BTS Butter şarkı sözleri - BTS Butter Türkçe çevirisi

BTS yeni şarkısını paylaştı. Twitter'da gündeme gelen Butter şarkısı kısa sürede Youtube Trendlerinde de kısa sürede yükseldi. BTS Butter şarkı sözleri nelerdir? BTS İngilizce şarkı sözleri ve BTS Butter Türkçe çevirisi haberimizde.

BTS, RM (Kim Namjoon), Jin (Kim Seokjin), Suga (Min Yoongi), J-hope (Jung Hoseok), Jimin (Park Jimin), V (Kim Taehyung) ve Jungkook (Jeon) olmak üzere yedi üyeden oluşuyor. Kendileri kurşungeçirmez olarak tanıtan grup üyeleri, sevenlerini de İngilizce'de "ordu" anlamına gelen "ARMY" olarak isimlendiriyorlar. BTS Butter şarkı sözleri nelerdir? BTS Butter Türkçe çevirisi haberimizde.

BTS BUTTER ŞARKI SÖZLERİ LYRICS

[Verse 1: Jung Kook, V]

Smooth like butter

Like a criminal undercover

Gon' pop like trouble

Breakin' into your heart like that (Ooh)

Cool shade stunner

Yeah, I owe it all to my mother

Hot like summer

Yeah, I'm makin' you sweat like that

Break it down

[Pre-Chorus: Jin, RM]

Oh, when I look in the mirror

I'll melt your heart into two

I got that superstar glow so (Ooh)

Do the boogie like

[Chorus: Jung Kook, Jimin, V]

Side step, right, left to my beat (Heartbeat)

High like the moon, rock with me, baby

Know that I got that heat

Let me show you 'cause talk is cheap

Side step, right, left to my beat (Heartbeat)

Get it, let it roll

[Verse 2: Jung Kook, V, Jin]

Smooth like butter

Pull you in like no other

Don't need no Usher

To remind me you got it bad

Ain't no other

That can sweep you up like a robber

Straight up, I got ya

Makin' you fall like that

Break it down

[Pre-Chorus: Jimin, RM]

Oh, when I look in the mirror

I'll melt your heart into two

I got that superstar glow so (Ooh)

Do the boogie like

[Chorus: Jimin, Jin, Jung Kook]

Side step, right, left to my beat (Heartbeat)

High like the moon, rock with me, baby

Know that I got that heat

Let me show you 'cause talk is cheap

Side step, right, left to my beat (Heartbeat)

Get it, let it roll

[Post-Chorus: Jimin]

Get it, let it roll

Get it, let it roll

[Verse 3: SUGA, RM]

Ice on my wrist, I'm the nice guy

Got the right body and the right mind

Rollin' up to party, got the right vibe

Smooth like (Butter), hate us (Love us)

Fresh boy pull up and we lay low

All the playas get movin' when the bass low

Got ARMY right behind us when we say so

Let's go

[Chorus: V, Jin, Jung Kook, Jimin]

Side step, right, left to my beat (Right, left to my beat)

High like the moon, rock with me, baby

Know that I got that heat

Let me show you 'cause talk is cheap (You know that talk is cheap)

Side step, right, left to my beat (Heartbeat)

Get it, let it roll

[Post-Chorus: j-hope, RM, j-hope & RM, Jung Kook]

Smooth like (Butter), cool shade (Stunner)

And you know we don't stop

Hot like (Summer), ain't no (Bummer)

You be like oh my god

We gon' make you rock and you say (Yeah)

We gon' make you bounce and you say (Yeah)

Hotter? Sweeter! Cooler? Butter!

Get it, let it roll

BTS BUTTER TÜRKÇE ÇEVİRİ

[Verse 1]

Tereyağı gibi pürüzsüz

Gizli bir suçlu gibi

Sorun gibi patlayacağım

Kalbine işte böyle gireceğim

Serin gölge sersemletici

Evet, bunu anneme borçluyum

Yaz gibi sıcak

Evet, işte seni böyle terletiyorum

Yerle bir et

[Pre-Chorus]

Oh, aynaya baktığımda

Kalbini ikiye eriteceğim

Superstar ışıltısına sahibim

İşte böyle?dans?et (Boogie gibi yap)

[Chorus]

Yana?adım, sol, kendini?ritme bırak

Ay gibi?yüksek, benimle dans et, bebeğim

Biliyorsun o sıcaklığa sahibim

Sana göstereyim, çünkü konuşmak ucuzdur

Yana adım, sol, kendini ritme bırak

Yakala, yuvarlanmasına izin ver

[Verse 2]

Tereyağı gibi pürüzsüz

Seni içime herkesten farklı bir şekilde çekeceğim

Usher'a gerek yok değil

Bana yanlış anladığımı hatırlatmaya

Başka hiç kimse

Seni bir hırsız gibi kazanamaz

Dümdüz, seni anladım

Seni böyle düşürüyor

Yerle bir et

[Pre-Chorus]

Oh, aynaya baktığımda

Kalbini ikiye eriteceğim

Superstar ışıltısına sahibim

İşte böyle dans et

[Chorus]

Yana adım, sol, kendini ritme bırak

Ay gibi yüksek, benimle dans et, bebeğim

Biliyorsun o sıcaklığa sahibim

Sana göstereyim, çünkü konuşmak ucuzdur

Yana adım, sol, kendini ritme bırak

Yakala, yuvarlanmasına izin ver

[Post-Chorus]

Yakala, yuvarlanmasına izin ver

Yakala, yuvarlanmasına izin ver

[Verse 3]

Bileğimde pahalı saatim, ben iyi bir insanım

Doğru vücüt ve doğru akla sahibim

Partiyi canlandırıyorum, doğru hislere sahibim

(Tereyağı) gibi pürüzsüz, bizden nefret et (Bizi sev)

Canlı çocuk yaklaş ve biz saklandık

Tüm oyuncular harekete başlıyor, bas olmadığı zaman

ARMY hemen arkamızda, biz dediğimizde

Haydi gidelim

[Chorus]

Yana adım, sol, kendini ritme bırak

Ay gibi yüksek, benimle dans et, bebeğim

Biliyorsun o sıcaklığa sahibim

Sana göstereyim, çünkü konuşmak ucuzdur

Yana adım, sol, kendini ritme bırak

Yakala, yuvarlanmasına izin ver

[Post-Chorus]

(Tereyağı) gibi pürüzsüz, serin gölge sersemletici

Bilirsin biz durmayız

(Yaz) gibi sıcak, serseri

Aman tanrım diyeceksin

Seni sallayacağız ve sen (evet) diyeceksin

Seni zıplatacağız ve sen (evet) diyeceksin

Daha sıcak? Daha tatlı! Daha serin? Tereyağı!

Yakala, yuvarlanmasına izin ver