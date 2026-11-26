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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'ın Batum kentinde ağırlarken, karşılaşmada tribünlerde tansiyon yükseldi.

FİLİSTİN BAYRAĞINA ORANTISIZ MÜDAHALE

Mücadele öncesi siyah-beyazlı taraftarların bulunduğu bölümde Filistin bayrağı açılmasının ardından Gürcistan güvenlik güçleri devreye girdi. Tribünlerde İsrail bayrağı açılmasına müdahale etmediği belirtilen Gürcü polisinin, Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına orantısız ve sert şekilde müdahale ettiği görüldü. Güvenlik güçlerinin Türk taraftarlara yönelik sert müdahalesi stadyumdaki kameralara yansıdı.

FİLİSTİN BAYRAĞINI GÖRMEZDEN GELDİLER

Öte yandan Hapoel Beer-Sheva taraftarlarının da kendi tribünlerinde İsrail bayrağı açtığı görüldü. Ancak Gürcü polisi, tribünlerde İsrail bayrağı açılmasını görmezden geldi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi