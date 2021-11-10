Büyük Önder Atatürk vefatının 83. yılında Pakistan'da anıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyük Önder Atatürk vefatının 83. yılında Pakistan'da anıldı

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Büyük Önder Atatürk vefatının 83. yılında Pakistan'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'da anma töreni düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'da anma töreni düzenlendi.

"10 Kasım Atatürk'ü Anma" günü kapsamında Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde yapılan törene, Büyükelçi İhsan Mustafa Yurdakul, büyükelçilik çalışanları ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat 09.05'te bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, konuşmalar yapıldı.

Büyükelçi Yurdakul ve büyükelçilik çalışanları, Atatürk anıtına çiçek ve gül bıraktı.???????

Büyük Önder Atatürk vefatının 83. yılında Pakistan'da anıldı

Büyük Önder Atatürk vefatının 83. yılında Pakistan'da anıldı

Büyük Önder Atatürk vefatının 83. yılında Pakistan'da anıldı

Büyük Önder Atatürk vefatının 83. yılında Pakistan'da anıldı

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
Atatürk Köşkü'nün eşyaları orijinal değilmiş

Atatürk Köşkü'nün eşyaları orijinal değilmiş

 Türkiye, Ata'yı saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu

Türkiye, Ata'yı saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu

 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title