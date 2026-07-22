Haberler

İstanbullular dikkat! Sağanak yağış bu akşam başlıyor

İstanbullular dikkat! Sağanak yağış bu akşam başlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Trakya başta olmak üzere yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor. İstanbul'da, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkili olacak. Özellikle Güneydoğu bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ve Van'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TRAKYA'DA HAVA DURUMU

Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

İstanbul'da ise havanın parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı şekilde geçmesi bekleniyor.

İŞTE BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Adana: Parçalı ve az bulutlu 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 44

Samsun: Parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç kimse bunu beklemiyordu! Maçın önüne geçen olay

Hiç kimse bunu beklemiyordu! Maçın önüne geçen olay
16 kadın böyle basıldı, biri şikayetçi oldu: Çaresizliğimden faydalandı

16 kadın böyle basıldı, biri şikayetçi oldu
Martılara falçatayla saldıran kişi yakalandı! Bakın kim çıktı

Falçatayla dehşet saçan cani kıskıvrak yakalandı! Bakın kim çıktı
Herkes aynı yorumu yapıyor: Bir kere kötü oyna be adam

Her Fenerbahçeli aynı yorumu yapıyor: Bir kere kötü oyna be adam
Fabrikada rekor zam: En düşük maaş 153 bin TL'ye çıktı, işçiler halay çekerek kutladı

İşçilere rekor zam! En düşük maaşı duyan halaya durdu
Bodrum'da köpek saldırısına uğrayan Eda Ece hastanelik oldu

Motosiklet üzerindeyken saldırıya uğradı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu
Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi

Uçakla kendi köyüne indi