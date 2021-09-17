'Çanakkale Fedakarı Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli'nin galası Biga'da yapıldı

ÇANAKKALE Savaşları'nda kahramanlık destanı yazan Mehmetçiğin isim babası Mehmet Çavuş'un hayatını anlatan ' Çanakkale Fedakarı Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli'nin galası, Biga ilçesinde yapıldı.

Biga Belediyesi tarafından hazırlanan, yönetmen ve yapımcı Gökhan Tarkan Karaman, Tarih Danışmanı Prof. Dr. İlber Ortaylı, senarist Cem Fakir ile Belgesel Danışmanı Ömer Arslan ve büyük bir ekip tarafından tamamlanan 'Çanakkale Fedakarı Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli'nin Biga galası Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Konuşmaların ardından, 'Çanakkale Fedakarı Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli'nin gösterimi yapıldı. Belgesel gösterimi sonrasında hediye ve çiçek takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle program sona erdi. Katılımcılar, filmde Mehmet Çavuş'u canlandıran oyuncu Orhan Kılıç ile fotoğraf çektirdi. Biga Belediyesi tarafından basımı gerçekleşen ve galada davetlilere hediye edilen Çanakkale Fedakarı Bigalı Mehmet Çavuş kitabı da yazarı Ömer Arslan tarafından imzalandı.