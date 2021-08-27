Bozüyük'te çocuklara spor yapmanın faydaları anlatıldı
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Bozüyük'te çocuklara spor yapmanın faydaları anlatıldı

Bozüyük'te çocuklara spor yapmanın faydaları anlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen yaz spor okullarında eğitim alan öğrencilere sporun faydaları anlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen yaz spor okullarında eğitim alan öğrencilere sporun faydaları anlatıldı.

Bozüyük Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü'nün ortaklığında gerçekleştirebilen yaz spor okulları devam ediyor. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde 3 seans halinde düzenlenen etkinlikte Bilecik Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Psikoloğu Yasemin Tekin minik sporculara spor yapmanın faydalarını anlattı. Programda ilk olarak Bozüyük İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Selçuk Özdemir söz alarak gençlerin ve çocukların sporla büyümelerinin önemini vurguladı. İlçe Müdürü Selçuk bu güzel etkinliğe salonu sağlayan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na ve etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek öğrencilere spor yaşamlarında başarılar diledi. Daha sonra Spor Psikoloğu Yasemin Tekin sporun psikoloji yönünden sağladığı faydalar, bireysel ve takım sporlarının kişiye göre nasıl yönlendiği hakkında bilgi vererek odaklanma ve kişilik gelişiminde sporun dünyaca kabul görmüş faydalarını aktardı. Başarıya nasıl ulaşılacağı ve motivasyon konusunda da bilgiler veren Tekin başarıya giden yolda hedef belirlemenin, plan yapmanın, iyi bir ortam oluşturmanın önemine değinerek verimli çalışmanın yolları ve motivasyon kaynakları hakkında bilgi verdi. - BİLECİK

Bozüyük'te çocuklara spor yapmanın faydaları anlatıldı
Bozüyük'te çocuklara spor yapmanın faydaları anlatıldı
Bozüyük'te çocuklara spor yapmanın faydaları anlatıldı
Bozüyük'te çocuklara spor yapmanın faydaları anlatıldı
Bozüyük'te çocuklara spor yapmanın faydaları anlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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