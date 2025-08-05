Chaby Han (Çabi) kimdir, kaç yaşında, nereli? Chaby Han ne iş yapıyor?

Gülce Elibol ile evlilikleriyle gündeme gelen sosyal medya fenomeni Chaby Han, sosyal medya ve magazin dünyasında kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Haklarında çıkan ayrılık iddialarıyla birlikte kamuoyunun ilgisini çeken Chaby Han'ın yaşamı, mesleği ve kişisel bilgileri araştırma konusu oldu. Peki, Chaby Han kimdir, kaç yaşındadır, nerede doğmuştur ve hangi meslekle uğraşmaktadır? İşte, ayrıntılar…

CHABY HAN KİMDİR?

Sosyal medya dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Chaby Han, aslen Güney Koreli bir içerik üreticisi ve fenomenidir. Gerçek adı Han Jong Kab olan Chaby Han, Türkiye'ye 15 yaşında gelerek burada eğitim görmüş ve kariyerine sosyal medya üzerinden devam etmiştir. Türkçeyi akıcı bir şekilde konuşabilmesi ve Türk kültürüne olan ilgisiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

Chaby Han kimdir

Chaby Han, özellikle YouTube, Instagram ve TikTok gibi platformlarda paylaştığı eğlenceli ve bilgilendirici içeriklerle tanınmaktadır. Kore ve Türk kültürü arasındaki farkları mizahi bir dille anlattığı videoları, binlerce izlenme alarak sosyal medyada viral olmuştur. Aynı zamanda televizyon programlarında da zaman zaman boy gösteren Chaby Han, ekran yüzü olarak da bilinmektedir.

Chaby Han nereli

Chaby Han'ın sosyal medyadaki samimi ve enerjik duruşu, hem Türkiye'de hem de Güney Kore'de geniş bir takipçi kitlesi edinmesini sağlamıştır. Fenomen kimliğinin yanı sıra, iki kültürü bir araya getiren içerikleriyle de dikkat çeken Chaby Han, dijital dünyadaki etkisini sürdürmeye devam etmektedir.

Chaby Han evli mi

CHABY HAN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

2022 yılında Türk fizyoterapist ve yoga eğitmeni Gülce Elibol ile evlenen Chaby Han, bu evliliğiyle de adından söz ettirmişti. Ancak çift, 2025 yılı itibarıyla boşanma kararı alarak yollarını ayırmıştır. Son dönemde Gülce Elibol'un ihanet iddiaları ve sosyal medya açıklamaları nedeniyle tekrar gündeme gelen Chaby Han, magazin basınının yakın markajında yer almaktadır.