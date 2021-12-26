Bursa'dan Malatya'ya Gönül Köprüsü

MALATYA (Habermetre) - Vali Aydın Baruş, iller arasında diyalog ve iş birliği sağlanması amacıyla GAP Turu adı altında ilimizi ziyaret eden Bursa İl Dernekler Federasyonu (BİLDEF) Başkanı Ramazan Alp, Bursa Darendeliler Dernek Başkanı Ali Bozkurt, federasyon üyeleri, Bursa basın temsilcileri ile Malatya'da faaliyet gösteren Vakıf temsilcilerini, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcilerini ve Muhtarlar Dernek Başkanlarını yemekte ağırladı.

Birlik ve Beraberliğin Bir Arada Yaşandığı, Kültürel Kaynaşmanın Sağlandığı, Kentlilik Bilincinin Oluştuğu Bir Kardeşlik Projesi

Bursa'da 35 il derneğini bünyesinde toplayan Bursa İl Dernekleri Federasyonunun, bu güne kadar yaptığı çalışmalar ile birlik ve beraberliğin bir arada yaşandığı, kültürel kaynaşmanın sağlandığı, kentlilik bilincinin oluştuğu bir kardeşlik projesi olarak 'Bursa'nın en önemli sivil toplum örgütü' haline geldiğini ifade eden Genel Başkan Alp, "BİLDEF'e üye dernekler ve Bursa basın temsilcilerimizle birlikte düzenlenen GAP turu ile Mardin, Batman, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa ve Gaziantep kentlerini ziyaret edeceğiz. Malatya ziyaretimizde bizlere göstermiş olduğunuz misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Biz Malatya'ya Yolların Kesiştiği, Medeniyetlerin Buluştuğu Şehir Diyoruz

Malatya'nın tarihi, kültürel ve ekonomik yapısı ile ilgili bilgiler vererek konuşmasına başlayan Vali Aydın Baruş, Bursa İl Dernekleri Federasyonu ve üyelerini ilimizde görmek ve ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. "Malatya'nın en önemli özelliği yetiştirdiği insanlar. İbnü'l Arabi bu topraklardan geçmiş, Mevlana Celaleddin-i Rümi bu topraklardan geçmiş, Sadreddini Konevi bu topraklardan geçmiş çünkü burası doğunun kapısı Fırat'ın kenarında. Roma döneminde burası sınır karakolunun olduğu batının son noktası olarak bilinen, Fırat'ın son geçiş noktası olması münasebetiyle de çok önemli bir stratejik konuma sahip geçiş güzergahı. Biz Malatya'ya yolların kesiştiği, medeniyetlerin buluştuğu şehir diyoruz. Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba, Niyazi Mısri bu topraklarda yaşamış. Osmanlı döneminde Darende ve Arapgir ilçelerimizde çok önemli devlet insanlarımız, paşalarımız yetişmiş. Cumhuriyet devrinde de 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü ve 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal biliyorsunuz Malatyalı. Bu gün sanat dünyasında, iş dünyasında bilinen birçok meşhur insan Malatyalı. Bunun nedeni de Malatya fikir hayatını besleyen çok derin köklü bir tarihe sahip, aynı zamanda insanı girişken, teşebbüs sahibi ve cesaretli bir yapıya sahip. Malatyalı hemşerilerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz ve her zaman destekliyoruz. Türkiye'nin hem ekonomik hem de sanat hayatında önemli rol oynamalarında büyük memnuniyet duyuyoruz.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Tarafından Desteklenen Sizin Bu Gezinizin Çok Önemli Anlam Taşıdığını Düşünüyorum

Ben Bursa İl Dernekler Federasyonunun 35 il derneğini bir çatı altında toplamasından dolayı gönülden tebriklerimi iletiyorum. Türkiye'nin birlik ve beraberliği için özellikle metropol şehirlerde bu kardeşliğin oluşturulmasına ihtiyaç var. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen sizin bu gezinizin çok önemli anlam taşıdığını düşünüyorum. Çünkü ülkemizin dört bir tarafı cennet oraları gidip görmek, oraların insanları ile tanışmak, onların sıcaklığını hissetmek ve bu Anadolu'daki birlik ve beraberliğin binlerce yıldır nasıl sağlandığına şahit olmak herkes açısından bir şanstır. Bunu herkesin görmesi lazım. Buralar bizim ülkemizin birlik ve beraberliğinin teminatı. Malatya'da bu gün en az Malatyalılar kadar Adıyamanlılar, Kahraman Maraşlılar, Sivaslılar, Elazığlılar yaşıyor. Burası bir havza aslında Kahraman Maraş'ın Elbistan'ından tutun Sivas'ın Gürün'ünden, Adıyaman'ın Çelikhan'ından, Elazığ'ın Baskil'inden tam bir kaynaşmış insan yapısı, birlik beraberlik yapısı var burada.

Tüm Yatırımcılarımızı Malatya'ya Davet Ediyoruz

Malatya son yıllarda sanayide önemli gelişmeler kaydetti. İki Organize Sanayi Bölgemiz var fabrikalarda yaklaşık 30. 000 civarında insanımız çalışıyor. Özellikle gıda, tekstil, konfeksiyon, makine üretimi konusunda çok önemli ilerlemeler kat ettik. Organize Sanayi Bölgemizin 6. Bölge teşvik desteğinde yararlanması münasebetiyle çok büyük avantajlara sahibiz bu vesileyle tüm yatırımcılarımızı davet ediyoruz. Hem buranın insan yapısı itibariyle hem de huzurlu bir ortamın olması münasebetiyle sahip olduğu avantajlarla sanayi yatırımlarına son derece müsait bir şehir.

Güneşin Altın Meyvesi Olan Kayısının Başkenti

Biz Malatya'ya güneşin altın meyvesi olan kayısının başkenti diyoruz. Bu gün dünyanın yaklaşık 150 ülkesine ihraç ettiğimiz, içindeki şeker oranı dünyanın başka bir yerinde bulunmayan, lif yapısı itibariyle de sağlığa son derece yararlı çok değerli bir meyve. Malatya kayısının değerini çok iyi biliyor. Malatya kayısısı 2021 yılı 11 ay itibariyle ihracatta Türkiye'ye 305 Milyon dolar gelir getirdi. Her yıl bu rakamlar değişebiliyor ama dünya kuru kayısı ticaretinin yaklaşık %60'ı, %70'i Malatya'dan gidiyor. Türkiye'nin kuru kayısı ticareti %90 oranında Malatya'dan kaynaklanıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin ihracatına da önemli katkı sağlıyor.

Bu gün sizin ziyaretiniz münasebetiyle Malatya'nın kardeşliğine Türkiye'nin birliğine sunmuş olduğunuz bu katkıdan dolayı sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizi çok memnun ettiniz. Böyle bir sofrada oturmak, içimizde samimi hislerle kardeşliğin havasını hissetmek bu samimiyeti gözlerinizde görmek bizim için her şeyden değerli. Bu manada tüm Malatyalılar adına sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Programa Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Av. Umut Yalçın, Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, (BİLDEF) Başkanı Ramazan Alp, Bursa Darendeliler Dernek Başkanı Ali Bozkurt, federasyon üyeleri, Bursa basın temsilcileri ile Malatya'da faaliyet gösteren Vakıf temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ve Muhtarlar Dernek Başkanları katıldı.

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