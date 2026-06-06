Sinop Millet Ormanı hizmete açıldı

Sinop'un Merkez ilçesine bağlı Abalı köyünde 21 milyon lira maliyetle hayata geçirilen ve 24 hektarlık alana sahip "Sinop Millet Ormanı", düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine açıldı.

Açılış töreninde konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Orman Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla önemli bir yatırımın hayata geçirildiğini söyledi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise Sinop'un doğal güzelliklerine dikkat çekerek, vatandaşların bu güzelliklerden daha fazla faydalanabilmesi gerektiğini ifade etti. Millet Ormanı'nın önemli bir sosyal yaşam alanı olarak hizmet vereceğini belirten Maviş, "Bugün Sinop Millet Ormanı'nın açılışını birlikte gerçekleştiriyoruz. Orman Bölge Müdürümüz alanla ilgili bilgileri bizimle paylaştı. Gerçekten 240 dönümlük bir alan ve bu alanda çok güzel sosyal donatı imkanları oluşturuldu. Yapılan çalışmalarla konforlu bir yaşam alanı ortaya çıkmış oldu. Biz her yerde söylüyoruz; Sinop Allah vergisi güzelliğe sahip bir ilimiz. Hem doğasıyla hem tarihiyle hem kültürüyle çok özel bir şehir. Sayın Valimiz 'yeşil deniz, mavi deniz' diyor. Ormanıyla, deniziyle yani yeşil ve mavi deniziyle muhteşem bir şehir. Ancak bu şehirde yaşayan bizler bu güzelliklerden ne kadar yararlanabiliyoruz? Yeşilliğinden, maviliğinden ne kadar istifade edebiliyoruz? Bir taraftan Sinop'a daha fazla turist getirebilmenin mücadelesini verirken aslında ilk vermemiz gereken mücadele, Sinop'ta yaşayan insanların bu şehri doya doya yaşayabilmesi ve güzelliklerinden maksimum düzeyde faydalanabilmesidir. Bunun hesaplarını yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

Sinop Orman Bölge Müdürü Rıdvan Kalelioğlu da millet ormanlarının vatandaşları doğayla buluşturan önemli sosyal yaşam alanları olduğunu belirterek, "Millet ormanları vatandaşlarımızın doğayla buluşmasını sağlayan, sosyal yaşamı destekleyen, çevre bilincinin gelişmesine katkı sunan ve toplumun her kesimine hitap eden önemli yaşam alanlarıdır. Sinop Millet Ormanı da bu anlayışla planlanmış ve ilimize kazandırılmış önemli bir kamu yatırımıdır. Sinop genelinde vatandaşlarımızın hizmetinde bulunan 14 adet orman parkı yer almaktadır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Sinop Millet Ormanı ile birlikte bu sayı 15'e yükselmektedir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından edilen dua sonrası kurdele kesilerek Sinop Millet Ormanı vatandaşların hizmetine açıldı.

Orman içerisinde 8 çocuk oyun alanı, 2 yöresel ürünler satış alanı, 1 ibadethane, 1 amfi tiyatro, 41 kameriye, 41 piknik masası, 12 çeşme ve 24 mangal ünitesi yer alıyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı