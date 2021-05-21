BTS Butter şarkı sözleri - BTS Butter Türkçe çevirisi
BTS yeni şarkısını paylaştı. Twitter'da gündeme gelen Butter şarkısı kısa sürede Youtube Trendlerinde de kısa sürede yükseldi. BTS Butter şarkı sözleri nelerdir? BTS İngilizce şarkı sözleri ve BTS Butter Türkçe çevirisi haberimizde.
BTS, RM (Kim Namjoon), Jin (Kim Seokjin), Suga (Min Yoongi), J-hope (Jung Hoseok), Jimin (Park Jimin), V (Kim Taehyung) ve Jungkook (Jeon) olmak üzere yedi üyeden oluşuyor. Kendileri kurşungeçirmez olarak tanıtan grup üyeleri, sevenlerini de İngilizce'de "ordu" anlamına gelen "ARMY" olarak isimlendiriyorlar. BTS Butter şarkı sözleri nelerdir? BTS Butter Türkçe çevirisi haberimizde.
BTS BUTTER ŞARKI SÖZLERİ LYRICS
[Verse 1: Jung Kook, V]
Smooth like butter
Like a criminal undercover
Gon' pop like trouble
Breakin' into your heart like that (Ooh)
Cool shade stunner
Yeah, I owe it all to my mother
Hot like summer
Yeah, I'm makin' you sweat like that
Break it down
[Pre-Chorus: Jin, RM]
Oh, when I look in the mirror
I'll melt your heart into two
I got that superstar glow so (Ooh)
Do the boogie like
[Chorus: Jung Kook, Jimin, V]
Side step, right, left to my beat (Heartbeat)
High like the moon, rock with me, baby
Know that I got that heat
Let me show you 'cause talk is cheap
Side step, right, left to my beat (Heartbeat)
Get it, let it roll
[Verse 2: Jung Kook, V, Jin]
Smooth like butter
Pull you in like no other
Don't need no Usher
To remind me you got it bad
Ain't no other
That can sweep you up like a robber
Straight up, I got ya
Makin' you fall like that
Break it down
[Pre-Chorus: Jimin, RM]
Oh, when I look in the mirror
I'll melt your heart into two
I got that superstar glow so (Ooh)
Do the boogie like
[Chorus: Jimin, Jin, Jung Kook]
Side step, right, left to my beat (Heartbeat)
High like the moon, rock with me, baby
Know that I got that heat
Let me show you 'cause talk is cheap
Side step, right, left to my beat (Heartbeat)
Get it, let it roll
[Post-Chorus: Jimin]
Get it, let it roll
Get it, let it roll
[Verse 3: SUGA, RM]
Ice on my wrist, I'm the nice guy
Got the right body and the right mind
Rollin' up to party, got the right vibe
Smooth like (Butter), hate us (Love us)
Fresh boy pull up and we lay low
All the playas get movin' when the bass low
Got ARMY right behind us when we say so
Let's go
[Chorus: V, Jin, Jung Kook, Jimin]
Side step, right, left to my beat (Right, left to my beat)
High like the moon, rock with me, baby
Know that I got that heat
Let me show you 'cause talk is cheap (You know that talk is cheap)
Side step, right, left to my beat (Heartbeat)
Get it, let it roll
[Post-Chorus: j-hope, RM, j-hope & RM, Jung Kook]
Smooth like (Butter), cool shade (Stunner)
And you know we don't stop
Hot like (Summer), ain't no (Bummer)
You be like oh my god
We gon' make you rock and you say (Yeah)
We gon' make you bounce and you say (Yeah)
Hotter? Sweeter! Cooler? Butter!
Get it, let it roll
BTS BUTTER TÜRKÇE ÇEVİRİ
[Verse 1]
Tereyağı gibi pürüzsüz
Gizli bir suçlu gibi
Sorun gibi patlayacağım
Kalbine işte böyle gireceğim
Serin gölge sersemletici
Evet, bunu anneme borçluyum
Yaz gibi sıcak
Evet, işte seni böyle terletiyorum
Yerle bir et
[Pre-Chorus]
Oh, aynaya baktığımda
Kalbini ikiye eriteceğim
Superstar ışıltısına sahibim
İşte böyle?dans?et (Boogie gibi yap)
[Chorus]
Yana?adım, sol, kendini?ritme bırak
Ay gibi?yüksek, benimle dans et, bebeğim
Biliyorsun o sıcaklığa sahibim
Sana göstereyim, çünkü konuşmak ucuzdur
Yana adım, sol, kendini ritme bırak
Yakala, yuvarlanmasına izin ver
[Verse 2]
Tereyağı gibi pürüzsüz
Seni içime herkesten farklı bir şekilde çekeceğim
Usher'a gerek yok değil
Bana yanlış anladığımı hatırlatmaya
Başka hiç kimse
Seni bir hırsız gibi kazanamaz
Dümdüz, seni anladım
Seni böyle düşürüyor
Yerle bir et
[Pre-Chorus]
Oh, aynaya baktığımda
Kalbini ikiye eriteceğim
Superstar ışıltısına sahibim
İşte böyle dans et
[Chorus]
Yana adım, sol, kendini ritme bırak
Ay gibi yüksek, benimle dans et, bebeğim
Biliyorsun o sıcaklığa sahibim
Sana göstereyim, çünkü konuşmak ucuzdur
Yana adım, sol, kendini ritme bırak
Yakala, yuvarlanmasına izin ver
[Post-Chorus]
Yakala, yuvarlanmasına izin ver
Yakala, yuvarlanmasına izin ver
[Verse 3]
Bileğimde pahalı saatim, ben iyi bir insanım
Doğru vücüt ve doğru akla sahibim
Partiyi canlandırıyorum, doğru hislere sahibim
(Tereyağı) gibi pürüzsüz, bizden nefret et (Bizi sev)
Canlı çocuk yaklaş ve biz saklandık
Tüm oyuncular harekete başlıyor, bas olmadığı zaman
ARMY hemen arkamızda, biz dediğimizde
Haydi gidelim
[Chorus]
Yana adım, sol, kendini ritme bırak
Ay gibi yüksek, benimle dans et, bebeğim
Biliyorsun o sıcaklığa sahibim
Sana göstereyim, çünkü konuşmak ucuzdur
Yana adım, sol, kendini ritme bırak
Yakala, yuvarlanmasına izin ver
[Post-Chorus]
(Tereyağı) gibi pürüzsüz, serin gölge sersemletici
Bilirsin biz durmayız
(Yaz) gibi sıcak, serseri
Aman tanrım diyeceksin
Seni sallayacağız ve sen (evet) diyeceksin
Seni zıplatacağız ve sen (evet) diyeceksin
Daha sıcak? Daha tatlı! Daha serin? Tereyağı!
Yakala, yuvarlanmasına izin ver