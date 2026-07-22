6 yaşındaki çocuğu ayı saldırısından köpeği kurtardı

ABD'nin Connecticut eyaletine bağlı Torrington kentinde yaşanan olay, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Evin önünde oyun oynayan 6 yaşındaki Colton'a doğru bir anda büyük bir kara ayı koşmaya başladı.

AYIYI GÖRÜR GÖRMEZ HAREKETE GEÇTİ

Ailenin Bella isimli husky kırması köpeği, ayının çocuğa yöneldiğini fark eder etmez hiç düşünmeden saldırıya geçti. Şiddetli şekilde havlayarak ayının peşinden koşan Bella, ayıyı mülkten uzaklaştırmayı başardı.

Kaçmaya çalışan ayı panikle bahçedeki tekneye çarparken, ardından evlerin arasından ormanlık alana doğru gözden kayboldu.

"AYIYI ISIRDI"

Çocuğun babası Jeffrey Tazzara, olay sırasında arabayı hazırladığını ve Bella'nın normalden çok farklı bir havlama sesi çıkardığını söyledi. Tazzara, Bella'nın ayıya yetişerek arka kısmını ısırdığını, panikleyen ayının da teknelerine çarptıktan sonra ormana kaçtığını anlattı.

KAHRAMAN KÖPEĞE ÖDÜL

Gösterdiği cesaret nedeniyle Bella, ailenin bir sonraki biftek yemeğinde özel olarak ödüllendirildi. Bununla da sınırlı kalmayan kahraman köpek, Connecticut Eyalet Temsilcisi Joe Canino ile Eyalet Senatörü Stephen Harding tarafından yasama takdir belgesi ve köpek ödül mamalarıyla onurlandırıldı.

Senatör Harding, sosyal medya paylaşımında, "Bazı kahramanlar pelerin takar, bazıları ise dört pati üzerinde yürür." ifadelerini kullandı.

BÖLGEDE AYI UYARISI

Connecticut Enerji ve Çevre Koruma Dairesi, eyalette yalnızca kara ayılarının yaşadığını ve popülasyonlarının arttığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, çöplerin dışarıda bekletilmemesi, evcil hayvan mamalarının gece dışarıda bırakılmaması ve yiyecek kokularının azaltılması gibi önlemler alınmasını tavsiye etti.