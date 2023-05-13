Bozüyük Belediyesi Haberleri - Bozüyük Belediyesi Haber - Haberler

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Bozüyük Belediyesi Haberleri

Bozüyük Belediyesi haber, Bozüyük Belediyesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Minik öğrenciler annelerinin Anneler Günü'nü kutladı

Minik öğrenciler annelerinin Anneler Günü'nü kutladı

Bozüyük Belediyesi - 13.05.2023
Çöp konteynırları yıkanarak temizlendi

Çöp konteynırları yıkanarak temizlendi

Bozüyük Belediyesi - 13.05.2023
Bozüyüklü Minik Öğrenciler, Annelerinin Anneler Günü'nü Kutladı

Bozüyüklü Minik Öğrenciler, Annelerinin Anneler Günü'nü Kutladı

Bozüyük Belediyesi - 12.05.2023
Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi'nde Anneler Günü kutlaması

Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi'nde Anneler Günü kutlaması

Bozüyük Belediyesi - 12.05.2023
Bozüyük Belediye Başkanı Engellilerle Buluştu

Bozüyük Belediye Başkanı Engellilerle Buluştu

Bozüyük Belediyesi - 11.05.2023
Bozüyük Belediye Başkanı Engellilerle Yemekte Buluştu

Bozüyük Belediye Başkanı Engellilerle Yemekte Buluştu

Bozüyük Belediyesi - 11.05.2023
Başkan Bakkalcıoğlu Engelliler Derneği üyeleri ile bir araya geldi

Başkan Bakkalcıoğlu Engelliler Derneği üyeleri ile bir araya geldi

Bozüyük Belediyesi - 11.05.2023
Gerçeği aratmayan tatbikat

Gerçeği aratmayan tatbikat

Bozüyük Belediyesi - 11.05.2023
Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde engelli bireylere yönelik atölye çalışmaları başladı

Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde engelli bireylere yönelik atölye çalışmaları başladı

Bozüyük Belediyesi - 10.05.2023
Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde Engelli Bireylere Atölye Çalışmaları Başladı

Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde Engelli Bireylere Atölye Çalışmaları Başladı

Bozüyük Belediyesi - 10.05.2023
Bozüyük Belediyesi İtfaiyesi, Vitra Karo Fabrikası'nda Tatbikat Yaptı

Bozüyük Belediyesi İtfaiyesi, Vitra Karo Fabrikası'nda Tatbikat Yaptı

Bozüyük Belediyesi - 10.05.2023
Bozüyük Belediyesi İtfaiyesi, Vitra Karo Fabrikası'nda yaralı kurtarma tatbikatı yaptı

Bozüyük Belediyesi İtfaiyesi, Vitra Karo Fabrikası'nda yaralı kurtarma tatbikatı yaptı

Bozüyük Belediyesi - 10.05.2023
Bozüyük'te kanal temizleniyor

Bozüyük'te kanal temizleniyor

Bozüyük Belediyesi - 10.05.2023
Bozüyük'te maddi hasarlı yangın

Bozüyük'te maddi hasarlı yangın

Bozüyük Belediyesi - 10.05.2023
Bozüyük Ziraat Odası'nın yeni binası hizmete girdi

Bozüyük Ziraat Odası'nın yeni binası hizmete girdi

Bozüyük Belediyesi - 09.05.2023
Bozüyük Ziraat Odası'nın yeni binasının anahtarları teslim edildi

Bozüyük Ziraat Odası'nın yeni binasının anahtarları teslim edildi

Bozüyük Belediyesi - 09.05.2023
Bozüyük'te Engelliler Haftası Programı Yoğun İlgi Gördü

Bozüyük'te Engelliler Haftası Programı Yoğun İlgi Gördü

Bozüyük Belediyesi - 09.05.2023
Bozüyük'te Engelliler Haftası programı düzenlendi

Bozüyük'te Engelliler Haftası programı düzenlendi

Bozüyük Belediyesi - 09.05.2023
Bozüyük Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Bozüyük Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Bozüyük Belediyesi - 04.05.2023
Bozüyük Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı toplantısı 1. birleşimi yapıldı

Bozüyük Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı toplantısı 1. birleşimi yapıldı

Bozüyük Belediyesi - 04.05.2023
Bozüyük Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Bozüyük Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Bozüyük Belediyesi - 04.05.2023
THD Bozüyük Şube'sinde yeni yönetim belirlendi

THD Bozüyük Şube'sinde yeni yönetim belirlendi

Bozüyük Belediyesi - 30.04.2023
Bozüyük Belediyesi Çocuk Korosu'ndan muhteşem '23 Nisan Çocuk Konseri'

Bozüyük Belediyesi Çocuk Korosu'ndan muhteşem "23 Nisan Çocuk Konseri"

Bozüyük Belediyesi - 29.04.2023
Orta refüjlerdeki bitkiler yeşil alanlara dikiliyor

Orta refüjlerdeki bitkiler yeşil alanlara dikiliyor

Bozüyük Belediyesi - 26.04.2023
Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşların bayramını kutladı

Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşların bayramını kutladı

Bozüyük Belediyesi - 23.04.2023
Bozüyük'te protokol ve vatandaşlar düzenlenen törenle bayramlaştı

Bozüyük'te protokol ve vatandaşlar düzenlenen törenle bayramlaştı

Bozüyük Belediyesi - 22.04.2023
Başkan Bakkalcıoğlu, mezarlık ziyaretinde hemşehrilerinin bayramını kutladı

Başkan Bakkalcıoğlu, mezarlık ziyaretinde hemşehrilerinin bayramını kutladı

Bozüyük Belediyesi - 20.04.2023
Kaldırım ile duraklar tazyikli suyla yıkanarak bayrama hazırlandı

Kaldırım ile duraklar tazyikli suyla yıkanarak bayrama hazırlandı

Bozüyük Belediyesi - 20.04.2023
İlçe mezarlığına ücretsiz otobüs seferleri

İlçe mezarlığına ücretsiz otobüs seferleri

Bozüyük Belediyesi - 20.04.2023
Bozüyük Belediyesi'nden Arife Gününde İlçe Mezarlığına Ücretsiz Ulaşım Hizmeti

Bozüyük Belediyesi'nden Arife Gününde İlçe Mezarlığına Ücretsiz Ulaşım Hizmeti

Bozüyük Belediyesi - 19.04.2023
Bozüyük Belediyesi'nden 4 Eylül Tesisi'nde İftar Programı

Bozüyük Belediyesi'nden 4 Eylül Tesisi'nde İftar Programı

Bozüyük Belediyesi - 19.04.2023
Ana cadde kaldırımları ile duraklar tazyikli suyla yıkanarak bayrama hazırlandı

Ana cadde kaldırımları ile duraklar tazyikli suyla yıkanarak bayrama hazırlandı

Bozüyük Belediyesi - 19.04.2023
Boyüzük Belediyesi Ekiplerinden Kaldırım ve Duraklarda Bayram Temizliği

Boyüzük Belediyesi Ekiplerinden Kaldırım ve Duraklarda Bayram Temizliği

Bozüyük Belediyesi - 18.04.2023
Bozüyük Belediyesi'nden Kadir Gecesi'nde şeker ikramı

Bozüyük Belediyesi'nden Kadir Gecesi'nde şeker ikramı

Bozüyük Belediyesi - 18.04.2023
Bozüyük ekibi Yıldız Kızlar Eskişehir grubunu 2. sırada tamamladı

Bozüyük ekibi Yıldız Kızlar Eskişehir grubunu 2. sırada tamamladı

Bozüyük Belediyesi - 18.04.2023
Bozüyük Belediyesi Voleybol Takımı, Eskişehir Grubunu 2. Sırada Tamamladı

Bozüyük Belediyesi Voleybol Takımı, Eskişehir Grubunu 2. Sırada Tamamladı

Bozüyük Belediyesi - 17.04.2023
AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, CHP'li Belediye Başkan Vekili Subaşı'nı eleştirdi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, CHP'li Belediye Başkan Vekili Subaşı'nı eleştirdi

Bozüyük Belediyesi - 14.04.2023
Balıkların boyları tek tek kontrol edildi

Balıkların boyları tek tek kontrol edildi

Bozüyük Belediyesi - 14.04.2023
Bozüyük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Bayram Temizliği Yapıldı

Bozüyük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Bayram Temizliği Yapıldı

Bozüyük Belediyesi - 13.04.2023
Bozüyük Belediyesi Midi Kız Voleybol Takımı Türkiye'nin en iyi 32 takımı arasında

Bozüyük Belediyesi Midi Kız Voleybol Takımı Türkiye'nin en iyi 32 takımı arasında

Bozüyük Belediyesi - 10.04.2023
Yarı Finalde Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Mehmet Erdem Marmara Akademi'yi 3-2 yendi

Yarı Finalde Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Mehmet Erdem Marmara Akademi'yi 3-2 yendi

Bozüyük Belediyesi - 20.03.2023
'Bizim Kızlar' çeyrek finallerdeki ilk galibiyetini aldı

"Bizim Kızlar" çeyrek finallerdeki ilk galibiyetini aldı

Bozüyük Belediyesi - 12.03.2023
Bozüyük Ziraat Odasının Olağan Genel Kurulu yapıldı

Bozüyük Ziraat Odasının Olağan Genel Kurulu yapıldı

Bozüyük Belediyesi - 12.02.2023
Bozüyük Belediyesi arama kurtarma ekiplerinden 100'üncü saatte güzel haber

Bozüyük Belediyesi arama kurtarma ekiplerinden 100'üncü saatte güzel haber

Bozüyük Belediyesi - 11.02.2023
Yoldan çıkan kamyonet kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Yoldan çıkan kamyonet kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bozüyük Belediyesi - 10.12.2022
Bilecik yerel haberleri: Bozüyük Belediyesi'nden 'İtfaiye Haftası' etkinlikleri

Bilecik yerel haberleri: Bozüyük Belediyesi'nden 'İtfaiye Haftası' etkinlikleri

Bozüyük Belediyesi - 30.09.2022
Miniklere yangın eğitimi verildi

Miniklere yangın eğitimi verildi

Bozüyük Belediyesi - 30.09.2022
Koro çalışmalarına katılmak isteyenler için başvurular başladı

Koro çalışmalarına katılmak isteyenler için başvurular başladı

Bozüyük Belediyesi - 29.09.2022
Balık tezgahlarında denetim

Balık tezgahlarında denetim

Bozüyük Belediyesi - 28.09.2022
Tramvay projesinde beton zemin çalışmaları sürüyor

Tramvay projesinde beton zemin çalışmaları sürüyor

Bozüyük Belediyesi - 21.09.2022
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