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Depozito sisteminde yeni dönem! 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü

Depozito sisteminde yeni dönem! 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü
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Türkiye genelinde 1 Temmuz'da yürürlüğe giren Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi'nde yeni bir düzenlemeye gidildi. Günlük 200 adedin üzerindeki toplu iadelerde 1 TL olan teşvik bedeli 50 kuruşa düşürüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen DOA uygulamasında, yüksek miktarda ambalaj biriktiren vatandaşlar için iade kuralları güncellendi.

BİREYSEL TOPLU İADELERDE YENİ TARİFE

Milyonlarca ambalajın toplandığı sistemde, iade yöntemine göre teşvik bedelleri şu şekilde uygulanacak:

Standart İade (DOA Makineleri): Günlük 200 ambalaja kadar olan iadelerde mevcut uygulama değişmeyecek. Vatandaşlar depozito iade makineleri üzerinden ambalaj başına 1 TL teşvik almaya devam edecek.

Toplu İade (Sayma ve Doğrulama Merkezleri): Yüksek miktarda (200'den fazla) DOA logolu içecek ambalajı biriktirenler, işlemlerini Sayma ve Doğrulama Merkezleri'ne teslim ederek yapabilecek. Bu merkezler üzerinden gerçekleştirilecek bireysel toplu iadelerde teşvik bedeli ambalaj başına 50 kuruş olarak uygulanacak.

17 GÜNDE 33 MİLYON AMBALAJ TOPLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sistemin ilk 17 gününe ait verileri paylaşarak çevre seferberliğinin hızla büyüdüğünü vurguladı. Bakan Kurum sürece dair şu ifadeleri kullandı:

"1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj topladık. 2 milyondan fazla vatandaşımız DOA'ya kayıt oldu. Kaynaklarımızı koruyor, geleceğe birlikte sahip çıkıyoruz."

EN FAZLA AMBALAJ TOPLAYAN İLLER

Sistemin aktif olduğu ilk 17 günde Türkiye genelinde toplam 33.333.990 içecek ambalajı toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

En çok ambalaj toplayan ilk 5 il ve toplanma sayıları şu şekilde gerçekleşti:

  • İstanbul 2.760.802
  • Denizli 1.332.752
  • Sakarya 1.260.888
  • Ankara 1.225.795
  • Bursa 1.200.501

Öte yandan Bakanlık, DOA sisteminin Şubat 2025'te pilot il olarak hayata geçirildiği Sakarya'daki güncel verileri de paylaştı. Sakarya'da uygulamanın başından bu yana toplanan toplam ambalaj sayısının 92.538.888'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: Haberler.com
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