Netanyahu, Flydubai uçağında ikinci pilot için radikalleşme bulgusu olduğunu söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dubai'den Tel Aviv'e giden uçakta kaptan pilotu bıçaklayan ve uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalışan ikinci pilotun, radikalleştiğine yönelik bulgular olduğunu söyledi. Yardımcı pilotun Suudi Arabistan'da sorgusu halen devam ediyor. Buna karşın Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri, saldırının gerçekleştiği uçağın ülke bayrağı altında olduğunu ifade ederek, yargı yetkisinin kendilerinde olduğunu belirtiyor.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, önceki bir açıklamasında da pilotun saldırısında İran'ın herhangi bir rolü olup olmadığını söylemek için henüz erken olduğunu söyledi.Flydubai'ye ait uçak, Çarşamba günü kalkışından yaklaşık iki saat sonra 5 bin 200 metreden fazla irtifa kaybetti.Yolcular ve mürettebatın ortak müdahalesi ile saldırgan etkisiz hale getirdi. Uçağın kontrolü yeniden sağlandı ve çoğu İsrail vatandaşı 174 yolcu taşıyan uçak güvenli şekilde yere indirildi.Bıçaklanan Hindistan vatandaşı Kaptan Pilot Smit Machchhar'ın hastanede tedavi gördüğü ve durumunun stabil olduğu açıklandı. İsrail lideri Netanyahu, Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'da gözaltında olan zanlının, sorgu için uçağın kalktığı Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gönderilmesinin beklendiğini söyledi.İran'ın olayda rolü olduğuna dair şu ana kadar herhangi bir işaret bulunup bulunmadığı sorusuna Netanyahu, "Bunu söylemek için henüz erken" yanıtını verdi. BAE Başsavcılığı, Perşembe günü yaptığı açıklamada, olayın "terör" bağlantısı olup olmadığının incelendiği kaydedildi.

Netanyahu ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise bıçaklanan pilot Machchhar'ı "kahraman" olarak nitelendirdi.Netanyahu, X'teki paylaşımında şunları yazdı: "Bıçaklanmasına ve ağır yaralanmasına rağmen karşı koydu, direndi, kokpit kapısını açtı ve yolcularla mürettebatın saldırganı etkisiz hale getirmesini sağladı. Böylece havada yaşanabilecek büyük bir felaketi önledi."Netanyahu, CNN'e yaptığı açıklamada da olayla ilgili önceden herhangi bir uyarı ya da saldırı istihbaratı almadıklarını söyledi.İsrailli bir güvenlik kaynağı, BBC Arapça'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in yürüttüğü ayrı bir soruşturmanın ilk bulgularının, saldırı zanlısının uçağı düşürmeyi amaçladığına işaret ettiğini belirtti.ABD Başkanı Donald Trump da Netanyahu ile görüştüğünü söyledi. Trump, saldırganın "belki de bir terörist" olduğunu ya da saldırının arkasında başka nedenler bulunabileceğini ifade etti.Saldırgan nasıl etkisiz hale getirildi?Yolculardan Yaniv Hayun, kendisinin ve uçaktaki diğer kişilerin saldırganı nasıl etkisiz hale getirdiğini anlattı.Başbakanlık ofisinin sosyal medyada yayımladığı videoda Hayun, "Bıçaklanan pilot kapıya çok yakındı, bu yüzden kapıyı açmakta zorlandık" dedi ve yaralı pilotun yere yığılmadan önce kapıyı açmayı başardığını söyledi.Hayun, uçağı çalışamaz hale getirmeye uğraşan saldırganı boynundan kavradığını, ardından diğer yolcuların da saldırganı yere yatırıp hareket etmesini engellediğini söyledi.

Uçağın "kumandalarını çektiğini" de anlatan Hayun, uçak düz uçuşa geçtikten sonra başka bir pilotun kontrolü devraldığını belirtti.Flydubai, uçakta görevli olarak seyahat eden iki mürettebat üyesinin uçağı yere indirdiğini doğruladı.Bir başka yolcu Zvika Meness, İsrail kamu yayıncısı Kan News'e yaptığı açıklamada, diğer yolcularla birlikte saldırganı "kendi plastik kelepçeleri ve uçaktaki multimedya kulaklıklarıyla" bağladıklarını söyledi.Meness, "Burada çok ağır ve son derece travmatik bir olay yaşamış çocuklar ve aileler var" dedi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .