Jandarmanın koruduğu milyarlarca yavru inci kefali Van Gölü'ne döndü

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde göç yolculuğunun ardından akarsularda dünyaya gelen yavru inci kefallerinin göle dönüş yolculuğu görsel şölen sundu.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında yaşayan inci kefalleri, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arası üreme döneminde tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakıyor. Tatlı sularda dünyaya gelen milyarlarca yavru inci kefali, gelişimlerini tamamladıktan sonra Van Gölü'ne doğru yol almaya başlıyor. Akarsulardan göle doğru ilerleyen yavru balıkların oluşturduğu yoğunluk, izleyenlere eşsiz görüntüler sundu. Suyun yüzeyini adeta kaplayan yavru inci kefalleri, Van Gölü havzasındaki doğal yaşamın dikkat çeken örneklerinden biri oldu.

"Akarsularda görsel şölen"

Van Gölü'nün tek endemik balık türü olan inci kefallerinin neslini sürdürmek amacıyla başlattığı zorlu üreme maratonunda yeni bir perde açıldı. İlkbahar aylarında gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak tatlı sulara göç eden ve yumurtalarını bırakan ergin balıkların ardından, akarsularda dünyaya gelen milyarlarca yavru inci kefali Van Gölü'ne dönüş yolculuğuna başladı. Van Gölü Havzası'ndaki akarsularda dünyaya gözlerini açan minik yavrular, tatlı sulardaki beslenme ve gelişim süreçlerini tamamlamalarının ardından kitleler halinde göle doğru süzülüyor. Akarsuların berrak sularında bir araya gelerek devasa sürüler oluşturan yavru balıklar, görsel şölen eşliğinde Van Gölü'ne geçiş yaptı.

"2026 yılının ocak, şubat ve mayıs aylarında yağan bol yağışlar adeta derelere bir can suyu oldu"

Van Gölü'nde yaşayan inci kefali ülkenin iç sularındaki en büyük balık stoğunu oluşturduğunu ve bölgedeki binlerce insanın geçim kaynağını oluşturduğu ifade eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akkuş, "İnci kefali çok özel bir tür. Çünkü yaşamını her ne kadar Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında sürdürse de üreme dönemi olan nisan ve temmuz aylarında gölün tuzlu ve sodalı sularından göle dökülen akarsulara doğru üreme göçü gerçekleştiriyor. Bu noktada bölgedeki binlerce insanın geçimini sağladığı ve endemik bir tür olan yani hem ekonomik hem de ekolojik olaraktan önemli böylesine bir türün devamlılığı Van Gölü'nden akarsulara gerçekleştirdiği üreme göçüne bağlı. Üreme göçünde geçmiş yıllarda hep kaçak avcılığı sayıyorduk en büyük tehdit olarak fakat günümüzde artık yağışların azalmasıyla beraber yaz aylarında kuruma noktasına gelen akarsulardan bahsediyoruz. Yani kaçak avcılığa bir de kuraklık eklenmiş oldu. 2026 yılının özellikle ocak, şubat ve mayıs aylarında yağan bol yağışlar adeta derelere bir can suyu oldu. Derelere hayat verdi. 2026 sezonunda Van Gölü'ne dökülen akarsular gürül gürül aktı ve buna ek olarak Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin inanılmaz bir mücadelesiyle balık korundu" dedi.

"Yavru inci kefalleri annelerinin yolunu izleyerek Van Gölü'ne geri döndü"

Bunun olumlu sonucunu bugünlerde gördüklerini ifade den Doç. Dr. Akkuş, "Bugün Van Gölü'nün Tatvan'dan tutun da Erciş'e, Adilcevaz'a, Van kıyısına yani Van Gölü'nün dört bir yanı adeta yavru cennetine dönüşmüş oldu. Yaz ayında akarsularda yumurtalarını bırakan inci kefallerinin yavruları annelerinin yolunu izleyerek tekrardan Van Gölü'ne geri döndü. ve bugün Van Gölü'nün neresine giderseniz gidin adeta milyarlarca yavruyu görüyorsunuz. Buradaki yavrular aslında 3 yıl sonraki bu bölgedeki insanların ekmeğini oluşturacaklar. Stoğun avlanabilir kısmına katılarak da inci kefali stoğunun sürdürülebilirliğini sağlayacaklar. Bu yüzen yavrulardan şüphesiz ki her bir balık jandarmanın emeği var. Yani jandarmanın korumuş olduğu inci kefalleri bugün Van Gölü'nü şenlendiriyorlar. Evet bugün Van Gölü'nün neresine giderseniz inci kefali yavrularının dolu olduğunu görüyorsunuz. Bizim ve Tatvan'daki Oktay Subaşı hocamızın çekmiş olduğu Van Gölü'nün altındaki yüzen inci kefalleri aslında da bu bölgenin geleceğini oluşturuyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı