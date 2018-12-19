CHP, Ankara ve İstanbul Dahil 77 Adayını Açıkladı
CHP, 4 büyükşehir dahil 77 adayını açıkladı. Buna göre; İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, Adana'da Zeydan Karalar, Antalya'da Muhittin Böcek yarışacak.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarının 4 büyükşehir ve 4 ilin adayı açıklandı. CHP, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, Adana'da Zeydan Karalar, Antalya'da Muhittin Böcek ile yarışacak. Ayrıca Ağrı'da Ahmet Meriç, Bolu'da Tanju Özcan, Niğde'de Rasim Yılmaz, Sivas'ta Ali Akyıldız aday olarak gösterildi. Kocaeli'nin merkez ilçesi İzmit'te ise milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet aday gösterildi.
ANKARA ADAYI MANSUR YAVAŞ OLDU
Parti Meclisi toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara adayı olarak Mansur Yavaş'ın PM'ye sunulmasını istedi. Yapılan oylama sonucu Ankara'da Yavaş'ın adaylığı 45 kabul oyuna karşı 12 ret oyuyla kabul edildi.
Oylamanın ardından adaylığı kesinleşen ilk isim Mansur Yavaş oldu. Yavaş adaylığı açıklanınca sosyal medya üzerinden teşekkür mesajı paylaşarak "Başkent Ankara adaylığı için şahsımı layık gören Millet İttifakı'nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Akşener'e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni, seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun" dedi.
EKREM İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA
Parti Meclisi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adayılığı için Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu onay aldı. Adaylığı kesinleşen İmamoğlu, yaptığı ilk açıklamada, "CHP'nin Beylikdüzü teşikilatına, İstanbul il başkanımıza ve partinin tüm üst kurullarına ve en başta sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na, tüm İstanbul'a ve tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum. İstanbullulara nasıl bir İstanbul istediğimizi anlatacağız. Dünyanın merkezi olması gereken bu güzel kentin tüm unsurlarını tüm dünya ile paylaşacağız. Erdemle, özenli ahlaklı bir süreci tüm İstanbul'a yaşatacağımızdan emin olabilirler." ifadelerini kullandı.
CHP'NİN BOLU'DA TANJU ÖZCAN ADAY GÖSTERİLDİ
CHP'nin Bolu adayı Tanju Özcan, Adana adayı ise Zeydan Karalar oldu.Antalya adaylığına ise Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek gösterildi. Ayrıca Ağrı'da Ahmet Meriç, Bolu'da Tanju Özcan, Niğde'de Rasim Yılmaz, Sivas'ta Ali Akyıldız aday olarak gösterildi. Kocaeli'nin merkez ilçesi İzmit'te ise milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet aday gösterildi.
İŞTE CHP'DE AÇIKLANA ADAYLAR:
1- Adana Büyükşehir Zeydan Karalar
2- Adana Çukurova Soner Çetin Mevcut Başkan
3- Adıyaman Merkez Yaylakonak Abuzer Aydın CHP Belediyesi
4- Ağrı Merkez Ahmet Meriç
5- Ankara Mamak Adnan Demirci
6- Ankara Büyükşehir Mansur Yavaş
7- Ankara Polatlı Sami Çay
8- Antalya Muratpaşa Ümit Uysal Mevcut Başkan
9- Antalya İbradı Serkan Küçükkuru Mevcut Başkan
10- Antalya Konyaaltı Semih Esen CHP Belediyesi
11- Antalya Döşemealtı Turgay Genç Mevcut Başkan
12- Antalya Aksu İsa Yıldırım
13- Antalya Finike Mustafa Geyikçi
14- Antalya Büyükşehir Muhittin Böcek
15- Aydın Kuşadası Ömer Günel CHP Belediyesi
16-Aydın Didim Ahmet Deniz Atabay Mevcut Başkan
17- Aydın Söke Levent Tuncel CHP Belediyesi
18- Aydın Efeler Mehmet Fatih Atay CHP Belediyesi
19- Bartın Ulus Çetin Selçuk Arslan
20- Batman Gercüş Kayapınar Osman Önel
21- Bitlis Tatvan Nazım Göçmen
22- Bolu Mudurnu Taşkesti Mustafa Acar
23- Bolu Merkez Tanju Özcan
24- Burdur Ağlasun Fevzi Kasap
25- Çanakkale Eceabat Metin Övün
26- Çanakkale Bozcaada Hakan Can Yılmaz Mevcut Başkan
27- Çorum Mecitözü Veli Aylar CHP Belediyesi
28- Diyarbakır Çınar Muharrem Öztürk
29- Diyarbakır Ergani Vedat Çetin
30- Diyarbakır Hani Emre Barç
31- Diyarbakır Çermik Abdülkadir Akdağ
32- Diyarbakır Silvan Gülistan Baysal
33- Diyarbakır Hazro Abdullah Kaplama
34- Edirne Uzunköprü Kırcasalih Hüseyin Tütüncü CHP Belediyesi
35- Erzincan Kemaliye Soner Coşkun
36- Erzincan Otlukbeli Haci Yeşildağ
37- Erzurum Yakutiye Cemal Koçak
38- Hakkari Çukurca Abubekir Aksaç
39- Hakkari Şemdinli Mirpenç Uysal
40- Isparta Eğirdir Mehmet Kaş
41- Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar Enver Tunç
42- İstanbul Büyükşehir Ekrem İmamoğlu
43- İstanbul Beylikdüzü Mehmet Murat Çalık CHP Belediyesi
44- Karaman Kazımkarabekir Sami Evren
45- Kastamonu Pınarbaşı Mete Yılmaz
46- Kastamonu Çatalzeytin Mahir Muhlis Acar
47- Kırıkkale Balışeyh Hasan Erdal
48- Kırklareli Lüleburgaz Murat Gerenli Mevcut Başkan
49- Kocaeli İzmit Fatma Kaplan Hürriyet
50- Konya Akşehir Eyüp Oyan
51- Konya Hüyük Ali Büyükdoğan
52- Konya Yunak Muammer Diri
53- Muş Bulanık Yoncalıİ smail Gündüz
54- Nevşehir Merkez Uçhisar Bünyamin Şabab
55- Niğde Merkez Rasim Yılmaz
65- Ordu Kumru Osman Cayak
66- Ordu Gülyalı Ulaş Tepe
67- Rize Hemşin Şakir Bozak
68- Sivas Merkez Ali Akyıldız
69- Tekirdağ Saray Özgen Erkiş CHP Belediyesi
70- Tokat Almus Görümlü/ Akarçay Ali Güneş CHP Belediyesi
71- Tokat Niksar Yazıcık Tuncer Uzunoğlu Mevcut Başkan
73- Tunceli Pertek Ruhan Alan
74- Yalova Termal Selcuk Can Uslu
75- Yozgat Boğazlıyan Yenipazar Halil İbrahim Alpaslan
76- Zonguldak Kilimli Muslu Sabahattin Adıyaman Mevcut Başkan
77- Zonguldak Devrek Çetin Bozkurt