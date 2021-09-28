Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi - Haberler
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Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi

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Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi

Esra Erol'un programında işlenen bir konu, duyanları büyük şaşkınlığa uğrattı. Yayına katılan bir izleyici, Ahmet Kaymaz isimli şahsın, zihinsel engelli eşi Fatma Kaymaz'ı TikTok canlı yayınında hediye karşılığında gösterme vaadinde bulunduğunu söyledi. Bu sözler, stüdyoda derin bir sessizliğe neden oldu.

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da adlı programda çok ilginç bir konu işlendi. Fatma Kaymaz isimli zihinsel engelli genç, Kocaeli'de kaldığı yurttan Zonguldak'a giderek Ahmet Kaymaz isimli biri ile evlendi. Ancak çiftin evliliklerinin, Fatma'nın 4 bin liralık maaşı olduğu için gerçekleştiği iddia edildi. Bunun yanında yayına katılan bir izleyicinin iddiası ise şaşkınlığa neden oldu. İzleyici, Ahmet Kaymaz isimli şahsın TikTok canlı yayınında hediye karşılığında karısını gösterme vaadinde bulunduğunu anlattı.

Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atan için karısını soyacağını söyledi

Geçtiğimiz günlerde canlı yayına Sakarya'dan katılan Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma'nın, Ahmet Kaymaz isimli genç tarafından kaçırıldığını anlattı. Anne Oruç, "Kızım Kocaeli'nde yurtta kalıyordu. Ahmet Kaymaz isimli bir adam kızımı Zonguldak'a kaçırıp, resmi nikâh kıydı. Kızımın yüzde 45 engeli var.

Bir evlilik yürütecek durumu yok. Kızım 4 bin lira maaş alıyor. Maaşı yüzünden evlendi. Adamın çocuğu var, bir de hanımı var, beraber yaşıyorlar" açıklamasını yaptı. Bu sözler milyonları şoka uğrattı. Cuma günkü yayında genç kız, annesine saldırdı. Dünkü yayında ise yaşananlardan dolayı pişman olduğunu ifade eden Fatma Kaymaz, annesine sarıldı. Bu sırada anne Melahat Oruç'un konuşmaları da izleyenleri duygulandırdı.

Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atan için karısını soyacağını söyledi

Kızının kendisine döneceğine dair inancı artan anne, Ahmet Kaymaz'ın sözüyle şoke oldu. Ahmet Kaymaz, "Fatma'yı annesiyle barışmaya ben zorladım" diye konuştu. Resmi nikahlı eşinin sözlerini doğrulayan Fatma Kaymaz ise "Ahmet istemese annemle barışmayı düşünmüyordum" ifadelerini kullandı.

Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atan için karısını soyacağını söyledi

Bu sırada canlı yayına bağlanan bir izleyici, herkesi şoke eden bir iddia ortaya attı. Esra Erol'da izleyicisi, "TikTok canlı yayınında sadece Ahmet konuşuyordu ve sürekli en fazla hediyeyi gönderene Fatma'yı göstereceğini söylüyordu. Bunu yapmanın ne anlama geldiğini herkes biliyor" ifadelerini kullandı.

Ahmet Kaymaz da izleyiciden gelen bu iddiayı doğruladı. Avukat Hülya Kuran ise "Ahmet için hırsızlık bile yaparım" sözlerini kullanan Fatma Kaymaz'la ilgili annesinin yapabileceği en önemli şeyin resmi kurumlara müracaat olduğunu belirtti. Kuran ayrıca evliliğin doğru temellere dayanmadığını vurguladı.

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Yorumlar (1)
Çınar Saraç:Tiktok denen rezalet şey kapatılsın yasaklansın
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Haber: Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi - Haberler
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