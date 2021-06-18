Çekya neresi, hangi ülke? Çekya nerede? Çekya ülkesinin gerçek adı nedir? Çekya (Çek Cumhuriyeti) haritadaki yeri!

Çekya ülkesi neresi vatandaşlar tarafından merak edildi. Özellikle Euro 2020 turnuvasında Çekya'nın maçlarının ardından futbol severler Çekya nerede, hangi ülkeye bağlı, haritadaki yeri neresidir? merak etti. Peki, Çekya'nın gerçek adı nedir? Çekya ülkesi Çek Cumhuriyeti ile aynı ülke mi? Çek Cumhuriyeti kısaltması nedir?

Çek Cumhuriyeti ülkesinin kısa adı Çekya demektir. Peki, Çekya nerede bulunur? Çekya ülkesi hakkında bilgiler nelerdir? Çekya haritadaki yeri neresidir? Çekya gerçek adı nedir? Çekya ülkesi para birimi ve nüfusu nedir? Çek Cumhuriyeti futbolcuları kimlerdir? Çekya oyuncuları kimlerdir?

ÇEKYA HANGİ ÜLKE?

Çekya, Çek Cumhuriyeti ülkesinin kısaltmasıdır. Yani Çekya ve Çek Cumhuriyeti aynı ülke demektir. Sadece kısa olarak yazılışı Çekya'dır.

Çekya = Çek Cumhuriyeti

Çek Cumhuriyeti ya da resmî kısa adıyla Çekya, Orta Avrupa'da bir ülkedir. Kuzeyinde Polonya, batı ve kuzeybatısında Almanya, güneyinde Avusturya ve doğusunda Slovakya ile komşudur.

ÇEKYA HARİTADAKİ YERİ NERESİ?

Çekya (Çek Cumhuriyeti), Orta Avrupa'da bulunan bir ülkedir. Haritadaki yeri aşağıdaki gibidir:

ÇEK CUMHURİYETİ (ÇEKYA) HAKKINDA BİLGİLER

Çek Cumhuriyeti ya da resmî kısa adıyla Çekya, Orta Avrupa'da bir ülkedir. Kuzeyinde Polonya, batı ve kuzeybatısında Almanya, güneyinde Avusturya ve doğusunda Slovakya ile komşudur.

Tarihî Prag kenti, ülkenin başkenti ve en büyük kenti olmasının yanı sıra, çok ilgi çeken bir turizm merkezidir. Ülke; Bohemya, Moravya ve Silezya bölgelerinden oluşur. Çek Cumhuriyeti, 1 Mayıs 2004'te Avrupa Birliği'nin üyesi olmuştur.

Ülkenin dünya çapında tanınan ürünleri; kristal, cam işlemeleri ve garnet taşıdır. Bunun yanında bira, gerek üretim gerek kültür olarak ülkenin en önemli sembollerindendir. Pek çok ülkede yerel bira üreticileri isim haklarını başta Bohemya bölgesine bağlı Plzen şehri olmak üzere bu ülkeden almıştır.

ÇEKYA TARİHÇESİ

Günümüzdeki Çekler'in ataları 5. yüzyılda Karadeniz ve Karpat dağlarından kalkarak Orta Avrupa'ya göç etmiş Slavlardır.

8. yüzyılda bölgede Büyük Moravya Prensliği kuruldu. 874 yılında Çek kökenli I. Borivoj, Hristiyanlığı kabul ederek Büyük Moravya Prensliği'nden bağımsızlığını ilân etti ve böylece ilk Bohemya devleti ortaya çıktı. I. Borivoj'un kurduğu Premyslovcu Hanedanı, Bohemya'yı orta çağın sonuna kadar yönetti. Orta Avrupa'nın en güçlü devletlerinden biri olan Bohemya, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun bir parçasıydı.

Mezhep kavgalarından dolayı çıkan 15. yüzyıldaki Hussit Savaşları ve 17. yüzyıldaki Otuz Yıl Savaşları Bohemya halkına büyük zararlar verdi. 16. yüzyıldan itibaren bölge Habsburglar'ın yönetimi altına girdi. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu zayıfladıkça Bohemya, önce Avusturya İmparatorluğu sonra da Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun bir parçası haline geldi.

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, I. Dünya Savaşı sonunda yıkılınca 1918 yılında; Slovakya, Bohemya, Moravya, Silezya, ve Karpat Rutenya birleşerek Çekoslovakya adında bir ülke haline geldi.

II. Dünya Savaşı başladıktan sonra Slovakya, Nazi Almanyası'yla anlaşarak Çekoslovakya'dan ayrıldı. 9 Mayıs 1945 tarihinde, Sovyetler Birliği ve Amerikan birlikleri ülkeye girerek ülkedeki Alman işgaline son verdiler. Çekoslovakya tekrar birleşti. 1948 yılında yönetim, komünistlerin eline geçti. Bu tarihten sonra Çekoslovakya, 41 yıl boyunca Doğu Bloku'nda yer aldı.

5 Ocak 1968 tarihinde iktidara gelen Alexander Dubcek, siyasi bir liberalleşme dönemi başlattı. Ancak Prag Baharı adı verilen bu dönem, aynı yılın 20 Ağustos'unda Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı müttefiklerinin (Romanya hariç) ülkeyi işgal etmesi ile sona erdi. Kasım 1989'da Çekoslovakya Kadife Devrimi adı verilen kansız bir devrimle kapitalizme dönüş yaptı. Çekoslovakya, 1 Ocak 1993 tarihinde barışçı bir biçimde Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olmak üzere iki ülkeye ayrıldı. Her iki ülkede geniş çaplı ekonomik reformlar yapıldı. Çek Cumhuriyeti; 12 Mart 1999 tarihinde NATO'ya, 1 Mayıs 2004 tarihinde Avrupa Birliği'ne katıldı. Çek Cumhuriyeti, 21 Aralık 2007 tarihi itibarıyla Avrupa vize birliğine dahil edilmiştir.

ÇEKYA COĞRAFYASI

Çek Cumhuriyeti 51°'nin kuzeyinde bulunan küçük bir bölge dışında 48° ile 51° K enlemlerinde ve 12° ile 19° D boylamlarında yer almaktadır.

Ülkedeki yeryüzü şekilleri bölgesine göre değişmektedir. Batıdaki Bohemya'da genelde yüksek olmayan dağlar tarafından çevrelenen nehir havzaları, tepeler ve platolar bulunur. Ülkenin doğusundaki Moravya ise dağlıktır.

ÇEKYA EURO 2020 KADROSUNDA KİMLER VAR?

KALECİ

Tomas Vaclik (Sevilla)

Jiri Pavlenka (Werder Bremen)

Ales Mandous (Olomouc)

DEFANS

Vladimir Coufal (West Ham United)

Pavel Kaderabek (Hoffenheim)

Ondrej Celustka (Sparta Prag)

Tomas Kalas (Bristol City)

David Zima (Slavia Prag)

Ales Mateju (Brescia)

Jan Boril (Slavia Prag)

Jakub Brabec (Viktoria Plzen)

Tomas Holes (Slavia Prag)

ORTA SAHA

Lukas Masopust (Slavia Prag)

Vladimir Darida (Hertha Berlin)

Tomas Soucek (West Ham United)

Antonin Barak (Verona)

Alex Kral (Spartak Moskova)

Petr Sevcik (Slavia Prag)

Jakub Jankto (Sampdoria)

Jakub Pesek (Sparta Prag)

Michal Sadilek (Liberec)

FORVET

Adam Hlozek (Sparta Prag)

Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

Michael Krmencik (PAOK)

Matej Vydra (Burnley)

Tomas Pekhart (Legia)