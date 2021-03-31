Bu pazar yasak var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yasak?
Türkiye risk haritasında 58 ilin kırmızı olmasından dolayı yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Alınan karara gööre İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra diğer kırmızı olan illerde de cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Peki, Bu pazar yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yasak? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Alınan tedbirler nelerdir?
Türkiye risk haritasında 58 ilin kırmızı olmasından dolayı yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Alınan karara gööre İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra diğer kırmızı olan illerde de cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Peki, Bu pazar yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yasak? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Alınan tedbirler nelerdir? İşte detaylar haberimizde...
BU PAZAR YASAK VAR MI?
Koronavirüsü ile mücadele, 1 Mart'ta ilan edilen risk haritası, düşük, orta, yüksek, çok yüksek olarak sınıflandırılan illerdeki vaka sayıları ve yeni normalleşme sürecinin ilk bir ayının değerlendirildiği toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçti.
Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yeni risk haritası da yayımlandı. Yeni tabloda 17 olan kırmızı il sayısı 58'e çıktı. İstanbul, Ankara, İzmir yeni haritada kırmızıya bürünürken sadece Şırnak mavi kategoride yer aldı.
BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Türkiye'nin önemli bölümünün çok yüksek riskli kategoriye dahil olması yeni tedbirleri de beraberinde getirdi. Bu kapsamda; İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 58 ilde cumartesi kısıtlaması geri geldi.
Alınan kararlar 30 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.
Böylelikle 3-4 Nisan hafta sonu kırmızı olan şehirlerde sokağa çıkma yasağı vardır.
ALINAN TEDBİRLER NELERDİR?
İşte alınan yeni korona tedbirleri ve sokağa çıkma yasağı olan iller;
Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.
Kırmızı kategorideki illerde sadece Pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık Cumartesi ve Pazar günü olarak sürecek.
Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışacak.
Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecek.
Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.
Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.
YENİ RİSK HARİTASI
Yeni koronavirüs risk haritası yayınlandı, 58 il kırmızı kategoriye geçti. İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı.
İLLERİN RİSK HARİTASINA GÖRE RENKLERİ
Mavi: Şırnak
Sarı: Bitlis, Van, Muş, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıufra, Mardin, Hakkari, Uşak,
Turuncu: Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa, Bingöl, Tunceli, Ağrı, Kars, Kırşehir.
Kırmızı: Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce
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Kendi kendine bakım
Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.
Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.
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