttığını belirten Özel, "O toplantıya katılan iş dünyasının aldığı izlenim, dolar kuruna yansıyor ve yukarıya gidiyor. Toplantıya katılan iş dünyası ama döndü piyasalara 'bundan olmaz kardeşim' dedi. 'Güven vermiyor' dedi. O toplantıdan 1 ve 1,5 lira kur düşüşü ile çıksaydın, derdik ki iş dünyası Sayın Nebati'ye bir kredi açtı. Kur tarihi rekoru zorluyorsa Nebati'ye güven yok, bu işi bu adam beceremez..." şeklinde konuştu.

Özel, Bakan Nebati'nin ekonomideki gelişmelere ilişkin dış güçlerin etkisinin olmadığı yolundaki sözlerini de değerlendirerek, "Erdoğan bir çaba içerisinde, herkesi dış güçlerin olduğuna inandırmaya çalışıyor ama Nebati 'Dış güç, mış güç yok' diyor. Böyle dersen sen patronun oyununu bozarsın, sen 'dış güç yok' dersen AK Parti'nin propaganda mutfağında hazırlanmış o büyük yalanı deşifre edersin." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret tartışmaları

Özel, asgari ücretin belirlenmesine yönelik tartışmalara da değinerek, "Hani bu rejim çok hızlı karar alma imkanı veriyordu. Toplantıların sonuna varmadan kararlar alınacak, bitecekti. Dün toplantı vardı yapılmadı, bugün de toplanamıyorlarmış." dedi.

Beklentinin çok yükseltildiğini belirten Özel, "4 bin liranın biraz üzerinde asgari ücret... Sakın buna kalkışmayın. Şu anda dolara baktığımızda 5 bin 450 lira olması gereken asgari ücreti 4 bin 100, 4 bin 200 lira yapıyım; bunlar bu milletin cüzdanındaki, mutfağındaki yangını söndürmez." ifadesini kullandı.

Özel, 5 bin liranın altında asgari ücreti müzakere edenin, yetkisini bulundurduğu işçiye ihanet ettiğini ileri sürerek, "Biz 5 bin liranın altını kabul etmiyoruz. 5 bin 450 kurun gereğidir. İhracatçı olmayan bu parayı nasıl verecek, önemli bir sorun. Bu yükün işverenin sırtına bırakılmasını doğru bulmuyoruz. Meclis kapanmadan, bütçe bittikten sonra hemen asgari ücretten vergi kaldırılmalıdır." diye konuştu.

Merkez Bankasının piyasaya müdahale ettiğini hatırlatan Özel, "Toplamda 4,4 milyar dolar piyasaya döviz satıyorsunuz ve girdiğiniz kapıdan çıkıyorsunuz akşam." dedi.

Özel, piyasaları endişelendirmeyecek açıklamaların yapılması halinde bu müdahalelere gerek olmadığını vurguladı.

-"Teşkilat" dizisine tepki

TRT'de yayımlanan Teşkilat isimli dizideki "vatan haini" bir karaktere "Geliyor gelmekte olan" ifadelerinin söyletilmesine tepki gösteren Özel, şöyle devam etti:

"TRT'nin maaşları, bu ülkenin bütün vatandaşları, hepimizin vergileriyle yıllarca ödediğimiz ve ödemekte olduğumuz bandrol fiyatlarıyla halen faturalarımıza bile yansıtılan TRT gider paylarıyla ödeniyor. TRT'de 'Teşkilat' diye bir dizi yayınlanıyor. Teşkilat dizisi içinde çeşitli kahramanlar var. Bu kahramanlardan bir tanesi vatan haini. O vatan hainine 'bir B planın yok mu' diyorlar? 'Var' diyor, 'Geliyor gelmekte olan.' Ben bu terbiyesizliği milletimize şikayet ediyorum. Hepimizden vergi alacak, kamu yayıncılığı yapacak bu ülkenin televizyonu, çektiği dizide CHP Genel Başkanı Kemal Bey'in kullanmakta olduğu bir siyasi argümanı bir vatan hainine söyletilerek gönderme yapılacak."

Özel, yapandan idari olarak, talimatı verenden de kanun önünde ve siyasi olarak da sandıkta hesabını soracaklarını dile getirdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayına ilişkin değerlendirme

CHP'li Özel, "Cumhuriyetin 100'üncü yılındaki cumhurbaşkanı" ile ilgili sözlerinin sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin kurucu kadrolarıyla sorunu olanlar Cumhuriyet'in 100'üncü yılının cumhurbaşkanı olamazlar. Atatürk'e, İsmet İnönü'ye, silah arkadaşlarına laf edenler, 'Atatürk'e zerre muhabbet besleyen ne ölüme ne dirime' diyen fesli deli Kadir'in dirisine ziyarete giden ve ölüsüne 5 bakan gönderenler bu ülkenin 100'üncü yılının cumhurbaşkanı olamazlar. Atatürk'ün manevi kızına hakaret edenleri hastanede ziyaret edenler bu ülkenin 100'üncü yılında cumhurbaşkanı olamazlar. Bizim göstereceğimiz aday, Atatürk'ün manevi şahsiyetini rahatsız etmeyecek, eğer yaşasaydı 'benim Cumhuriyetime yakışır' denecek biri olacak. Öyle bir aday Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Atatürk'ün oturduğu makamda 13'üncü cumhurbaşkanı olarak oturacak."

HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütünün marşlarının çalındığının söylenmesi üzerine Özel, "Kabul edilebilir tarafı yok, CHP tutumu nettir." dedi.

#MerkezBankası 'nın dolara yaptığı müdahaleleri doğru buluyor musunuz? — Haberler (@Haberler) December 13, 2021

AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri

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