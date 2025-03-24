Cevdet Ertürkmen kimdir, nereli? Şişli Belediye Başkanı Cevdet Ertürkmen hangi partiden?

2024 yerel seçimlerinin ardından Şişli Belediye Başkanı olarak göreve gelen Cevdet Ertürkmen, kariyeri ve siyasi geçmişiyle merak edilen isimler arasında yer alıyor. Eğitim hayatı, mesleki geçmişi ve yerel yönetim tecrübesiyle dikkat çeken Ertürkmen'in hangi partiden aday olduğu da araştırılıyor. Peki, Cevdet Ertürkmen kimdir, aslen nerelidir? Şişli Belediye Başkanı Cevdet Ertürkmen hangi siyasi partiden seçildi? İşte biyografisi ve merak edilen tüm detaylar…

CEVDET ERTÜRKMEN KİMDİR?

Cevdet Ertürkmen, 1970 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. İlköğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra, ortaokul ve lise eğitimini Kahramanmaraş ile Eskişehir'de sürdürdü. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Ardından Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Afet Yönetimi" üzerine yaptığı tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Cevdet Ertürkmen kimdir

Kamu görevine 1999 yılında Gaziantep'te Kaymakam adayı olarak başladı. Kariyeri boyunca Burdur'un Ağlasun ve Van'ın Saray ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. Ayrıca Şanlıurfa'da vali yardımcılığı, Kayseri Yeşilhisar'da kaymakamlık yaptı.

Cevdet Ertürkmen nereli

30 Temmuz 2010 tarihli kararnameyle Aydın'ın Sultanhisar ilçesine kaymakam olarak atandı. Daha sonra İçişleri Bakanlığı kararıyla Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde kaymakamlık görevine getirildi. İyi derecede İngilizce bilen Cevdet Ertürkmen, evli ve iki çocuk babasıdır.

Şişli Belediye Başkanı Cevdet Ertürkmen neden gündemde

CEVDET ERTÜRKMEN NEDEN GÜNDEMDE?

Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın terör soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden alınmasının ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak görevlendirilmiştir. Bu atamanın ardından Ertürkmen, Şişli Belediye Başkan Vekili unvanıyla görevine başlamış ve bu gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır.