Burak Yörük: Benim aşkımda mantık var

ÇINAR, DİYARBAKIR (Hürriyet) - Bir milyonu aşkın takipçisi olması, kadınların ona bayılması tesadüf olmasa gerek. Çünkü 26 yaşında ve tam da yaşının getirdiği enerjiye sahip. Çok sıcak, yerinde duramıyor. Etrafına neşe katıyor, sohbet etmeyi seviyor. Çokyönlü biri. 'Keet' adında bir markası var; sweatshirt, tişört, telefon kapları tasarlıyor. Yurtdışıyla ilgili planlar yapıyor.

Los Angeles'ta eğitim almak ve oradaki ajanslarla çalışmak istiyor. Ayakkabı ve saat koleksiyonu da ayrı... Onunla uzun uzun moda, müzik, sinema üzerine konuşabilirsiniz. Biz de Burak Yörük'le çocukluğundan başlayarak sohbete dalıyoruz...

Oyunculuğa çocukken başlayanlardansın. İlk kez sekiz yaşında kamera karşısına geçmişsin...

Wikipedia'da öyle görünüyor ama aslında altı yaşında küçük küçük şeylerde rol alarak başladım.

Bu, o yaşta bir çocuğun alabileceği bir karar değil herhalde. Ailenin proje çocuğu muydun?

Yok. Annem ve babam o dönemde bir gazetede idari işlerde çalışıyorlarmış. Ben de çok 'tatlış' bir bebekmişim.

Beni gazete binasına her gittiğimde görenler, dergilere falan kapak yapmak istiyormuş. Annem nazar değer diye istemiyormuş. Ben altı yaşımı hatırlıyorum, çok farkında bir çocuktum. O yüzden şunu diyebilirim ben bunu hep istemiştim.

Yani o yaşta da hayalin oyuncu olmak mıydı?

İnsanların önünde yapılan performanslara hep meraklıydım. O yaşlarda hayalim oyuncu olmak ya da şarkı söylemekti hatta rap'çi olmaktı. Bir ara da basketbolcu olmak istemiştim.

Sonra ne oldu da ailen ikna oldu?

Annem-babam gazeteden ayrıldıktan sonra babam başka bir yerde çalışmaya başlamış. Oradaki bir yönetmen beni görmüş, "Çocuğunu getirsene bir bakalım, nasıl olacak" demiş. Gitmişim ve bildiğin rol yapmışım, yönetmen "Bu yaşta bir çocuk benim ne dediğimi, ne istediğimi anlıyor" demiş. Böylece oyunculuk macerası başlamış. Setler o zamanlar bana oyun alanı gibi geliyordu ve oradan ayrılmak istemiyordum. Ama 12 yaşında oyunculuğu bıraktım.

Neden?

Babam yapımcı oldu.

Ne güzel işte...

Babam yapımcı olduğu için benim ünlü olduğumu sanırlar diye düşündüm. O yaşta kafama bak! Basketbola başladım. Fenerbahçe'nin pilot takımında oynadım. Sonra İzmir'e taşındık. Orada devam ettim. Babam yapımcılığı bırakınca da ben de lisede oyunculuğa geri dönebilirim diye düşündüm. İlk işim Tuba Büyüküstün ve İlker Aksum'la '20 Dakika' oldu. Bu sırada eğitimler aldım. Devlet Konservatuarı'na gitmeyi hedefliyordum ama ekrana da iş yapıp para kazanmam gerektiği için Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk okumaya başladım.

Neden o dönemde para kazanman gerekiyordu?

Ekonomik olarak aileme destek olmam gerekiyordu. Onlardan para almak hoşuma gitmiyordu.

Bugünleri hayal eder miydin?

Aşırı optimist biri değilim ama bu dünyada hakkında konuştuğumuz, kendimize idol edindiğimiz herkes bir insan. Bir de hayat mottom hep şu oldu: Dünyada yaşayan herkesin parmak izi farklı. Hepimiz başarabilir ve fark yaratabiliriz.

KARAKTERLERİMİN HEPSİNİN BURÇLARINI BULUYORUM

Ekranda jön denince genelde akla esmer, uzun boylu oyuncular geliyor...

Hakanım sorma!

Sen sarışın olmaktan çektin mi?

Sarışın olma hali çok yoğun görülmediği için bir anlamda farklı olmak çok eğlenceli. Ama ilk başlarda bu kadar mutlu değildim.

Bu yüzden iş kaybettiğin oldu mu?

Evet. Tabii kimse sana 'bu yüzden' demiyor ama sonra ekranda o işi ve yerine seçilen kişiyi görünce anlayabiliyorsun.

Sarışın erkeklerle ilgili dert ne sence?

Türkiye ve Ortadoğu'daki kadınların sarışın erkekleri güvenilmez bulduklarına dair bir araştırma okumuştum. Benim ailemde herkes sarışın. Hepsi gururları için yaşarlar. O yüzden güvenilir olmadığımızı kabul etmiyorum.

Her gün yeni oyuncularla tanışıyoruz. Aralarından sıyrılmak için ne yapıyorsun?

Canlandırdığım karakterlere herkesin baktığı yerden bakmıyorum. Onları enerjisi üzerinden değerlendiriyorum.Mesela karakterlerimin hepsinin burçlarını düşünüyor, buluyorum ve o rolü çıkarırken o özelliklerle ilerliyorum. Örneğin şu an canlandırdığım Çınar bence Kova.

Sen İkizler'sin. İkizlerin bir gün başka, diğer gün başka hali var mı sende de?

Aşırı kararlı, ne istediğini bilen biriyim. Bugün söylediğimi yarın da duyarsın.

DÜNYADAKİ SON KADINSA BİLE OLMAZ

Dizin 'Aşk Mantık İntikam' Fox'ta devam ediyor. Diğer rol arkadaşlarına sorduğum soruyu sana da sorayım: Sence aşkta mantık olur mu?

Aslında olmaz. Ama olur!

Bir karar mı versen...

(Gülüyor) Normalde olmamalı. Çünkü aşk tamamen duygularınla yaşadığın bir şey. Ama mesela benim şu an yaşadığım aşkta mantık var. Beni besleyen, işimi iyi yapmamla ilgilenen, mutlu yaşamam ve sağlıklı olmam konusunda destekleyen bir kadınla birlikteyim. Benim aşkımda mantık var.

Çok tutkulu aşkların bitişinde gelen intikam duygusu da oluyor. Sende o intikam duygusu devreye girer mi?

'Bana niye böyle yapıyor, ben de şöyle bir şey yapayım' gibi küçük taktikler belki herkesin hayatında vardır. Ama intikam almak hastalıklı bir duygu.

Hiçbir sevgilinden intikam aldın mı?

Hayır, almadım. Zaten hiçbir sevgilimle sonrasında görüşmedim.

Dizide canlandırdığın Çınar karakteri aşık olduğu kadından asla vazgeçmiyor...

Çınar inanılmaz pozitif bir karakter. Onu oynamaktan zevk alıyorum. Çınar, Esra'ya (Burcu Özberk) çok aşık oldu, hayatını tamamlamak için ona ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Diğer taraftaysa kendisine samimi davranmayan, gerçekleri zamanında söylemeyen ve aldığı kararlarla onu pozitif etkilemediğini düşünen arkadaşı Ozan (İlhan Şen) var. Ozan'ın da tabii kendi içinde başka çatışmaları oluyor. Çınar aşkından vazgeçmiyor. Çok da adil dövüşüyor ve hiç bel altı vurmuyor.

Senin aşık olduğun kadın, arkadaşının eski eşi olsa, sen de böyle bir mücadeleye girer miydin?

Burak olarak asla yapmazdım. Söz konusu değil. Dünyadaki son kadınsa bile olmaz. Kendimi öldürürüm yine de olmaz!

Romantik misin?

Tahmin ettiğiniz romantiklerden değilim. Ben rolümü işimde yapıyorum. Gerçek hayatta rol yapmam. Enerjilerin ve anların kendiliğinden ortaya çıktığına inanıyorum. Mesela bizim kız arkadaşımla beyran çorbası içmeye gittiğimiz romantik anlarımız vardır.

KADIN İLGİSİ HAYATIMIN ODAĞI OLMADI

Seni hiç tanımayan birine nasıl anlatırsın?

'Güvenilir, gururlu ve heyecanlı biriyim' derim.

Ekranda hep havalı, 'cool' adamları canlandırdın. Gerçekte de öyle biri misin?

Gerçek biri olduğumu düşünüyorum. Gerçeklik kavramını kaybetmeden 'cool' olabilmek başarılabiliyorsa ne mutlu. Bir maske takınıp başka biriymiş gibi, bir kalıp üzerinden hareket edilerek elde edilmiş bir 'cool'luk bana inandırıcı gelmiyor. Sadece, kendi gerçekliğimdeyim. O yüzden 'cool' olup olmadığım konusunda size net bir cevap veremem.

16 yaşından beri tanınıyorsun. Ünlü olmak nasıl bir şey?

Bir kitleye sahip olmak ve beğenilmek çok güzel bir his. Ancak kendinizi keşfetmeye başladığınız dönemde, sokakta tanınan biri olmanın zorlukları da var. Üzerinize bir sorumluluk yükleniyor ve bu çerçevede davranışlarınıza, yaşam tarzınıza, giyiminize dikkat etmeniz, daha özenli hareket etmeniz gerekiyor.

1 milyon 400 bin takipçin var. Takipçilerine söyleyeceğin tek bir cümlen olsa ne seçerdin?

Kendinizi unutmayın.

Bu kadar takip edilip popüler olunca hayatında neler değişti? Mesela kadınların ilgisi...

Biri beni beğeniyor mu, beğenmiyor mu hiç ilgilendiğim şeyler olmadı. Ben aile odaklıydım. Hayalim aile kurmak ve işimde başarılı olmaktı. Bu yüzden kadın ilgisi hayatımın odağı olmadı.

Gençsin, yakışıklısın, ünlüsün... Çapkınlık yok mu?

Asla çapkın değilim. Bu kelimeyi kendime yakıştırmıyorum.

Nasıl biri ilgilini çeker?

Akıllı, ne yaptığını ve istediğini bilen biri. Hayatı güzelleştiren şey, fikirler... Fiziksel güzellik kalıcı değil. Bu yüzden ne yaptığını bilen kadın etkileyici.

Şu an aşık mısın?

Kız arkadaşıma çok aşığım.

Oysa birçok genç oyuncu takipçilerimi kaybederim diye bunu söylemekten çekinir?

Beni sevgilisi var veya yok diye değerlendirdiklerini düşünmüyorum. Yaptığım işleri ve benim karakterimi beğendikleri için beni takip ettiklerine inanmak istiyorum. Belki de çok optimistim ama ben mutluysam benim adıma mutlu olacaklarını hissediyorum.

Hayatından oyunculuğu çıkarsak ne kalır?

Hayatımın bir bölümünü kaybetmiş olurum, ama geriye yine ben kalırım. Aynı şekilde de mutlu olurum. Hayatımdan ne çıkarsa çıksın hep mutlu olmaya devam edeceğim.

HARLEM MODASINDAN BESLENDİM

Bir Tolga Karaçelik filminde oynamak isterim. Ama yurtdışıyla ilgili planlarım da var. İngilizcem iyi. En kısa sürede Los Angeles'ta bir 'aktör stüdyo'dan eğitim almak ve oradaki ajanslarla da işbirliğine girmek istiyorum.

Ciddi bir ayakkabı ve saat koleksiyonum var. Çocukluktan gelen bir merak. Hiphop kültüründen ve Harlem modasından beslendim. Tasarımcılarla ilgilendim.

Bir markam var, Keet. Bir şeye kenetlenmek anlamında. Sweatshirt, tişört, telefon kapları var ve hepsinin tasarımı bana ait.

Seksiliği fiziksel bir yerden değerlendirmiyorum. Ne istediğini bilmeyi ve kontrollü olmayı seksi buluyorum.

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