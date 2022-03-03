Camdaki Kız 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni sezon 34. bölüm fragmanı çıktı mı? Camdaki Kız 34. fragman ne zaman çıkar?

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CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

CAMDAKİ KIZ 34. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü bölümün ardından 34. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

CAMDAKİ KIZ 33. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 33. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Nalan bebeğini kaybetmekten korkuyor!

Nalan, Sedat'a karşı artık daha sert davranmaktadır. Sedat ise garip bir şekilde Nalan'ı kıskanmaya başlar. Ancak yaşanan kötü bir durum Nalan'ı büyük bir tehlike ile karşı kaşıya getirir. Nalan bebeğini kaybetmekten çok korkmaktadır.

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 32. Bölümde Nalan, Alp'in itirafıyla aldatıldığından emin oluyor! 24 Şubat Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 32. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 32. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Nalan, Sedat ve Cana arasında ilişki olduğunu öğreniyor.

Tüm cesaretiyle Cana'nın karşısına çıkan Nalan, Sedat'la Cana arasında geçenleri öğrenmeye ve aralarında ne varsa sonlandırmaya kararlıdır. Nalan, Cana'nın Sedat'la arasında ilişki olduğundan artık emindir. Sedat, Cana'yla olan ilişkinde gerçeklerin ortaya çıkmaması ve Nalan'ı kaybetmemek için elinden geleni yapacaktır. Ancak Feride'nin de konakta bulunmasıyla iyice köşeye sıkışır. Nalan'ın gözü artık Sedat'ın üzerindedir. Sedat için kaçacak bir yer kalmamıştır.

Billur ile yediği bir akşam yemeğine Hayri'yi de davet eden Nalan, kendisini onunla içten bir şekilde dertleşirken bulur ve bu paylaşımın etkisini üstünden atamaz. Hayri ise bu yemeğin mutluluğunu ve hüznünü aynı anda yaşar. Hayri'nin ilgisini günden güne Nalan'a hissettirmesi Nalan'a inanılmaz iyi geliyor. Nalan, kendindeki bu değişimin farkında olsa da değişmekten korkmuyor. Sedat, gerçeklerin ortaya çıkmaması ve Nalan'ı kaybetmemek için elinden geleni yapacaktır, Alp'in anlatacakları tüm planlarını bozar. Nalan, sonunda şüphelerinden emin olur ve Cana'nın Sedat'la ilişkisi olduğunu öğrenir. Feride ise bu sırada Nalan'ın Alp'le buluştuğunu öğrenince sinir krizi geçirir. Nalan, şimdi ne yapacak?

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu

Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu

Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)

Selma Ergeç : Selen Koroğlu

Nur Sürer : Feride İpekoğlu

Şerif Erol : Adil İpekoğlu

Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu

Tamer Levent : Rafet Koroğlu

Hande Ataizi : Cana Yalçın

Tuğrul Tülek : Levent

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

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