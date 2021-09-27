Can Yaman'dan ayrıldığı konuşulan Diletta Leotta'nın sütyenli pozları olay yarattı

Oyuncu Can Yaman ile İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta'nın aşkları, magazin gündeminin en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Hatta ikilinin evlenecekleri iddiası da magazin gündemine bomba gibi düştü. Türkiye'ye gelen Leotta hem İstanbul hem de Ege'de mavi tur yapmış, Yaman'ın ailesiyle tanışmıştı.

AYRILDIKLARI İDDİA EDİLDİ

İkilinin sık sık reklam için birlikte olduğu haberler i gündeme gelirken çok konuşulan aşkın bittiği söylentileri dolaşıyor. İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Can Yaman ile ayrılık iddialarına ilişkin "'Her şey hızlı ve güzeldi" ifadelerini kullandı.

TAKİPÇİLERİNİ MEST ETTİ

Diletta Leotta ayrılık gelişmesinin ardından cesur bir paylaşım yaptı. Cüretkar pozlarıyla dikkat çeken spiker, dekoltesini sergilediği anları paylaşarak takipçilerini mest etti.

İşte o kareler:

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