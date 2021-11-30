Bugün İstanbul'da okullar tatil mi? 30 Kasım Salı İstanbul'da okul yok mu?

Şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Sinop, Düzce ve Yalova'da yarın yüz yüze eğitime ara verilirken kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtınada, 1 'i yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirirken 38 kişi de yaralandı.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL

İstanbul'da okulların yarın eğitime bir gün ara verildiğini duyuran Vali Ali Yerlikaya, "İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden Lodos nedeniyle; eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

VALİLİK'TEN DE AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği, "İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir." açıklamasında bulundu.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VE MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDE DE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA

İstanbul'da bazı üniversiteler, bugün öğle saatlerinde başlayan ve yarın da etkisini sürdürecek kuvvetli fırtına nedeniyle yüz yüze öğretime 1 gün ara verdi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın tüm akademik birimlerde derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacağı duyuruldu. Açıklamada, 30 Kasım günü yapılacak tüm sınavların ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle yarın yapılması planlanan tüm sınavların aynı sınav saatleri ve salonlarında 2 Aralık Perşembe günü yapılacağını belirtti. Prof. Dr. Kurt, yarın yabancı dil hazırlık sınıflarında ve TÖMER Türkçe hazırlık sınıflarında derslerin çevrimiçi yapılacağını aktardı.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada da İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları nedeniyle üniversitede yarın dersler ve eğitimlerin çevrimiçi olarak yapılacağı bildirildi. Ayrıca valilik kararı gereğince üniversite bünyesinde çalışan engelli ve hamile personelin yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

KOCAELİ'DE DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul'un ardından Kocaeli'de de bir dizi fırtına önlemi alınırken alınan önlemleri Vali Seddar Yavuz, sosyal medyadan açıkladı. Yavuz, "Kıymetli Kocaelili kardeşlerim, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle ilimiz genelinde; eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır." dedi.

SAKARYA'DA DA OKULLAR 1 GÜN TATİL

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Sevgili Hemşehrilerim; ilimizde hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır…" ifadelerini kullandı.

BURSA'DA OKULLAR YARIN KAPALI

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Twitter hesabından kentte okulların bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Kıymetli Bursalı hemşehrilerim; hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır."

BALIKESİR'DE DE EĞİTİME FIRTINA ENGELİ

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kentte yaşanan fırtına nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini bildirdi.

Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Sevgili vatandaşlarımız, ilimiz genelinde etkisini sürdüren kuvvetli fırtınanın neden olabileceği olumsuz durumlar göz önüne alınarak, yarın ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiştir." ifadesini kullandı.

Vali Şıldak, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını belirterek, vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

ÇANAKKALE'DE YARIN YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları ve şiddetli lodos nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, il genelinde devam eden olumsuz hava koşullarının ve lodosun, yarın da devam edeceği hatırlatıldı.

Fırtınanın yer yer 100 kilometre hıza ulaşmasının beklediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm eğitim ve öğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü ara verilmesine karar verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile personel ile engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Kuvvetli rüzgar, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. İl Afet Müdahale Planında görevli bulunan çalışma gruplarının personel, taşıt ve ekipman olarak müdahale için hazırlıklı bulunmaları gerekmektedir."

TEKİRDAĞ'DA YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA

Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

DÜZCE'DE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Düzce Valisi Cevdet Atay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda lodos nedeniyle okulların Salı günü 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Düzce'de lodos etkili oluyor. Düzce Valisi Cevdet Atay sosyal medya hesabından Salı günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Vali Atay paylaşımında, "Düzce'de hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ'NDE VİZE SINAVLARI 6 ARALIK TARİHİNE ERTELENDİ

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vize sınavlarının ertelendiğini duyurarak, "Sevgili gençler, valiliğimizin lodos uyarısını dikkate alarak 30 Kasım tarihinde yapılması planlan vize sınavlarının, saatleri aynı kalacak şekilde 6 Aralık tarihinde yapılmasına karar verdik. Güvende kalın, kendinize dikkat edin." dedi.

SİNOP'TA DA YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Sinop Valiliği, fırtına nedeniyle kentte eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentte yarın akşam saatlerine kadar olumsuz hava koşullarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Buna göre il genelindeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumları, halk eğitim ve özel eğitim kurslarında eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanlarımıza da bugün idari izin verilmiştir."

YALOVA'DA YÜZ YÜZE EĞİTİME BİR GÜN ARA

Yalova Valiliği'nden tatil ve idari izin kararıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; ilimiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları ve lodosun (yarın) 30 Kasım 2021 Salı gününde de devam edeceği bildirilmiştir. Hemşehrilerimizin, öğretmen ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 30 Kasım 2021 Salı günü bir günlük ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engellilerimiz, hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır."

FIRTINA YARIN AKŞAMA KADAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; İstanbul'daki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin ediliyor.

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