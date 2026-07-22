Fatma Soydaş gözaltında! Son videosundaki mesajına bakın

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ürettiği içeriklerle tepki çeken sözde fenomen Fatma Soydaş hakkında "dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla gözaltı kararı verdi. Hakkındaki yakalama kararının ardından Soydaş polis ekiplerince gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sosyal medyada takipçi sayısını artırdıktan sonra ücretli abonelik sistemine geçen ve bu platform üzerinden uygunsuz içerikler paylaştığı iddia edilen Fatma Soydaş'ın son dönemdeki gönderileri bardağı taşırdı. Özel içerik kategorisi adı altında ayak fotoğrafları da dahil olmak üzere pek çok uygunsuz paylaşım yapan Soydaş'ın, bu içerikleri dini semboller ve başörtüsüyle harmanlayarak sunması sosyal medyada büyük bir infiale yol açtı. Vatandaşlardan gelen yoğun tepkiler ve şikayetler üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında yasal işlem başlattı.

GÖZALTINDAN SAATLER ÖNCEKİ VİDEOSU DİKKAT ÇEKTİ

Hakkında "dini değerleri alenen aşağılama" gerekçesiyle soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın, karardan saatler önce sosyal medya hesabından paylaştığı son video da dikkatlerden kaçmadı.

Söz konusu videoda kapalı giyinmesinin gerekçesini anlatan Soydaş'ın, kendisine yöneltilen "Bu sıcakta tesettür giymek kolay mı, zor mu?" sorusuna, "Zor ama cehennem daha sıcak. Bunu düşünerek zaten bu sıcak çok da fazla bizi etkilemiyor. Allah sabrımızı veriyor yani" şeklinde yanıt verdiği görüldü. Soydaş'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Haberler.com