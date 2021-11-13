"Bütünleşik Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Frigya Jeoparkı Arama Toplantısı" başladı

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Eskişehir Valiliği ve Anadolu Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen "Bütünleşik Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Frigya Jeoparkı Arama Toplantısı" Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı ve Salon 2016'da saat 10. 00'da gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı. Toplantıya Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Emine Nur Günay, Dr. Jale Nur Süllü, Metin Nurullah Sazak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Tuncay Doğeroğlu'nun yanı sıra çok sayıda kamu idarecisi, iş insanı, akademisyen ve öğrenci de katıldı.

Frigya, tarihi coğrafya bölgesinde arkeolojik izlerin en belirgin olduğu Eskişehir, Afyon, Kütahya illeri sınırları içerisinde Türkiye'nin değerli alanlarından birini oluşturuyor. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi ve Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) iş birliği ile hazırlanan çalışmaya göre Frigya Jeoparkı'nın potansiyel olarak birçok ülke vatandaşının seyahat motivasyonlarına uygun olduğu belirlenirken projenin hayata geçmesi durumunda UNESCO tescili, uluslararası tanınırlık ve iş birliklerini beraberinde getireceği öngörülüyor.

Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Avcı: "Eskişehir, bu projeye Kütahya ve Afyon ile birlikte inanıyorum ki çok güzel katkılarda bulunacak"

Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı ise gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, "Benden önce konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Fuat Erdal projenin çerçevesini ve amacını çok güzel özetledi. Valimize böyle bir toplantıyı himayelerine alarak hazırladıkları için çok teşekkür ediyorum. Eskişehir, bu projeye Kütahya ve Afyon ile birlikte inanıyorum ki çok güzel katkılarda bulunacak. Sayın Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Nadir Alparslan bu konuya gösterdiği yakın alakayı vurgulamak adına bizimle birlikte olduğu için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Değerli vekillerimize ve bilhassa Emine hocama kırsal kalkınmadaki birikimini ve tecrübelerini bu projeye de yansıtacak olması nedeniyle diğer milletvekili arkadaşlarımızla birlikte katkıları nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Çalıştayımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Semra Günay hocamıza ve onunla birlikte ekibine böyle bir projenin çerçevesini çizdikleri için çok teşekkür ederim. İl kültür Müdürlüğümüze ve Anadolu Üniversitesi rektörümüze ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederim. " ifadelerine yer verdi.

Rektör Erdal: "Frigya Jeoparkı projesi bölgemiz ve ülkemiz için son derece önemli"

Kırsal alanlardaki doğal ve beşeri kaynakları koruyarak orada yaşayan insanların yaşam kalitesini ve ekonomik refahını iyileştirecek bir kırsal kalkınma modeli önerisinin sunulduğu toplantının açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu coğrafyanın bu güzel toplantısına hoş geldiniz. Frigya Jeoparkı, Afyon, Kütahya Eskişehir bölgesinde yüzyıllar boyunca yaşamış uygarlığın arkeolojik tarihi izlerini taşıyan Türkiye'nin en değerli alanları arasında. Biz de Anadolu Üniversitesi olarak bu ortak kültürü canlandırmak adına katkıda bulunmak istedik. Yıllarca bu topraklarda yaşamış Frigya Uygarlığı gibi bir medeniyetin hazineleri ve değerlerinin izleri var. Bu değerleri ortaya çıkaracak ve bu hazineleri dünyanın bir mirası olarak görebilmek adına düşünülen bu projemiz, diğer illerimizle de bir araya gelmemize vesile oldu. Milletvekillerimiz Prof. Dr. Nabi Avcı ve Prof. Dr. Emine Nur Günay akademisyen kimlikleriyle bu proje adına enine boyuna tartışabileceğimiz bir çalıştay yapma önerisinde bulundular. Kütahya ve Afyon İllerimizin yaptıklarını ve paylaşacaklarını bu çalıştay ortamında görmek ve yapabileceklerimizi konuşmak oldukça değerli. Umuyorum ki bu güzel ve anlamlı çalıştay, üç ilin birlikte hareket etmesini, birlikte karar vermesine katkıda bulunur. Bu doğrultuda Frigya Jeoparkı'nın Unesco tescilli bir jeopark olacağına gönülden inanıyorum. Katkı sağlayan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Nadir Alpaslan ve bakanlığımıza, değerli milletvekillerimize, yöneticilerimize ve akademisyenlerimize çok teşekkür ediyorum. Emek veren başta Semra hocam olmak üzere arkasındaki fikir ustalarına ve organizasyondaki üç ilin bütün temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Bu çalıştayın üç ilimiz için hayırlara vesile olmasını ve jeoparkla taçlanmasını gönülden diliyorum. " dedi.

Prof. Dr. Aktaş: "Frigya Jeoparkı projesine destek veren herkese teşekkür ediyorum"

Bütünleşik bölgesel kalkınmada jeoparkların önemi hakkında bilgi veren Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Semra Günay Aktaş: "Biz jeopark projesi derken aslında kırsal alanlarda gerçekleşecek bir turizm faaliyetini ve böylece kırsal alanların kalkınmasıyla bölgesel kalkınmayı hayal etmiştik. Bu projemizde ortak bir refahı sağlayan kalkınmayı amaçlamaktayız. Jeoturizm sürdürülebilir bir turizm yöntemidir. Bu anlamda dünyada çeşitli modeller uygulanmış, bu modeller içerisinde iyileştirilmeye açık alanların iyileştirilmesiyle geliştirilmiş en son modellerden bir tanesidir ve aynı zamanda iklim değişikliği ile de doğrudan mücadele eden yöntemlerden bir tanesidir. Bu doğrultuda hazırlanan bu projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum. " dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Gümüş: "Jeoparklar kırsal kalkınmada ve turizmde uluslararası prestij anlamında oldukça iyi bir statü. "

Unesco Global Jeoparklar Üyesi ve Türkiye Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Erdal Gümüş çalıştayda gerçekleştirdiği "Jeoparklar ve Unesco Jeoparklar ağı" başlıklı konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Burada bulunan herkesle oldukça önemli bir proje içerisindeyiz. Jeoparklar kırsal kalkınmada ve turizmde uluslararası prestij anlamında oldukça iyi bir statü. Doğal afetlerden koruma ve iklim değişikliği ile mücadele konularını da içeren jeopark projelerini bu anlamda doğa korumada da önemli bir atılım olarak görebiliriz. "

Açılış konuşmaların ardından toplantının birinci bölümünde katılımcılar, Arama Toplantısı Yöneticisi Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Nezih Orhon moderatörlüğünde beyin fırtınası oturumunda bir araya geldiler. Toplantı, tüm katılımcıların Frigya Jeopark alanı ile ilgili fikirlerini aktardığı bölümün ardından yapılandırılmış grup toplantısı ve sonuç toplantısı ile gün boyunca devam edecek.

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