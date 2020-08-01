Bu zambağı koparmanın cezası 73 bin lira
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bu zambağı koparmanın cezası 73 bin lira

Bu zambağı koparmanın cezası 73 bin lira Kum zambakları Sinop sahillerini süslüyor Avrupa ve Türkiye'nin en zengin doğal alanlarından Karadeniz sahilleri, endemik ve nesli tehlike altında bir tür olan likya kum zambaklarıyla süslendi.

01.08.2020 08:49 | Son Güncelleme: 01.08.2020 09:40

Bu zambağı koparmanın cezası 73 bin lira

Kum zambakları Sinop sahillerini süslüyor

SİNOP - Avrupa ve Türkiye'nin en zengin doğal alanlarından Karadeniz sahilleri, endemik ve nesli tehlike altında bir tür olan likya kum zambaklarıyla süslendi. Önceki yıllara göre giderek azalan kum zambakları, bilinçsiz sahil kullanımı ve kökleyip götürenler yüzünden yok oluyor. Koparanlar tespit edilirse, 73 bin TL ceza uygulanacak.

Her yıl temmuz sonunda başlayıp ekim ayının ortalarına kadar Karadeniz'in incisi Sinop'un sahillerini süsleyen ve endemik bir tür olan likya kum zambakları, geçen yıllara göre azalmış olsa da yine çiçeklendi. Hem kokusu hem görüntüsüyle Sinop sahillerini süsleyen likya kum zambakları, nesli tehlike altındaki hassas türler arasında gösteriliyor. Koruma altına alınma kararı da bulunan ve Sinop sahil şeridindeki kumsallarda açan likya kum zambağı sahillerdeki yapılaşma, bilinçsiz sahil kullanımları, şezlong ve benzeri yapılarla sahillerin doldurulması, çadırcılar gibi nedenlerle yok olma tehlikesi yaşıyor. Bazı vatandaşlar ise sahillerde gördükleri kum zambaklarını kökleyip evlerinin bahçesine götürüyor.

Çevre Kanunu'na göre cezası 73 bin lira

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, "Kum zambağı nergisgiller familyasından soğanlı ve kıyı kumullarında yetişen bir bitki türüdür. Çok yıllıktır, görüldüğü gibi şerit şeklinde uzun yaprakları var. Yaklaşık 45 santim uzunluğunda yaprakları var. Beyaz çiçekleri olan çok güzel bir bitki. Endemik bir bitki türü. Bu bitki türü Dünya Koruma Birliği tarafından nesli tehlike altında olan türler kategorisinde yer almaktadır. Bu bitki türü Sinop ilimizde özellikle Sarıkum ve Akliman sahillerinde çok yaygın olarak yetiştiğini görmekteyiz. Bunu korumak için Doğa Koruma ve Milli Parklar olarak zaman zaman okullarda köylerde biyoçeşitlilik ve biyokaçakçılık eğitimlerimiz oluyor. Bu konularda gerekli uyarıları yapıyoruz. Bunun dışında yerel ve ulusal gerek sosyal medyadan bu konuda hassasiyeti artırmak adına ve tanınırlığını artırmak adına bu gerekli uyarıları yapıyoruz. Aynı zamanda çok yoğun olan yerlerde işaretlemeler yapmak suretiyle ve buralarda uyarı tabelaları yaparak insanların bunlara zarar vermemesi için çalışmalar yapıyoruz. Bahsettiğim gibi nesli tehlike altında olan türler kategorisinde yer aldığı için Çevre Kanunu'nun ilgili maddesince biyoçeşitliliği tahrip etmekten büyük bir idari cezası yaptırımı var. Bu senenin güncellenmiş fiyatı ile yaklaşık 73 bin lira gibi bir para cezası var. Bunun için bu bitkilere vatandaşlarımızın zarar vermemesi, tahrip etmemesi için ben bu vesileyle tekrar uyarmak istiyorum. Bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı da bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Bu zambağı koparmanın cezası 73 bin lira

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden Güncel
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı Güncel
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve...
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız Dünya
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Milli Piyango bugünden itibaren Şisal Şans'a devrediliyor Ekonomi
Milli Piyango bugünden itibaren Şisal Şans'a devrediliyor
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu 3. Sayfa
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Rusya'dan Türkiye'ye Kovid-19 nedeniyle ara verilen uçak seferleri yeniden başladı Ekonomi
Rusya'dan Türkiye'ye Kovid-19 nedeniyle ara verilen uçak seferleri yeniden başladı
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
Son Dakika: 2020'de gıda hilekarlarına 63 milyon liradan fazla ceza kesildi
Son Dakika: 2020'de gıda hilekarlarına 63 milyon liradan fazla ceza kesildi
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim
Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, 'Aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, "Aileni öldürürüm" diye tehdit etmiş
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz
ABD Başkanı Trump: TikTok'u ABD'de yasaklayacağız
ABD Başkanı Trump: TikTok'u ABD'de yasaklayacağız
Rapçi Ceza, şarkısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderme yaptı
Rapçi Ceza, şarkısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderme yaptı
NASA, Salda Gölü'nü Twitter'dan paylaştı! Mars'taki kratere benzetti
NASA, Salda Gölü'nü Twitter'dan paylaştı! Mars'taki kratere benzetti
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Kaan Ayhan'ın yeni takımı Sassuolo oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Kaan Ayhan'ın yeni takımı Sassuolo oldu
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Kerem Bursin Nebahat Çehre
Spor Caner Erkin Mehmet Topal Burak Yılmaz Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Daha Fazla Çocuk Kavga Milli Bayram
Şu an buradasınız: Bu zambağı koparmanın cezası 73 bin lira - Sinop
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.8.2020 10:24:58. #1.14#
title