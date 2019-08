Çavuşoğlu'na "Japonya'nın en yüksek nişanı" takdim edildi

08.08.2019 23:02

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Japonya arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve dostluğun geliştirilmesi yönünde sergilediği çabalardan ötürü Japonya İmparatoru Naruhito tarafından "Yükselen Güneş Nişanı ve Büyük Kordonu (Grand Cordon of the Order of Rising Sun)" ile taltif edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen nişan ve ödül tevdi törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile başkentteki 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Türkiye'nin yurt dışı ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerin yanı sıra çok sayıda yabancı büyükelçi katıldı.

Törende konuşan Oktay, Türk-Japon ilişkilerinin gelişmesine ve iki ülke arasındaki dostluğa değerli katkılarda bulunan Çavuşoğlu'nun, Japonya İmparatoru tarafından bu nişana layık görülmesinin Türkiye adına gurur verici olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu'nun, merhum Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu gibi demokrasi şehitlerinden sonra bu nişanla taltif edilen ilk bakan olmasının da özel anlam taşıdığını belirten Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanımız, uzun yıllardır gerek Dışişleri Bakanlığı, AB Bakanlığı gerekse AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yerli ve milli bir anlayışla ifa ederek diplomasinin sembol ismi olmuştur. 'Gidemediğin yer senin değildir' anlayışıyla Türkiye'yi dünyanın her noktasıyla buluşturmaya gayret göstermiş, bir taraftan da memleketi Antalya'nın ülkemizin dünyaya açılan penceresi ve bir dünya şehri olmasına önemli katkılarda bulunmuştur."

"Dış politikada dik duruşumuzun meyvesidir"

Çavuşoğlu'nu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm kabine adına yürekten tebrik ettiğini söyleyen Oktay, Türkiye ile Japonya arasında iş birliğinin güçlenmesinde dostane ilişkilerin ve ortak projelerin çok önemli rol oynadığına dikkati çekti.

Oktay, Marmaray ve Osmangazi Köprüsü gibi mega projelerin dostluk temelinde yükseldiğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osaka'da düzenlenen G20 vesilesiyle Japonya'ya ziyaretinde gerçekleştirdiği temaslarda ilişkilerin her alanda geliştirilmesi hedefinin teyit edildiğini dile getirdi.

Oktay, Türkiye ve Japonya'nın birbirinin kara gün dostu olduğunu defalarca gösterdiği gibi iyi gün dostu olduğunu da her fırsatta göstereceğinin altını çizdi.

"Dünya beşten büyüktür" gerçeğini cesaretle dillendirebilen Türkiye'nin 17 yılda sağlanan özgüvenin eseri olduğunu belirten Oktay, "Doğu'dan Batı'ya güçlü ilişkiler kurarak Afrika'ya yardım eli uzatan, Orta Asya ve Balkanlar'daki kardeşleriyle birlikte olan bir Türkiye varsa istikrarımızın ve dış politikada dik duruşumuzun meyvesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Filistin konusunda barışçıl çözümden yana olmayı sürdüreceğiz"

Türkiye'nin, Erdoğan liderliğinde "hem sahada hem masada" güçlü iradeyle ortaya koyduğu dış politika yaklaşımını en etkin şekilde uygulamaya geçirmeyi sürdüreceğini dile getiren Oktay, Dışişleri Bakanlığının, yumuşak güç ve kültürel diplomasi kurumları ile insani krizlerin çözümü için dünyanın her köşesinde var olmaya devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Milli davamız Kıbrıs konusunda daima Kıbrıs Türkü'nün hak ve menfaatlerini korumaya devam edecek, vicdanımızın kanayan yarası Filistin konusunda barışçıl çözümden yana olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarla, soydaş ve akraba toplulukların güvenlik ve huzurunun önemine dikkati çeken Oktay, Türkiye'nin mazlumların yanında bulunmaya devam edeceğini vurguladı.

"Ülkem ve hükümetim adına büyük gurur duyuyorum"

Törene katılanları Japonca "İyi akşamlar" dileyerek selamlayan Çavuşoğlu, "Japonya'nın en yüksek nişanı 'Yükselen Güneş Nişanı ve Büyük Kordonu'nun şahsıma layık görülmesinden ülkem ve hükümetim adına büyük gurur duyuyorum. Bu vesileyle Majesteleri Japon İmparatoru'na şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Çavuşoğlu, Japonca olarak da kalpten şükranlarını dile getirerek, demokrasi şehitleri merhum Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu'dan 61 yıl sonra ilk kez bu nişana layık görülen Türk hükümet yetkilisi olmanın kendisi için ayrı bir kıvanç kaynağı olduğunu vurguladı.

Bu anlamlı ödülün, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk bağlarının yeni bir tezahürü olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, Türklerin ve Japonların geleneksel kültürlerini bugüne taşıyabilmiş, aileyi merkeze alarak modernleşebilmiş iki medeniyet olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, "Asya'nın iki ucunda yaşasak da gönül bağlarımız çok güçlü ve kadimdir. Zor zamanlarımızda birbirimize destek olmamız, bu gönül birlikteliğimizin tezahürüdür." ifadesini kullandı.

"Yeniden Asya' adını verdiğimiz girişimimizi ilan ettik"

Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın talimatıyla 129 yıl önce Japonya'ya gönderilen Ertuğrul Fırkateyni'nin hazin hikayesinin toplumsal hafızalardaki canlılığını koruduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, iki ülkenin birbirine zor zamanlarda verdiği desteğin mesafe tanımayan dostluk bağlarını güçlendirdiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, Türk-Japon ilişkilerinin daha da ileriye taşınmasına yönelik güçlü iradenin Erdoğan'ın G20 Zirvesi sonrasında Osaka'daki ikili ziyaretinde teyit edildiğine dikkati çekerek, Japonya'da bu yıl kutlanan "Türk kültür yılı" etkinliklerinin kültürel bağların pekiştirilmesine önemli katkı sağladığının altını çizdi.

Eğitim alanında da Türk Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ikili bağları daha da güçlendireceğine değinen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Dünyanın ekonomik merkezi haline gelen dinamik ve yükselen Asya ile mevcut köklü bağlarımızı geleceğe dönük bir yaklaşımla daha da güçlendirmek üzere 'Yeniden Asya' adını verdiğimiz girişimimizi Büyükelçiler Konferansı'nda ilan ettik. Bu yeni açılımımız sayesinde Japonya gibi stratejik ortaklarımız başta olmak üzere bölgedeki ülke ve kuruluşlarla iş birliğimiz güçlenecek, yeni boyutlar kazanacaktır."

"Nişan, geçmiş çabalar kadar ortak geleceğe dönük inancı da temsil ediyor"

Çavuşoğlu, Türkiye-Japonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevinden bu yana ikili ilişkilerin geliştirilmesi için çaba sarf ettiğini anlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Türk hükümetinin izlediği politikalar ve Japonya'ya verilen önem sayesinde ilişkilerin çok güçlendiğini ifade etti.

Bu nişanın geçmiş çabalar kadar ortak geleceğe dönük inancı da temsil ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bayraklarımızı süsleyen güneş, ay ve yıldızın parlak ışığının ülkelerimiz gibi Türk-Japon ilişkilerinin de geleceğini aydınlatmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Japonya İmparatoru Naruhito'nun tahta çıkmasıyla ülkede başlayan ve "güzel uyum" anlamına gelen "Reiwa" döneminin, Japon ve dünya halklarına mutluluk ile refah getirmesini dileyerek, Naruhito'ya, Japon hükümetine ve halkına bu nişanla taltif edildiği için şükranlarını sundu.

"Türkiye ve Japonya iki devlet, tek yürektir"

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima da konukları Türkçe selamlayarak, Çavuşoğlu'nun Japoncaya hakim ve Japonya hakkında çok bilgili olduğunu söyledi.

Miyajima, Çavuşoğlu'nun, iki ülkenin parlamentolar arası dostluk grubu başkanlığı ve dışişleri bakanlığı görevlerinde uzun yıllar politikadan diplomasiye ekonomiden kültüre geniş alanda ikili ilişkilerin gelişmesine büyük katkıda bulunduğunu kaydetti.

Miyajima, "Japon hükümetini temsilen böylesine tarihi bir fırsat ile Sayın Bakan'a en üst seviyedeki bu nişanı taltif edebiliyor olmak, Türkiye'deki Japonya Büyükelçisi olarak benim için son derece onur ve mutluluk vericidir." dedi.

Ertuğrul Fırkateyni faciasının iki ülke dostluğunun mihenk taşı olduğuna işaret eden Miyajima, "Dost kara günde belli olur. Japonya ve Türkiye zor zamanda birbirine yardım etmiş, tarihi dostluğa sahip iki ülkedir." diye konuştu.

Miyajima, Çavuşoğlu'na verilen nişanın Japonya'nın yeni dönemi "Reiwa"da uluslararası toplumun barış ve refahı için iki ülkenin iş birliğini daha da güçlendirip verimli hale getireceğine olan inancını dile getirdi.

Coğrafi bakımdan birbirinden uzak olsalar da Türkiye ile Japonya'nın kalplerinin birbirine yakın olduğunu söyleyen Miyajima, "Bu nişan taltifi vesilesiyle iki ülke daha da yakınlaşacaktır. Türkiye ve Japonya iki devlet, tek yürektir." ifadesini kullandı.

Tören, "Batı'dan Doğu'ya Türk Müziği ile Yolculuk Konseri"yle sona erdi.

Kaynak: AA