Çalımbay: "Bize böyle davranacaklarını bilseydik, kesinlikle kupaya ağırlık vermezdik"

19.02.2020 12:55 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:55

DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası maçlarından dolayı takımın yıprandığını ifade ederek, "Bize böyle davranacaklarını bilseydik, açık söylüyorum kesinlikle kupaya ağırlık vermezdik. Kupa bizi çok yıprattı. Çok zamansız maçlar oynadık" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çalımbay, 37 günde 10 tane maç oynadıklarını söyleyerek, "Bu maçlarımızı çok sıkıntılı şekilde oynadık. Gaziantep deplasmanına kar kış içinde gittik. 7 saatlik yol gittik öyle maçlar oynadık. Ardından Antalya'da perşembe günü maça çıkıp gelip Sivas'ta pazar günü maça çıkmak bizim açımızdan zor oldu. Kupa maçlarında bazı arkadaşlarımız sakatlandı. Oyuncu arkadaşlarımızda bir yorgunluk oluştu. Bizim buradaki bütün sıkıntılarımızı göz ardı ettiler. Pazar günü Trabzon deplasmanında maç oynadık ve bu cuma yine maç oynayacağız. Sivas'ta saat 20.00'de maç oynanmayacağını bir türlü anlatamadık. Kış mevsimindeyiz. Sivas'ta akşam 8'de sıcaklık eksiye düşüyor. Bu soğukta taraftarlarımız maça gelmekte zorlanıyor. Taraftarlarımız gelemeyince onların gücünden yararlanamıyoruz. En son oynadığımız Antalyaspor kupa maçında 200-300 kişi vardı. Belki o kadar bile yoktu. Sivas'ta siz 20.00'ye, 20.30'a maç verirseniz kimse gelemez. Biz normal bir maçta bile 10 bin kişiye oynuyoruz. Bize böyle davranacaklarını bilseydik, açık söylüyorum kesinlikle kupaya ağırlık vermezdik. Kupa bizi çok yıprattı. Çok zamansız maçlar oynadık" diye konuştu.

"MÜKEMMEL İŞLER YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ligde mükemmel işler yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Çalımbay, "Sivasspor olarak biz lige renk kattık. Mükemmel işler yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Bizim bir tane sıkıntımız kaldı bu hafta oynayacağımız maç. Nasıl ki Trabzonspor bizden sonra hafta sonu oynuyorsa veya Antalyaspor bizden sonra pazartesi günü oynuyorsa keşke bize de böyle yapsalardı, arkadaşlarımız dinlenebilseydi. Sakatlarımız inanılmaz derece arttı. Bu bize bir yük oldu" ifadelerini kullandı.

"29 MAÇTIR PENALTI VERİLMİYOR"

Hakem hatalarından dolayı bu sezon çok puan kaybettiklerini söyleyen Çalımbay, "Biz bu sezon hiç kimsenin hatasıyla maç kazanmadık ancak hakem hatalarıyla puanlar kaybettik. Galatasaray bu hafta penaltı golüyle kazandı. Sivasspor'a 29 maçtır penaltı verilmiyor. Bizden başka her maçta gol atan takım var mı? Bu takım her maç gol atıyor. Bu takım bir sürü pozisyona giriyor, pozisyon buluyor. Hakem arkadaşlarımız bunları görmüyor veya görmek istemiyor" dedi.

"HATALARI TRABZON'A YAPSAYDI BAMBAŞKA OLURDU"

Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır'ın yurt dışında mükemmel maçlar yönettiğini kaydeden Çalımbay, sözlerine şöyle devam etti:

"Yurt dışına giden bütün hakemlerimiz güzel maçlar yönetiyor ama buraya gelince yönetmiyorlar. Başka adam oluyorlar. Cüneyt Çakır'ın Trabzonspor maçında yaptığı bir sürü hata vardı. Aynı hataları Trabzonspor'a yapsaydı o zaman bambaşka olurdu olay. Başkanımız Mecnun Otyakmaz şimdiye kadar çıkıp konuşmadı. Başkanı bile bu duruma getirdiler. Biz kimseden bir şey istemiyoruz. Kimseye de ihtiyacımız yok. Biz kendi işimizi kendimiz görürüz. Biz elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Daha hiçbir şey bitmedi. Kritik yerlerdeki arkadaşlarımız sakat. Kone ve Emre Kılınç aramıza dönecek ama onlar da yüzde yüz hazır değil."

"1 AYDIR ANTRENMAN YAPAMIYORUZ"

Çalımbay, yaklaşık 1 aydır düzenli olarak idman yapamadıklarını dile getirerek, "Biz bir aydır antrenman yapamıyoruz. Hem kardan hem de zamansızlıktan dolayı. 2 gün sonra maç oynuyoruz. 2 gün içinde futbolcuya yüklenemezsin. Bir türlü ne yayıncı kuruluşla ne de federasyonla anlaşamadık. Bu süreç bize çok sıkıntı yaşattı. Bize Trabzon'da yaşatılanları Trabzon, Sivas'ta yaşasaydı neler olurdu? Sivasspor'da cezalı bir oyuncu affedilecek, bir gol atacak, bir de attıracak. Bak o zaman neler oluyor! Biz mütevazi bir takımız. Kimseye zararımız yok. Kimsenin arkasında konuşan biri de değiliz. Bize haksızlık yapıldığı için konuşuyoruz. Biz sadece hak ettiğimizi almak istiyoruz. Herkes kendisini bizim yerimize koysun" şeklinde konuştu.

"Gidin bir VAR'a bakın"

Çalımbay, Sivasspor'a neden penaltı verilmediği yönünde yöneltilen soruya, "Nedenini biz de bulamıyoruz, bizim çünkü kimseye bir kötülüğümüz, bir yanlışımız yok. Hakemlere bir saygısızlığımız yok ama bizim onlara gösterdiğimiz saygıyı onlar bize göstermiyor. Bizim bir sürü penaltı pozisyonumuz var. Geçen haftaki Başakşehir maçı. Gidin bir VAR'a bakın. Yine vermeyin, vallahi vermeyin ama bir gidin! Gençlerbirliği maçında bize gol atılıyor bariz ofsayttan VAR'a gidiyorlar, çizgi yanlış gol sayılıyor. Biz kendi fikrimizi söylemiyoruz. Herkesin gördüğü şeyler. Trabzonspor'daki pozisyona yüzde 99'u penaltı diyor. Biz iyi bir şehiriz, iyi bir takımız, çok centilmen bir taraftarımız var. Çok iyi bir yönetimimiz ve çok efendi futbolcularımız var. Onun için bizimle uğraşmasınlar. Hiç gerek yok, biz kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bizim bugüne kadar 7-8 tane penaltı pozisyonumuz var. Olmasa tamam ama bir baksınlar. Tek penaltı kullanmayan biziz. Olursa verin, olmazsa vermeyin gidip de başka bir takımı yakmayın bizim yüzümüzden" cevabını verdi.

"6 ARKADAŞIMIZ SAKAT"

Çalımbay, takımdaki sakat futbolcuların durumu ile ilgili olarak ise, "Uğur en az 3 hafta oynayamaz. Kone belli değil. Bu maç büyük ihtimal mecburen kadroya almak zorundayız. Çünkü tek Yatabare kaldı ve o da düşmek üzere yorgunluktan dolayı. Skuletic'in en az 2 haftası daha var, elinde kırık var platin var. Barış aynı şekil. Caner soru işareti. Ziya da soru işareti. Ziya'nınki başka bir şey, Ziya'nın başı dönüyor. Şu andaki durumları bu arkadaşlarımızın, toplamda 6 tane arkadaşımız. Emre Kılınç büyük ihtimalle oynar veya ikinci yarı oynayabilir. Bizim için tek önemli şey Alanya maçını atlatmak" açıklamasını yaptı.

ALANYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı. İdmana sakatlığı devam eden Barış Yardımcı, Skuletic ve Uğur Çiftçi katılmazken, baş dönmesi olan Ziya Erdal da çalışmada yer almadı.

(Oğuzhan Sarzep - Onur Erden/İHA)

Kaynak: İHA