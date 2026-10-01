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AK Parti'de Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine yeni atama

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AK Parti'de Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine yeni atama
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Fon krizinde hakkındaki iddialardan dolayı AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine gelen isim belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hülya Terzioğlu'nu Sayan Kaya'nın yerine atadı.

Sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik başlatılan fon soruşturmasında adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve MKYK üyeliği olmak üzere Ak Parti'deki tüm görevlerinden istifa etmişti. Ak Parti'de Kaya'nın yerine gelen isim belli oldu.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN YERİNE HÜLYA TERZİOĞLU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaya'nın yerine Hülya Terzioğlu'nu atadı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi. "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın takdirleriyle Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımıza Sn Prof. Dr. Hülya Terzioğlu atanmıştır. Sn Genel Başkan Yardımcımız, Marmara İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur.

Marmara Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora çalışması yapmıştır. Başörtüsü yasağının başlaması sebebiyle uzun yıllar akademiden uzak kalmış hocamız, 2013 yılı itibariyle Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde akademik hayatına başlamıştır.

Çalışma alanları: modern dönem inanç problemleri, İslam ve Kadın, toplumsal cinsiyet, Deizm, Kader inancı ve özgürlük meselesi ve Cumhuriyet dönemi alimleri ve inanç meseleleri. 2012’de İstanbul İl kadın kollarımızda bulunmuştur. 2013’te Kadem Sakarya Temsilciliğini yapmıştır. 2023’te Kelam Anabilim Dalında Profesörlüğe atanmıştır. Tebrik ediyoruz. Partimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun."

Ayrıntılar geliyor...

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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