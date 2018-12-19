CHP, Ankara ve İstanbul Dahil 77 Adayını Açıkladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarının 4 büyükşehir ve 4 ilin adayı açıklandı. CHP, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, Adana'da Zeydan Karalar, Antalya'da Muhittin Böcek ile yarışacak. Ayrıca Ağrı'da Ahmet Meriç, Bolu'da Tanju Özcan, Niğde'de Rasim Yılmaz, Sivas'ta Ali Akyıldız aday olarak gösterildi. Kocaeli'nin merkez ilçesi İzmit'te ise milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet aday gösterildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

ANKARA ADAYI MANSUR YAVAŞ OLDU

Parti Meclisi toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara adayı olarak Mansur Yavaş'ın PM'ye sunulmasını istedi. Yapılan oylama sonucu Ankara'da Yavaş'ın adaylığı 45 kabul oyuna karşı 12 ret oyuyla kabul edildi.



Oylamanın ardından adaylığı kesinleşen ilk isim Mansur Yavaş oldu. Yavaş adaylığı açıklanınca sosyal medya üzerinden teşekkür mesajı paylaşarak "Başkent Ankara adaylığı için şahsımı layık gören Millet İttifakı'nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Akşener'e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni, seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş

EKREM İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Parti Meclisi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adayılığı için Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu onay aldı. Adaylığı kesinleşen İmamoğlu, yaptığı ilk açıklamada, "CHP'nin Beylikdüzü teşikilatına, İstanbul il başkanımıza ve partinin tüm üst kurullarına ve en başta sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na, tüm İstanbul'a ve tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum. İstanbullulara nasıl bir İstanbul istediğimizi anlatacağız. Dünyanın merkezi olması gereken bu güzel kentin tüm unsurlarını tüm dünya ile paylaşacağız. Erdemle, özenli ahlaklı bir süreci tüm İstanbul'a yaşatacağımızdan emin olabilirler." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

CHP'NİN BOLU'DA TANJU ÖZCAN ADAY GÖSTERİLDİ

CHP'nin Bolu adayı Tanju Özcan, Adana adayı ise Zeydan Karalar oldu.Antalya adaylığına ise Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek gösterildi. Ayrıca Ağrı'da Ahmet Meriç, Bolu'da Tanju Özcan, Niğde'de Rasim Yılmaz, Sivas'ta Ali Akyıldız aday olarak gösterildi. Kocaeli'nin merkez ilçesi İzmit'te ise milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet aday gösterildi.

İŞTE CHP'DE AÇIKLANA ADAYLAR:

1- Adana Büyükşehir Zeydan Karalar



2- Adana Çukurova Soner Çetin Mevcut Başkan

3- Adıyaman Merkez Yaylakonak Abuzer Aydın CHP Belediyesi

4- Ağrı Merkez Ahmet Meriç

5- Ankara Mamak Adnan Demirci

6- Ankara Büyükşehir Mansur Yavaş

7- Ankara Polatlı Sami Çay

8- Antalya Muratpaşa Ümit Uysal Mevcut Başkan

9- Antalya İbradı Serkan Küçükkuru Mevcut Başkan

10- Antalya Konyaaltı Semih Esen CHP Belediyesi

11- Antalya Döşemealtı Turgay Genç Mevcut Başkan

12- Antalya Aksu İsa Yıldırım

13- Antalya Finike Mustafa Geyikçi

14- Antalya Büyükşehir Muhittin Böcek

15- Aydın Kuşadası Ömer Günel CHP Belediyesi

16-Aydın Didim Ahmet Deniz Atabay Mevcut Başkan

17- Aydın Söke Levent Tuncel CHP Belediyesi

18- Aydın Efeler Mehmet Fatih Atay CHP Belediyesi

19- Bartın Ulus Çetin Selçuk Arslan



20- Batman Gercüş Kayapınar Osman Önel

21- Bitlis Tatvan Nazım Göçmen

22- Bolu Mudurnu Taşkesti Mustafa Acar

23- Bolu Merkez Tanju Özcan

24- Burdur Ağlasun Fevzi Kasap

25- Çanakkale Eceabat Metin Övün

26- Çanakkale Bozcaada Hakan Can Yılmaz Mevcut Başkan

27- Çorum Mecitözü Veli Aylar CHP Belediyesi

28- Diyarbakır Çınar Muharrem Öztürk

29- Diyarbakır Ergani Vedat Çetin

30- Diyarbakır Hani Emre Barç

31- Diyarbakır Çermik Abdülkadir Akdağ

32- Diyarbakır Silvan Gülistan Baysal

33- Diyarbakır Hazro Abdullah Kaplama

34- Edirne Uzunköprü Kırcasalih Hüseyin Tütüncü CHP Belediyesi

35- Erzincan Kemaliye Soner Coşkun

36- Erzincan Otlukbeli Haci Yeşildağ

37- Erzurum Yakutiye Cemal Koçak

38- Hakkari Çukurca Abubekir Aksaç

39- Hakkari Şemdinli Mirpenç Uysal

40- Isparta Eğirdir Mehmet Kaş

41- Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar Enver Tunç

42- İstanbul Büyükşehir Ekrem İmamoğlu

43- İstanbul Beylikdüzü Mehmet Murat Çalık CHP Belediyesi

44- Karaman Kazımkarabekir Sami Evren

45- Kastamonu Pınarbaşı Mete Yılmaz

46- Kastamonu Çatalzeytin Mahir Muhlis Acar

47- Kırıkkale Balışeyh Hasan Erdal

48- Kırklareli Lüleburgaz Murat Gerenli Mevcut Başkan

49- Kocaeli İzmit Fatma Kaplan Hürriyet

50- Konya Akşehir Eyüp Oyan

51- Konya Hüyük Ali Büyükdoğan

52- Konya Yunak Muammer Diri

53- Muş Bulanık Yoncalıİ smail Gündüz

54- Nevşehir Merkez Uçhisar Bünyamin Şabab

55- Niğde Merkez Rasim Yılmaz

65- Ordu Kumru Osman Cayak

66- Ordu Gülyalı Ulaş Tepe

67- Rize Hemşin Şakir Bozak

68- Sivas Merkez Ali Akyıldız

69- Tekirdağ Saray Özgen Erkiş CHP Belediyesi

70- Tokat Almus Görümlü/ Akarçay Ali Güneş CHP Belediyesi

71- Tokat Niksar Yazıcık Tuncer Uzunoğlu Mevcut Başkan

73- Tunceli Pertek Ruhan Alan

74- Yalova Termal Selcuk Can Uslu

75- Yozgat Boğazlıyan Yenipazar Halil İbrahim Alpaslan

76- Zonguldak Kilimli Muslu Sabahattin Adıyaman Mevcut Başkan

77- Zonguldak Devrek Çetin Bozkurt