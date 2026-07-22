Akaryakıta yeni zam: Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Akaryakıta yeni zam geliyor. Bu gece yarısı benzine 1 lira 23 kuruş zam bekleniyor. Bu tutar, pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Sektör kaynakları, küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatının yükselmeye devam ettiğine işaret ederek, "Bu gece motorine zam beklenmiyor. Ancak, bu yükseliş çizgisi devam ederse izleyen günlerde motorine de yeni bir zam daha gündeme gelecektir" dedi.

ABD ile İran arasındaki savaş ve Hürmüz Boğazı gerilimi, Brent petrolün yanı sıra küresel piyasalarda benzin ve motorinin metrik ton fiyatlarının aşama aşama yükselmesine neden oluyor. Brent petrol, 90 doları aştı, 92 dolardan işlem görüyor.

Bu gelişme, son haftalarda motorin ve benzine peş peşe zammı tetikledi. Depoyu doldurmanın maliyeti de ciddi biçimde arttı.

BENZİNE ZAM GELİYOR

Motorine, salı gününden geçerli 1 lira 12 kuruş zam yapıldı. Sektör kaynakları, benzine bu gece yarısı 1 lira 23 kuruş zam beklendiğini belirterek, "Bu tutar, pompa satış fiyatlarına yansıtılacak" dedi.

Sektör kaynakları, küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatının yükselmeye devam ettiğine işaret ederek, "Motorinin tonu, bin 210 doları da aştı. Bu gece motorine zam beklenmiyor. Ancak, bu yükseliş çizgisi devam ederse izleyen günlerde motorine de yeni bir zam daha gündeme gelecektir" dedi.

Kaynak: ANKA