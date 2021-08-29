Çavuşoğlu: "Tahliyelerimizi askeri uçakla Kabil ve İslamabad arasında gerçekleştirdik"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın açıklaması Ortak basın toplantısının sona ermesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın açıklaması
Ortak basın toplantısının sona ermesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi. (5)
Kaynak: Anadolu Ajansı