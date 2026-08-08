Vişnede umut hasadı başladı: 500 dönümlük üretim alanında sezon hareketliliği

Ankara'da geçen yıl yaşanan zirai donun etkileri sürse de Çubuklu vişne üreticileri hasada başladı.

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Kuruçay Mahallesi'nde vişne hasadı başladı. Geçmişte 'Uluçay' olarak bilinen ve zamanla su kaynaklarının azalmasıyla bugünkü adını alan köyde, geçen yıl yaşanan zirai donun etkileri bu sezon da hissediliyor. Toparlanma döneminde üreticiler, verimde yaşanan kayıplara rağmen toplama kapasitesi dönemsel olarak 20 tonu bulan vişneleri kasalara yükleyerek, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok ile ulaştırıyorlar.

1950'li yıllarda dikilen vişne ağacından bugüne

Kuruçay'da vişne üretiminin temelleri 1950'li yıllarda dikilen iki vişne ağacıyla atıldı. Daha sonra Çubuk İlçe Tarım Müdürlüğünün hibe fidan desteğiyle yaygınlaşan üretim, bugün Çubuk'un turşu, agat taşı ve homaçasının ardından coğrafi işaret tescilli önemli ürünlerinden biri haline geldi.

"Geçen yıla göre çok çok iyi"

Vişne üreticisi Onur İlhan, geçen yıl yaşanan zirai donun etkilerinin bu sezon da hissedildiğini vurgulayarak, "Bu sezon gayet güzel geçiyor. Biraz rekolteler istediğimizin altında ama yine de güzel. Geçen yıla göre çok iyi. Geçen yıl zirai don olduğu için bu sene biraz daha iyi. Bu sene iklim geçen seneye kıyasla çok güzel. Yağışlarımız, sularımız bol. Her şey bol bu sene" dedi.

Çubuk vişnesinin kalitesini belirleyen en önemli unsurların bölgenin iklimi, yetiştiği arazi ile üretim sürecindeki bakım, ilaçlama ve budama uygulamaları olduğunu belirten İlhan, bu özelliklerin Çubuk vişnesini diğerlerinden ayırarak ön plana çıkardığını söyledi.

"10 dönüm araziden 3 veya 4 ton vişne bekliyoruz"

Bu sezonki üretim hedeflerine değinen İlhan, "Şu anda işlediğim alan 10 dönüm. Buradan 3 ton, 4 ton vişne bekliyorum. Bizim köyümüzde bu işlerle uğraşan 300 ila 500 dönüm arazi vardır" ifadelerine yer verdi.

"Vişnenin sezonu gitgide kısalıyor"

Onur İlhan, üretim sürecinde en büyük sıkıntının artan maliyetler olduğunu dile getirerek, "İşçilik maliyetleri ağır. İlaçlar ağır, gübreler fazla. İşçi bulunmuyor. Köyde katılım az, yetiştirici az. Vişnenin sezonu da gitgide kısalıyor" diye konuştu.

"Buralarda hasat eylül ile ekim sonuna kadar devam eder"

Çubuk'ta vişne hasadının temmuz ayının ortalarında başladığını ifade eden İlhan, "Çubuk'un içinde 7'nci ayın 15'inde başlar. Bizim buralarda hasat eylül ile ekim sonuna kadar devam eder" dedi.

Kilogramı 120-150 lira arasında

Vişnenin kalite ve sezona göre fiyatının değiştiğini söyleyen İlhan, "Vişnenin kalitesine, dönemine bağlı olarak 120 ile 150 lira arasında gidiyor" şeklinde konuştu.

"Vişneler İstanbul haline gönderiliyor"

Hasadı yapılan vişnelerin pazara ulaşma sürecini anlatan İlhan, "Vişne sanayi ürünü; reçellik olsun, sıkması olsun. Biz büyük oranda İstanbul haline gönderiyoruz. Bayrampaşa, Kadıköy, oralara yani. İşçiliğimizi burada güzel yapıyoruz. Dizmesini, sırasını yapıyoruz. Tertemiz müşteriye sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaliteli vişne üretiminde arazi yapısı ile bakım, ilaçlama, gübreleme ve budama süreçlerinin belirleyici olduğunu ifade eden İlhan, ürünün verim ve kalitesinin bu unsurlara bağlı olduğunu söyledi.

"Fidandan ağaca kadar her aşamayı kendimiz yapıyoruz"

Gelecek sezon daha yüksek rekolte beklediklerini dile getiren İlhan, üretim sürecinin tamamını aile olarak yürüttüklerini belirterek, "Biz bu vişnenin kökünün anacından, aşısından hepsini kendimiz yetiştiriyoruz. Dışarıyla bağımız yok bizim. Biz fidancılığını da yapıyoruz, kendimiz yetiştiriyoruz. Aile işletmesi olarak biz bu işin içerisindeyiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı