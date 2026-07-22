Haberler

İran basını: ABD'nin saldırı açıklamasının ardından İran'ın birçok bölgesinde patlamalar meydana geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın farklı eyaletlerinde çok sayıda patlama sesi duyuldu. Başkent Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Tebriz, Huzistan, Sistan-Belucistan, Hürmüzgan, Buşehr ve Kirmanşah eyaletlerindeki kentler hedef alındı.

ABD'nin saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın farklı eyaletlerinde çok sayıda patlama sesi duyulduğu bildirildi.

İran basınına göre, ABD'nin saldırı açıklaması sonrası ülkenin genelinde birçok kent ve liman hedef alındı.

Haberlerde, Tebriz kentinin güneyinde askeri bir bölgenin yakınlarında, Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr ve Behbehan kentlerinde patlamalar meydana geldiği aktarıldı.

İran Devlet Televizyonu, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde 4 patlama sesi duyulduğunu ve bölgede ABD savaş uçaklarının uçuş yaptığını duyurdu.

Yine aynı eyalette yer alan Kunarek kentinde de patlama sesi işitildiği belirtildi.

Hürmüzgan eyaletindeki Sirik kenti, Buşehr kenti yakınlarındaki iki bölge ve ülkenin batısında bulunan Kirmanşah eyaletine bağlı Kangavar kenti de ABD füze ve hava saldırılarının hedefi oldu.

Başkent Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi

Öte yandan İran basınına göre, ABD'nin saldırı başlattığını duyurmasının ardından başkent Tahran'a da saldırı oldu.

Fars Haber Ajansı, saldırı iddiaları üzerine Tahran'ın doğusunda hava savunma sistemlerinin devreye girerek ateşlendiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Esat Fırat
Özgür Özel'in 'Yeni Parti'sine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Özel'in yol ayrılığına Kılıçdaroğlu'nun yorumu beklenmedik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi turist, fotoğraf çekilmek istediği derede boğuldu

Fotoğraf çekilmek istediği yer Suudi turistin sonu oldu

Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü

Bir babanın kahrolduğu an! Pencereden kayda alıp emniyete koştu

Trump: Husiler, Kızıldeniz'i kapatırsa icabına bakarız

Trump'ın son tehdidi İran'a değil: İcabınıza bakarız
Mauro Icardi, Beşiktaş'a haber yolladı: Size gelmek istiyorum

Ezeli rakibe haber yolladı: Size gelmek, kendimi ispat etmek istiyorum
Fabrikada rekor zam: En düşük maaş 153 bin TL'ye çıktı, işçiler halay çekerek kutladı

İşçilere rekor zam! En düşük maaşı duyan halaya durdu
Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı

Sözde fenomen için hesap zamanı

Polonyalı gazeteciden küstahça yorum! Türkler için söylediğine tepki yağıyor

Polonyalı gazeteciden küstahça yorum! Türkler için söylediğine tepki yağıyor