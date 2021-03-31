Bu pazar yasak var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yasak?

Türkiye risk haritasında 58 ilin kırmızı olmasından dolayı yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Alınan karara gööre İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra diğer kırmızı olan illerde de cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Peki, Bu pazar yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yasak? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Alınan tedbirler nelerdir?