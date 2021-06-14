Ceren Duman, davasında mahkeme başkanı kaçak cevap veren sanığı azarladı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir apart otelde birlikte alkol ve uyuşturucu adıkları 16 yaşındaki Ceren Duman'ın yaşamını yitirdiği olayla ilgili yargılanan Tahir Yıldız (24) ve Sinan Özen'in (23), yargılandıkları ilk duruşmada birbirlerini suçladı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir apart otelde birlikte alkol ve uyuşturucu adıkları 16 yaşındaki Ceren Duman'ın yaşamını yitirdiği olayla ilgili yargılanan Tahir Yıldız (24) ve Sinan Özen'in (23), yargılandıkları ilk duruşmada birbirlerini suçladı. Sanıklar savunma yaparken mahkeme başkanı, kız arkadaşıyla özel buluşmaya giderken başka bir erkeği de yanında götürmesi konusundaki sorusuna kaçak cevap veren Özen'i azarladı. Söz verilen Ceren Duman'ın annesi Ebru Minareci ise anlatılanlara tepki göstererek "Bu benim kanıma dokunuyor, bu nasıl bir soğukkanlılıktır. Burada yemek tarifi yapar gibi olaylar anlatılıyor" dedi.

Olay, 21 Ağustos 2021 tarihinde Işıkkent Polis Merkezi Amirliği'ne gelen Sinan Özen'in engelli olan Ceren Duman'ı arkadaşı Tahir Yıldız ile birlikte moloz döküm sahasına gömdüklerini söylemesiyle ortaya çıktı. İtiraf üzerine harekete geçen polis, Özen ve Yıldız'ı gözaltına aldı. Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm sahasında yapılan aramada ise Duman'ın cesedi bulundu. İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan ön incelemede Duman'ın vücudunda yara ve darp izine rastlanmadı. Ancak Ceren Duman'ın boğazında peçete olduğu belirlendi.

zmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Özen ve Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede Özen ve Yıldız hakkında, 'tasarlayarak adam öldürmek', 'cinsel istismar', 'uyuşturucu madde içmeye yer temin etmek', 'hürriyeti yoksun bırakmak', 'mala zarar verme' ile 'suç ve delillerini gizleme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 31'er yıl hapis cezası talep edildi. Tutuksuz şüpheliler İlkay T., İlyas G., Nedim D. ile bir başka suçtan cezaevinde bulunan Mehmet Gümüşçü'nün ise 'yardım' suçundan cezalandırılmaları istendi.CEREN ÖLDÜKTEN SONRA ALKOL ALMAYA DEVAM ETMİŞLERİddianamede Ceren Duman ve Sinan Özen'in, olaydan 2 hafta önce sosyal medyada tanıştıkları, 21 Ağustos tarihinde günlük kiralık eve gittikleri, Sinan Özen'in buluşmaya Tahir Yıldız'ı da çağırdığı ve şüphelilerin alkol ile birlikte uyuşturucu kullandıktan sonra genç kızla ilişkiye girdikleri belirtildi. Ceren Duman'ın sabaha karşı 04.00 sıralarında fenalaşıp hayatını kaybettiği kaydedilirken, ağızından köpük gelmesi üzerine boğazına sanıkların 2 parça ıslak mendil soktukları, durumu sağlık çalışanlarına bildirmedikleri ve alkol almaya devam ettikleri iyer aldı. Sabah cesedi bırakıp 'dayı' olarak tanınan Mehmet Gümüşçü'ye gittikleri belirtilen Özen ve Yıldız'ın, onun yönlendirmesiyle kazma ve kürek alıp moloz döküm sahasında çukur açtıkları ifade edilen iddianemede, "Tahir ve Sinan, hava karardıktan sonra Ceren'in cesedini omuzlayarak arabaya bindirip, öğlen kazdıkları çukura gömdüler. Çukurun üzerinde yemek yiyip, alkol aldılar. Daha sonra da Ceren'in kıyafet ve çantasını yaktılar. Kazma- küreği ise çalıların arasına attılar. Sonra da Gümüşçü'nün yanına giderek, gece geç saatlere kadar oturdular" bilgisi yer aldı. 'AĞZINDAN KANLI BİR KÖPÜK GELİYORDU'Özen ve Yıldız'ın tutuklu, 4 sanığın ise tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşması, bugün İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile Ceren Duman'ın annesi Ebru Minareci ve dayısı Uğur Minareci katıldı. İddianamenin okunmasının ardından savunmaları alınan tutuklu sanıklardan Tahir Yıldız, Sinan'ın kendisini arayıp kız arkadaşıyla birlikte olduğunu ve alkol almaya çağırdığını belirterek, "Bana, 'Ev bulamadım, kimse ev vermedi' dedi. Sonra ben işten çıkınca Sinan tekrar aradı ve 'alkol al, gel' dedi. Yanımda Ozan diye bir arkadaş vardı, Sinan istemeyince o gitti. Eve girdikten sonra Ceren ile ufak bir merhabalaşma faslımız oldu. Onlar odaya girdikten sonra, Sinan 'Tahir koş' diye bağırdı. Gidip baktığımda ağzından kanlı bir köpük geliyordu. Hem polisi hem de ambulansı aramak istedim ama Sinan bana, 'Hayatımızı sinkaf ederler' diyerek aratmadı. Sonra Sinan gidip duş aldı, ben de biraz daha alkol aldım ve uyuyakaldım. Sinan Ceren'in naaşını benim omzuma yüklemeye çalıştı, sonra ağzına ıslak mendil tıkadı. Olayı ilk önce ihbar edip meydana çıkan kişi benim. Vicdanım kabul etmedi. Dayı denilen Mehmet Gümüşçü bize yol gösterdi. O yönlendirdi, Ceren'i gömme fikrini de o verdi. Zaten gömdüğümüz yere de Sinan'la birlikte önceden gitmişler" dedi.BİRBİRLERİNİ SUÇLADILARSinan Özen ise savunmasında, Tahir Yıldız ile çocukluktan tanıştıklarını belirterek, "Yer konusunda onu aradım, bize bir yer ayarladı, uyuşturucuyu da o getirdi. Ben alkol alırken Ceren, içmeyeceğini, uyuşturucu kullanacağını söyledi. Sonra Tahir uyuşturucu çıkardı. Ben Ceren'le birlikte olduktan sonra duşa girdim. O arada Tahir, 'Sinan koş, kız nefes almıyor' diye bağırdı. Baktığımda Ceren çıplaktı, Tahir de yarı çıplaktı. Hemen polisi ve sağlıkçıları aramak istedim ama Tahir, 'Cinayetle yargılanırız, bizi cezaevinde öldürürler' diyerek bana engel oldu. Gömüp kurtulmaya karar verdik. Bir süpermarketten ıslak mendil, oda parfümü, eldiven ve maske aldık. Ceren'in cesedini ıslak mendille sildik. Ben naaşı Tahir'in omzuna yükledim, ama naaşın ağzı koktuğu için ıslak mendil koydum ve tekrar Tahir'in omzuna yükledim" dedi. Mahkeme başkanı, kız arkadaşıyla özel buluşmaya giderken yanına neden başka bir erkeği aldığı sorusuna kaçak cevaplar veren Sinan Özen'i konuyu saptırmaması, soruya cevap vermesi gerektiğini belirterek azarladı. Özen bunun üzerine, "Bana yeri ben ayarlarım ama ben de gelirim dedi" cevabını verdi.'BU NASIL SOĞUKKANLILIKTIR, YEMEK TARİFİ YAPAR GİBİ OLAYI ANLATIYORLAR'Sanıkların savunmalarının ardından söz verilen Ceren Duman'ın annesi Ebru Minareci, anlatılanlara tepki göstererek "Benim içimdeki acı çok başka. Herkes burada toplanmış, rahat rahat konuşuyor, olayları anlatıyor. Bu benim kanıma dokunuyor, bu nasıl bir soğukkanlılıktır. Kızımı gömmüyorlar bile, moloz yığınlarının arasına koyuyorlar, üzerine bir de alkol almaya devam ediyorlar. Böyle bir rahatlık olabilir mi. Ben 10 aydır kahroluyorum. Ben çocuğumun suratını göremedim, 'Sen onu eski haliyle hatırla' diyerek yüzünü bile göstermediler bana. Burada yemek tarifi yapar gibi olaylar anlatılıyor" dedi.

Mahkeme heyeti, savunmaların alınmasının ardından 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 13 ekime erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can