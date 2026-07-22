Apple'dan yeni hamle! 24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor

Apple, iPhone, Mac, iPad ve Apple Watch kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir finansman modelini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bloomberg'in haberine göre, "Apple Upgrade" adı verilen programın 28 Temmuz'da kullanıma sunulması bekleniyor.

AYLIK TAKSİTLE CİHAZ SAHİBİ OLUNABİLECEK

Yeni sistem kapsamında kullanıcılar seçtikleri Apple cihazının bedelini eşit aylık taksitlerle ödeyecek. Programda iPhone ve Apple Watch modelleri için 24 ay, Mac ve iPad modelleri için ise 36 aylık ödeme planı uygulanacak.

Ödemelerini düzenli yapan kullanıcılar, sürenin sonunda cihazı satın alma, Apple'a iade etme ya da yeni bir modelle değiştirme seçeneklerinden birini kullanabilecek.

BAZI MODELLER KAPSAM DIŞINDA KALACAK

Apple Upgrade programına Apple Watch SE, iPhone 16, giriş seviyesi iPad, MacBook Neo ve iPhone 17e modelleri dahil edilmeyecek. Ayrıca kurumsal ve eğitim kanalları üzerinden gerçekleştirilen satın alımlar da program kapsamı dışında tutulacak.

APPLECARE ZORUNLU OLMAYACAK

Mevcut iPhone Yükseltme Programı'ndan farklı olarak yeni sistemde AppleCare koruma planı zorunlu olmayacak. Programın finansman altyapısı ise "şimdi al, sonra öde" modeliyle bilinen Klarna iş birliğiyle yürütülecek. Bloomberg'in aktardığına göre Apple, daha önce tamamen kendi bünyesinde bir donanım abonelik sistemi geliştirmeyi planlasa da bu projeden vazgeçerek Klarna ile çalışmayı tercih etti.

Şirketin, yeni programla yüksek fiyatlı cihazları daha düşük aylık ödemelerle daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmayı hedeflediği belirtiliyor.