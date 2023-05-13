Bozüyük Belediyesi Haberleri - Bozüyük Belediyesi Haber - Haberler

Bozüyük Belediyesi Haberleri
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Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi'nde Anneler Günü kutlaması
Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde engelli bireylere yönelik atölye çalışmaları başladı
Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde Engelli Bireylere Atölye Çalışmaları Başladı
Bozüyük Belediyesi İtfaiyesi, Vitra Karo Fabrikası'nda Tatbikat Yaptı
Bozüyük Belediyesi İtfaiyesi, Vitra Karo Fabrikası'nda yaralı kurtarma tatbikatı yaptı
Bozüyük Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı toplantısı 1. birleşimi yapıldı
Bozüyük Belediyesi Çocuk Korosu'ndan muhteşem "23 Nisan Çocuk Konseri"
Başkan Bakkalcıoğlu, mezarlık ziyaretinde hemşehrilerinin bayramını kutladı
Bozüyük Belediyesi'nden Arife Gününde İlçe Mezarlığına Ücretsiz Ulaşım Hizmeti
Ana cadde kaldırımları ile duraklar tazyikli suyla yıkanarak bayrama hazırlandı
Boyüzük Belediyesi Ekiplerinden Kaldırım ve Duraklarda Bayram Temizliği
Bozüyük Belediyesi Voleybol Takımı, Eskişehir Grubunu 2. Sırada Tamamladı
AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, CHP'li Belediye Başkan Vekili Subaşı'nı eleştirdi
Bozüyük Belediyesi Midi Kız Voleybol Takımı Türkiye'nin en iyi 32 takımı arasında
Yarı Finalde Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Mehmet Erdem Marmara Akademi'yi 3-2 yendi
Bozüyük Belediyesi arama kurtarma ekiplerinden 100'üncü saatte güzel haber
Bilecik yerel haberleri: Bozüyük Belediyesi'nden 'İtfaiye Haftası' etkinlikleri