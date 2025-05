Büyük Felaket filmi konusu ne, oyuncuları kim? Büyük Felaket filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Büyük Felaket filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Büyük Felaket filmini izleyecek olanların merak ettiği Büyük Felaket konusu nedir, Büyük Felaket oyuncuları kimler ve Büyük Felaket özeti gibi konuları inceliyoruz.

BÜYÜK FELAKET FİLMİ KONUSU NEDİR?

20 Nisan 2010'da, özel yüklenici Transocean tarafından işletilen bir petrol sondaj kulesi olan Deepwater Horizon, BP adına Louisiana'nın güney kıyılarındaki bir sondajı tamamlamaya hazırlanmaktadır. Baş Elektronik Teknisyeni Michael "Mike" Williams ve Açık Deniz Tesisat Müdürü James "Mr. Jimmy" Harrell, yakın zamanda tamamlanan çimento işlerinin bütünlüğünü test etmek için görevlendirilen işçilerin, bir çimento bağı günlüğü (CBL, Cement bond log) tutulmadan BP yöneticileri Donald Vidrine ve Robert Kaluza tarafından eve erken gönderildiklerini öğrenince şaşırırlar. Mike, Caleb Holloway da dâhil olmak üzere sondaj ekibini hazırlarken, Harrell Vidrine ile görüşür ve onu negatif basınç testi yapmaya ikna eder, bu da çimentonun kuyuyu yüksek basınçlı rezervuardan düzgün bir şekilde mühürlemediğini gösterir. Vidrine, test bulgusuna itiraz eder ve ikinci bir test yapılmasını ister. İkinci testin başarılı olduğu sonucuna vardıktan sonra Vidrine, teçhizatın sondaj çamurunu temizlemesini ve teçhizatın bir sonraki işine taşınması için hazırlanmasını emreder.

İlk başta, operasyon sorunsuz gider, ancak çimento işi sonunda tamamen başarısız olur ve bu durum sondaj ekibi üyeleri Keith Manuel, Shane Roshto, Roy Kemp, Karl Kleppinger, Adam Weise ve Gordon Jones'u alt eden ve öldüren büyük bir patlamayı tetikler.

Kuyuyu kapatmak için başarısız bir girişimle birleşen bir dizi teçhizat arızası, petrolü ateşleyerek Dewey Revette, Stephen Curtis, Jason Anderson ve Donald Clark'ı öldürür. Teçhizatın Dinamik Konum Operatörü Andrea Fleytas, Sahil Güvenlik'i uyarmaya çalışır, ancak en azından teçhizat alevler içinde kalana kadar teçhizatın yakın bir tehlike altında olmadığı gerekçesiyle üst düzey Kaptanı Curt Kuchta tarafından reddedilir; daha sonra Kuchta kendi yardım çağrısını gönderir. Petrol okyanusa yayılırken, petrole bulanmış bir pelikan yakındaki Damon Bankston gemisinin köprüsüne uçar ve ölür; işçiler, teçhizatın alevler içinde olduğunu gördükten sonra bir kurtarma ekibi göndererek çılgınca bir tahliyeye başlarken gemi teçhizata doğru yönelir. Patlamada ciddi şekilde yaralanmasına rağmen hala hayatta olan Harrell, Mike tarafından kurtarılır ve durumun kontrolünü üstlenir, ancak teçhizatın kurtarılamayacağını fark eder. Mike'ın yakın arkadaşı Aaron Dale Burkeen, yanan bir vincin hayatta kalan mürettebatın üzerine çökmesini önlemek için kendini feda ederken Mike ve Caleb, Vidrine ve Kaluza'yı kurtarıp onları güvenli bir yere götürebilecektir.

Gece çöküp yanan petrol bölgeyi aydınlatırken, Sahil Güvenlik olayın farkına varır ve cankurtaran sandallarıyla Damon Bankston'a götürülen hayatta kalanları kurtarmak için bir gemi gönderir. Tüm cankurtaran botları doluyken, Mike bir acil durum cankurtaran botunu bulur, ancak Andrea ile birlikte binmeden önce teçhizattan ayrılır ve müteakip panik atak geçirmesine neden olur. Kuyudaki petrolün kendisi tutuşup teçhizatı yok ettiği gibi, ikisi de suya atlar ve kurtarma ekipleri tarafından alınır, daha sonra onları hayatta kalan mürettebatın kayıp mürettebatlarının yasını tuttuğu ve dua ettiği Damon Bankston'a feribotla götürür.

Eve döndüklerinde, işçiler bir otel lobisinde aileleriyle tekrar bir araya gelirler, bu sırada mürettebat üyelerinden birinin babası Mike'a yaklaşır, oğlunun nerede olduğunu ve teçhizattan çıkıp çıkmadığını sorar, bu da Mike'ın panik atak geçirmesine neden olur. Film, gerçek hayattaki Mike Williams'ın ifadesi ve eylemlerinden dolayı yargılanan sadece Donald Vidrine ve Robert Kaluza'nın ifşası dâhil, felaketin sonrasını gösteren bir dizi kliple sona ererken; her ikisi de on bir adam öldürme vakasıyla suçlanmıştır. Film sonu yazılarından önce hayatlarını kaybeden on bir adamın resimleri görünür. Film dipnotu okunur: "Yangın 87 gün sürdü ve tahminen 210 milyon galon petrolü Meksika Körfezi'ne döktü. Bu ABD tarihindeki en büyük petrol felaketiydi."

BÜYÜK FELAKETFİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yapım yılı: 2016

Oyuncular

• Mark Wahlberg

• Kurt Russell

• John Malkovich

• Gina Rodriguez

• Dylan O'Brien

• Kate Hudson