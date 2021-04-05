Büyükşehir, 250 bin metrekare peyzaj çalışması yapacak
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Büyükşehir, 250 bin metrekare peyzaj çalışması yapacak

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Büyükşehir, 250 bin metrekare peyzaj çalışması yapacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, 2020 yılının son döneminde 60 günde 80 bin metrekarelik alanda peyzaj çalışması yaptıklarını belirtti.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, 2020 yılının son döneminde 60 günde 80 bin metrekarelik alanda peyzaj çalışması yaptıklarını belirtti. Göktaş, 2021 yılında Manisa genelinde 250 bin metrekarelik alanda peyzaj uygulaması yapacaklarını dile getirdi.

Manisa TV ekranlarında yayınlanan 'Bir Tat Bir Manisa' programının bu haftaki konuğu Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş oldu. Program yapımcısı Emine Tuncer'in hazırladığı programın çekimleri, Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesi'nde Süs Bitkileri Üretim Tesisi'nde yapıldı.

"60 günde 80 bin metrekare peyzaj çalışması yaptık"

Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, programda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaoğlanlı Mahalesi'nde konuşlandırılan Süs Bitkileri Üretim Tesisini tanıttı. 2020 yılının sonuna doğru 60 günde 80 bin metrekarelik alanda peyzaj uygulaması yaptıklarını belirten Göktaş, Müftü Alim Efendi Bulvarı, 301 Maden Şehitleri Hatıra Ormanı gibi büyük alanların çehresini değiştirdiklerini söyledi.

Susuzluk dolayısıyla kurakçıl peyzaja dönüş yaptık

2021 yılının ilk altı aylık döneminde 16 peyzaj projesini uygulamaya almak istediklerini belirten Göktaş, yılsonuna kadar 250 bin metrekarelik alanda peyzaj projelerini hayata geçirmek istediklerini ifade etti. Nusret Köklü Bulvarı ve Akhisar Ring Yolu prestij projelerindeki çalışmaları tamamladıklarını belirten Göktaş, 6 farklı noktada çalışmaların devam ettiğini söyledi. Küresel ısınma problemi nedeniyle günden güne artan su ihtiyacını dikkate alarak, peyzaj uygulamasında değişikliğe gittiklerini belirten Göktaş, "Özellikle yaz aylarında günde 6-7 kez çimin sulanması gerekiyor. Susuzluk probleminin de git gide büyüdüğünü göz önüne alarak; Kaya Bahçesi adı verilen yeni bir uygulamaya geçtik. Avrupa ve Amerika'da yapılan bir uygulama. Çok fazla bakım gerektirmeyen, suya ihtiyaç duymayan bir uygulama olduğu için şu ana kadar 9 farklı alanda Kaya Bahçesi uygulamamızı yapmış bulunmaktayız" diye konuştu.

Mezarlıklara 200 bin hercai menekşe dikildi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e sosyal medya üzerinden gelen bir talep üzerine mezarlıklara yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Göktaş, "Pandemi döneminde, vatandaşlarımız dışarı çıkamadıkları için mezarlıkların bakımını yapamadıklarını Başkanımıza ilettiler. Başkanımız da bizlere mezarlıklara bakım yapılması yönünde talimatlarını verdi. Biz de seramızda bulunan hercai menekşeleri kullandık. Manisa'daki mezarlıklara 50 bin adet; ilçelerimize de 150 bin adet olmak üzere 200 bin adet hercai menekşeyi mezarlıklara dikerek, bakımını gerçekleştirdik" diye konuştu.

Bitki üretimlerine değindi

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Süs Bitkileri Üretim Tesisi'ndeki çalışmalarından bahseden Göktaş, "Seramızda 60'dan fazla çalı bitkisi, 14 çeşit mevsimlik çiçek yetiştiriyoruz. 35 binden fazla gül fidanımız var. 25 bin adet biberiye ürettik. 15 tanesi 100 yaşının üzerinde toplamda 636 adet bonzai zeytin ağacımız var. Yaz aylarında çok kullanılan çimin yerine alternatif olarak düşündüğümüz kaz ayağı, acem halısı ve sedum bitkilerinin üretimine önem veriyoruz. Peyzaj projelerinde kullanacağımız dut ağaçlarının üretimini yapıyoruz. Manisa'nın çehresinin değişmesine katkı sağlayacak bitkileri dışarıdan almıyor, yerinde üretiyoruz" diye konuştu.

Kamu kaynağı, kamuda kalıyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması noktasında Süs Bitkileri Üretim Tesisi'nin ekonomiye olan katkısından da bahseden Göktaş, "Sahada uyguladığımız bitkileri, dışarıdan satın almak durumunda olsak, 2 milyon liranın üzerinde harcama yapmamız gerekiyor. Buna ilave olarak bonzai zeytin ağaçlarını da eklediğimizde yaklaşık 5 milyon liralık bir bütçe, kamuda kalmış oluyor. Bu noktada da önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

Kadın istihdamı sağlanıyor

Karaoğlanlı Mahallesi'ndeki Süs Bitkileri Üretim Tesisi'nde çalışan personelin çoğunlukla kadın olduğunu aktaran Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, "Başımızın tacı olan kadınların, istihdamına önem veriyoruz. Tesisimizde, üretimde önemli bir rol oynuyorlar. Hepsinin, emeklerine sağlık" dedi. - MANİSA

Büyükşehir, 250 bin metrekare peyzaj çalışması yapacak
Büyükşehir, 250 bin metrekare peyzaj çalışması yapacak
Büyükşehir, 250 bin metrekare peyzaj çalışması yapacak
Büyükşehir, 250 bin metrekare peyzaj çalışması yapacak
Büyükşehir, 250 bin metrekare peyzaj çalışması yapacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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