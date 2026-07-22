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Ronaldo'dan Messi'yi çok kızdıracak hamle

Ronaldo'dan Messi'yi çok kızdıracak hamle
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Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Arjantin ve Messi'yi yolsuzlukla suçlayan bir gazetecinin sosyal medya paylaşımını beğendiği görüldü.

Dünya futbolunun iki efsane ismi Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi arasındaki ezeli rekabet, saha dışındaki hamlelerle yeniden alevlendi. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, sosyal medyada yaptığı son etkileşimle futbol kamuoyunun gündemine oturdu.

FIFA VE ARJANTİN İDDİASINI BEĞENDİ

Dünya Kupası sürecinde hakem kararları ve organizasyon yönetimiyle ilgili tartışmalar sürerken, İspanyol medyasında FIFA’nın Arjantin’e ve Lionel Messi’ye kayırmacılık yaptığı yönünde iddialar öne sürüldü. İspanya'daki bir futbol programında yer alan ve bir gazetecinin Arjantin ve Messi'yi yolsuzlukla suçlayan, Arjantin’in önünü açtığını savunan sözlerinin yer aldığı bir paylaşımı beğenen Cristiano Ronaldo, bu adımıyla büyük ses getirdi.  

GÖNDERME OLARAK YORUMLANDI

Ronaldo’nun, Messi ve Arjantin Milli Takımı hakkındaki bu iddiaları içeren gönderiyi beğenmesi, futbolseverler tarafından doğrudan bir gönderme ve tepki hamlesi olarak yorumlandı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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