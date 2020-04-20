CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıda yaralandı
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Cumhuriyet Halk Partisi, Mümtaz Şenel, Yeşilova, Burdur, Güncel

CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıda yaralandı

Salda Gölü ile ilgili açıklamalarıyla bilinen Burdur'un Yeşilova ilçe Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda ayaklarından yaralandı.

20.04.2020 08:32 | Son Güncelleme: 20.04.2020 09:14
CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıda yaralandı

Burdur'un Yeşilova ilçe Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel (68) ve eşi Fatma Şenel (64) evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda ayaklarından yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Mümtaz ve Fatma Şenel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

KAPIYI ÇALIP ATEŞ ETTİLER

Yeşilova ilçesi Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in, Koyunlar Çeşme Mahallesi'ndeki evine saat 04.30 sıralarında gelen kimliği belirsiz kişiler, kapıyı çaldı. Saldırganlar, kapıyı açan Başkan Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'e tabancayla ateş açtı. Başkan Mümtaz Şenel'in sağ ve sol ayaklarına 5 el ateş eden şüpheliler, eşi Fatma Şenel'i de ayağından vurduktan sonra kaçtı.

CHP'li belediye başkanı ve eşi silahlı saldırıda yaralandı

MÜMTAZ ŞENEL AMELİYATA ALINDI

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başkan Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Mümtaz Şenel'in ameliyata alındığı bildirildi. Burdur Valisi Hasan Şıldak ve CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Devlet Hastanesi'ne giderek Başhekim Nedim Ongun'dan bilgi aldı.

CHP'li belediye başkanı ve eşi silahlı saldırıda yaralandı

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in sol diz, sol ayak ve sağ ayağından, eşinin ise sağ ve sol ayağından yaralı olduğunu belirterek, "Bugün sabah 04.35'te, Sayın Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel'in evine gelen kişi ya da kişiler kapıyı çalarak, polis olduklarını söyleyerek, başkanımızı dışarıya çağırmış, kendisi ve eşini ayaklarından kurşunlanmış. Şu an hayati bir tehlikeleri yok. Doktorlarımız tedavisini yürütmekte. Başkanımıza, eşine ve tüm camiamıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

Milletvekili Mehmet Göker, olayın nedeniyle ilgili somut bir bilgileri olmadığını, konunun gün içinde netleşeceğini söyledi.

Saldırganların yakalanması için polisin çalışmaları sürüyor.

CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıda yaralandı

SALDA GÖLÜ İLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, Salda skandalından sonra yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin göl etrafında sık sık dolaştığını dile getirmişti. Şenel, yaşanan kum skandalıyla ilgili duyumu 15 gün önce aldığını söylemişti.

Şenel, "Beyaz kumların olduğu yerden o beyaz kumları alıp kum olmayan yerlere yol yapmaya çalışıyorlar. Kumları taşıdığı yere bu yapacakları Millet Bahçesi'nin binalarını oturtacaklarmış. Bu dediğimiz yere de yürüyüş yolu yapacaklarmış. İş makineleriyle henüz düzeltme fırsatları olmadı, biz olaya müdahale edince zaten durdu" şeklinde konuşmuştu.

CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıda yaralandı

Kaynak: DHA

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