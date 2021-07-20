Büyükşen cinayetinde son durum! Necla Metin Büyükşen çiftinin katili bulundu mu?

Büyükşen cinayetinde son durum merak ediliyor. Konya'da anne ve babasını katleden maskeli katilin elinden ölü numarası yaparak kurtulan genç kadın dehşet anlarını "Sadece gözlerini gördüm. O gözleri ölsem de unutmam" sözleriyle anlattı. Büyükşen çiftinin katili kim çıktı? "Senin kocanın evi yok ki!" sözleriyle gündeme gelen olay hakkında merak edilen yanıtlarını sizler için derledik. Necla Metin Büyükşen'in katili bulundu mu? Müge Anlı Osman Büyükşen olayı son dakika!

Büyükşen çiftinin katili kim çıktı? Necla Metin Büyükşen'in katili bulundu mu? Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katili kim çıktı? sorusu Büyükşen cinayeti incelenirken merak edilen isimlerden biri oldu. Necla Metin Büyükşen cinayeti son dakika gelişmeleri Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir kez daha konu ediniliyor. Cinayetin detaylarını tekrar konuşan aile ve Müge Anlı ekibi dikkat çekti. Müge Anlı'da ele alınan konulardan biri olan Büyükşen ailesine dair aranan soruların yanıtlarını sizler için derledik. Necla Metin Büyükşen cinayeti son dakika gelişmelerinde neler yer alıyor?

BÜYÜKŞEN CİNAYETİNDE SON DURUM!

Konya'nın Karatay ilçesinde 2018 yılında evine giren maskeli saldırgan tarafından anne ve babası öldürülen, saldırganın kullandığı silah tutukluk yapınca kendisi de ölümden kurtulan üniversite öğrencisi Büşra Büyükşen katilin bulunmasını bekliyor.

İlçeye bağlı İsmil Mahallesi'nde ikamet eden Büşra Büyükşen (20), 4 Eylül'de evlerine giren maskeli katil tarafından anne ve babasının öldürülmesinin şokunu yaşıyor.

Babası Metin Büyükşen (55) ile annesi Necla Büyükşen'i (54) öldüren saldırganın silahının tutukluk yapması sonucu pencereden atlayarak kurtulan Büşra ve ağabeyi Osman Büyükşen, katilin yakalanmasını istiyor.

Olayın geçmişi

Konya'nın Karatay ilçesi İsmil mahallesinde 4 Eylül'de maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin ve Necla Büyükşen hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları Büşra Büyükşen yaralanmıştı.

25 KİŞİ GÖZALTINDAYDI

Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçti. Bu sabah İsmil Mahallesi ve kent merkezindeki adreslere yapılan operasyonlarda aralarında Fatma Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur ve yengesi Betül Büyükşen'in de olduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı,

YANLIŞ EVE GİRMİŞLER

8 aylık teknik ve fiziki takip ile HTS incelemesinin ardından gözaltına alınan şüphelilerden Esra Taş ve Abdullah Başdemir, cinayeti azmettirdiklerini itiraf ederek sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Yapılan sorgulamada Esra Taş'ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin K.'nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nin, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, bu durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı, Başdemir'in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü. Başdemir'in kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin K.'nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Abdullah Başdemir ve Esra Taş'a da Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen'in yardım ettiği saptandı.

BÜYÜKŞEN ÇİFTİNİN KATİLİ BULUNDU MU?

Esra Taş, Abdullah Başdemir ve onlara yardım ettikleri öğrenilen Büyükşen ailesinin komşuları Zeki Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 1'i adli kontrol kararı 20'si jandarmadaki ifadesinin ardından olmak üzere 21 şüpheli serbest bırakıldı. Olayla ilgili kiralık katil olduğu öne sürülen 2 kişi aranıyor.

OSMAN BÜYÜKŞEN: KARDEŞLERİM BU OLAYDA MASUMDUR

Öldürülen çiftin oğlu Osman Büyükşen, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Anne ve babamın katilleri bugün itibariyle tespit edilmiş olup, olaydaki belirsizlik büyük ölçüde giderilmiştir. Kar maskeli katil başka birilerini öldürecek iken yanlış adres nedeniyle anne ve babamın ölümüne sebep olmuştur. Kardeşlerim bu olayda masumdur. Saygıyla duyurulur" dedi.