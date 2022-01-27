Ceren'in öldürülmesinde kullanılan tabancanın iadesine tepki

ANKARA'da, Çankaya Üniversitesi'nde derste kendisini kopya çekerken yakalayan Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i (27) öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafında onanan Hasan İsmail Hikmet'in (23) suçta kullandığı tabanca, mahkeme kararıyla ruhsat sahibi babası emekli polis Ömer Hikmet'e iade edildi. Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar, karara tepki gösterdi. Hukukçular da silahın teslim edilmesinin vicdanları zedeleyen bir karar olduğunu söyledi.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulup, bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirim yapılmazken sanığa, 'ruhsatsız silah taşımak' ve 'silahla tehdit' suçlarından da 3 yıl hapis cezası verildi. Karar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi ve ardından Yargıtay, tarafından da onandı.

Avukat Aslı Koçak Arıhan ise, "Akademisyen Ceren Damar cinayeti toplumu derinden yaralanmıştır. Vatandaşlar, barolar ve STK'lar bu davanın takipçisi olmuş ve tüm süreç yakından takip edilmiştir. Yargılama süreci Yargıtay onaması ile sona ermiştir. Suçta kullanılan adli emanetin öncelikle müsaderesi gerekmektedir. Silahın babaya ait olması nedeniyle babaya teslimi vicdanları zedelemiştir. Oysa ki; baba da silahı ulaşılabilir bir yere koyması nedeniyle bu vahim olaya sebebiyet vermişti" ifadelerini kullandı.