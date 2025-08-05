Chaby Han (Çabi) neden gündemde? Chaby Han ve eşi Gülce Elibol arasında ne oldu, boşanıyorlar mı?

Chaby Han (Çabi), son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Ortaya atılan çarpıcı iddiaların ardından, gözler Chaby Han ile eşi Gülce Elibol'un özel yaşamına çevrildi. Peki, Chaby Han neden gündeme geldi?Chaby Han ile Gülce Elibol evliliğinde neler yaşanıyor, ayrılık iddiaları doğru mu? İşte, merak edilen tüm detaylar…

CHABY HAN NEDEN GÜNDEMDE?

Sosyal medya fenomeni Chaby Han (Çabi), son günlerde eşi Gülce Elibol ile yaşadığı gelişmeler nedeniyle gündemde. "Chaby Han neden gündemde?" sorusu, sosyal medyada en çok merak edilen konular arasında yer alırken, çiftin boşanma kararı aldığı yönündeki haberler dikkat çekiyor. Özellikle Gülce Elibol'un Instagram üzerinden yaptığı sert açıklamalar, "Chaby Han ve eşi Gülce Elibol arasında ne oldu?" sorusunu akıllara getirdi.

Chaby Han neden gündemde

CHABY HAN VE GÜLCE ELİBOL BOŞANIYOR MU, NEDEN?

Güney Kore'den Türkiye'ye henüz 15 yaşındayken gelen ve sosyal medya platformlarında büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Chaby Han, 2022 yılında Gülce Elibol ile mütevazı bir nikâh töreniyle hayatını birleştirmişti. Üç yıllık evlilik sürecinin ardından çift, yollarını ayırma kararı aldı. Ayrılık haberinin ardından Gülce Elibol'un sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamalar dikkat çekti.

Chaby Han ve eşi Gülce Elibol arasında ne oldu

Instagram üzerinden paylaşımda bulunan Gülce Elibol, boşanma sürecini kamuoyuna duyururken Chaby Han'ın kendisini aldattığını açıkladı. Gülce Elibol; "Her şeyi tweet atan adam, boşanma sürecimizi dile bile getiremedi." diyen Elibol, "Üstüne utanmadan yaşananlara yine yalanlarıyla alay etti. Çöküş evresine girmiş kişilik bozukluğunu, evliliğimizi ihanetle gözümün önünde sonlandırıp tüm sorumluluktan kaçmayı tercih etti. Kendimden vazgeçmeyi dahi göze aldığımda, vazgeçebileceğim alında çok şey olduğunu öğretti. Benim mutsuzluğum üzerine ilişki inşa çabanız beni hayran bıraktı. En hafif hasarla çıkmak için verdiğim çaba beni mahvetti." şeklinde konuştu.

Elibol'un iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Chaby Han cephesinden henüz bir açıklama gelmedi. İşte, Gülce Elibol'un o sosyal medya paylaşımı...

Gülce Elibol'un paylaşımı